መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ በረራ ክጅምር እዩ፡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቢይ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ በረራ ከም ዝጅምር ኣፍሊጦም።
ነዚ ዝገለፁ ቅድሚ ሒደት ደቓይቕ ምስ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ብሄራዊ ቤተ-መንግስቲ ኣብ ዝሃብዎ ሓበራዊ መግለፂ እዩ።
ቀፃሊ ሓድሽ ዓመት 2011 ዓ፡ም ኣብ ከተማ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ስለዝኽበር ነዚ ሓበራዊ በዓል ንምድማቕ ከየንቲ ተዳለዉ ኢሎም።
ኣብ ምፅዋዕ ንምዝናይ ዝናፈቕኩም ኢትዮጵያውያን እውን ፡ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ በረራ ስለዝጅምር ድሉዋት ኩኑ፡ ክብሉ ተዛሪቦም።
ሰብ ንምቕታል ድቃስ ካብ ንስእን ከመይ ገይርና ኢና ንምዕራብ ትግራይን መስኡ ዝዳቦብ ክፋል ኤርትራን ኣራኺብና ብሓባር ነልምዖ?
ከመይ ገይርና ኢና ዶብ ኣልቦ ኮይንና ሓባራዊ ሰላም ብሓባር ንሕሉ፡ እቲ ዝጎደለና ካብኦም ሓቲትና እቲ ዘለና ድማ ምስኦም ተማቒልና፡ ብሓበር ክንነብር ንኽእል ዝብል ሓሳብ ንዓና ይጠቕመና እዩ ክብሉ ፡ ነዚ ጉዳይ ኣፅንዖት ሂቦምሉ።
ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ፍቕሪ ጥራሕ እዩ ዘዋፅአና ብምባል ድማ፡ ዘተ ሰላም ክልቲአን ሃገራት ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ።