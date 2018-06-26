መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ በረራ ክጅምር እዩ፡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ

  • 26 ጁን 2018
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ፡ ኣብ ብሄራዊ ቤተ-መንግስቲ መግለፂ እንትህቡ Image copyright EBC

ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቢይ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ በረራ ከም ዝጅምር ኣፍሊጦም።

ነዚ ዝገለፁ ቅድሚ ሒደት ደቓይቕ ምስ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ብሄራዊ ቤተ-መንግስቲ ኣብ ዝሃብዎ ሓበራዊ መግለፂ እዩ።

ቀፃሊ ሓድሽ ዓመት 2011 ዓ፡ም ኣብ ከተማ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ስለዝኽበር ነዚ ሓበራዊ በዓል ንምድማቕ ከየንቲ ተዳለዉ ኢሎም።

ኣብ ምፅዋዕ ንምዝናይ ዝናፈቕኩም ኢትዮጵያውያን እውን ፡ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ በረራ ስለዝጅምር ድሉዋት ኩኑ፡ ክብሉ ተዛሪቦም።

ሰብ ንምቕታል ድቃስ ካብ ንስእን ከመይ ገይርና ኢና ንምዕራብ ትግራይን መስኡ ዝዳቦብ ክፋል ኤርትራን ኣራኺብና ብሓባር ነልምዖ?

ከመይ ገይርና ኢና ዶብ ኣልቦ ኮይንና ሓባራዊ ሰላም ብሓባር ንሕሉ፡ እቲ ዝጎደለና ካብኦም ሓቲትና እቲ ዘለና ድማ ምስኦም ተማቒልና፡ ብሓበር ክንነብር ንኽእል ዝብል ሓሳብ ንዓና ይጠቕመና እዩ ክብሉ ፡ ነዚ ጉዳይ ኣፅንዖት ሂቦምሉ።

ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ፍቕሪ ጥራሕ እዩ ዘዋፅአና ብምባል ድማ፡ ዘተ ሰላም ክልቲአን ሃገራት ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ።