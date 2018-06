Image copyright MARTIN PLAUT/MICHELA WRONG/DAN CONNELL

ዳን ኮነል ኣብ ቦስቶን ዩኒቨርሲቲ - ማእከል ምርምር ኣፍሪቃ - ከም በጻሒ ተመራማሪ ዀይኑ ዘገልግል ዘሎ፡ ንልዕሊ ኣርብዓ ዓመታት ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝጸሓፈ ምሁር'ዩ።

ዳን ኮነል: ክሳብ ሕጂ ንኤርትራ ዝምልከት ሸውዓተ መጻሕፍቲ ዝጸሓፈ ተመራማሪ'ዩ - ካብ ጊዜ ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ክሳብ ድሕሪ ናጽነት ብዘጓነፈ ማእሰርቲ መራሕቲ ሰውራ ኤርትራ።

ዳን ኮነል ብዛዕባ እዚ ሕጂ ዝርአ ዘሎ ጩራታት ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ሓሳቡ ከካፍል እንከሎ ከምዚ ይብል።እዚ ተበግሶ ንኽዕወት ድሓን ዕድላት ዘሎዎ ይመስል - ጽቡቕ መራኸቢ-ምኽንያታት ስለ ዘሎዎ። ክልቲአን መንግስታት ናብ ሰላምን ንቡር ምምላስን ድልየተን ዝሰመረን ነዚ ዕድል ክጥቀማሉ ዝተዳለዋ ዀይኑ ይስምዓኒ። ኰይኑ ግን እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ሓደጋ፡ ገና ነዚ መገዲ-ሰላም ዝጻብኡ ባእታት ከም ዘሎዉ ክንርዳእ ንኽእል።

ኣብቲ ዞባ ዘሎዋ ሃገራትን ኣብ ግሎባውያን ሓያላት መንግስታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ክመጽእ'የን ዝደልያ - ሰላም ዘይምህላው ነቲ ዝጸንሐ ዘይሓዊ ዘይርጉእነትን ታህዲድ ጥሩፍነት ከጓህሮ'ዩ ጸኒሑ።

ቅድሚ ክልተ ዓመት፡ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ጻውዒት ሰላም ናህሪ እናወሰኸ ክመጽእ ይርኣየኒ ነይሩ'ዩ። እቲ ዝኽተልዎ ዝነበሩ ስትራተጂ - ናይ 'ኣይ-ሰላም ኣይ-ዉግእ' - ክዝርዘር ጀሚሩ ነይሩ'ዩ። ነቲ ጕዳይ ጃላ ገርካ ምሓዝ ድማ ንቍጠባ'ቲ ሃገር ንኸይዓቢ እናኣሰሮ መጺኡ'ዩ። እዚ ናይ ዉሽጢ ድልየታት ከኣ ፈኸም ክብል ጀሚሩ ነይሩ። ዕግርግር ምስ ጀመረ ግን እቶም ድልየታትን ተበግሶታት ሰላምን ኣብ ከብሒ ተቐሚጦም። ኵነታት ከይተራጋግአ ናይ ሰላም ተበግሶ ምውሳድ ሸጊሩዎም ከም ዝነበረ'ዩ ዘርኢ።

ኵነታት ከምኡ ኢሉ ኸሎ ጻውዒት ሰላም ምፍናው ከም ድኽመት ንኸይርአ ኣሰኪፉዎም ነይሩ። ኤርትራ ድማ በቲ ሰፊሕ ሃገራዊ ዕግርግር ኢትዮጵያ ኽትዳኸም ባህርያዊ'ዩ ዚብል እምነት ነይሩዋ። ዝዀነ ዀይኑ እቲ ኵነታት ምስ ተመዓራረየሎም ጻውዒት ሰላም ንኸመሓላልፉ ድሕር ኣይበሉን።

ዋላ'ኳ ቀ/ሚ ኣቢይ ዜጋታት ንኽበራበርን ደገፎም ኣብ ምርካብን ወሳኒ ተራ እንተ ተጻወተ፡ እቲ ናይ ሰላም ተበግሶ ብናይ ሓደ ሰብ ጻዕሪ ጥራይ ኣይኰነን ተኸሲቱ። ንኤርትራ፡ እቲ ኢትዮጵያ ዘበርከተቶ ጻውዒት ድገኛ ምዃኑን ብሸነኽ ኢትዮጵያ ድማ ዜተኣማምኑ ናይ ሰላም መሳርሕቲ ከም ዝዀኑ ከእምን ክኢሉ እዩ። ኢትዮጵያ ድማ ንኤርትራ ከም ዘላታ ተቐበለታ - ካልእ ኣካል የለን ካብ ዚብል እምነት። ከም ዝመስለኒ እዚ ንጊዜኡ ሽግር ኣይክፈጥርን'ዩ።

ኢህወዴግ፡ ነዚ ጕዳይ ሰላም ብሓባር'ዮም ኣድሚጾምሉ፣ ከም ዝመስለኒ'ውን ህወሓት ደጊፎምዎ'ዮም። ሃገራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ዀነ ክልላዊ ረብሓ ትግራይ ርኡይ ኰይኑ ረኺቦምዎ'ዮም። እቲ ዶባት ዕጹው ብምዃኑ ብዝያዳ ንህዝቢ ትግራይ ይዕጅቦም ክበሃል ይከኣል። ብተወሳኺ ዓቢ ክፋል ሰራዊቶም ኣብ ዶብ ተጸሚዱ ንሓዋሩ ክነብር ኣይክእልን'ዩ ዚብል እምነት ኣሎኒ። እቶም ቅድሚ ኽልተ ሰሙን ዘዛረብኩዎም ደቂ ትግራይ'ውን እዚ ዘሎ ኵነታት ከም ዘየርብሖም ኣግሂዶም'ዮም ዝዛረብሉ ነይሮም።

እቲ ዞባ ንክረጋጋእ ጥቕሚ ስዑዲያን ኢማራትን'ውን ክንርኢ ንኽእል። እቲ ዞባ ንንግዲ ክኽፈት'ዮም ዝደልዩ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ'ውን እቲ ዞባ ክረጋጋእ'ያ ትደሊ - ጥሩፋት ሓይልታት ምእንቲ ከይፈርዩ። ሕብረት ኤውሮጳ'ውን ከምኡ - ዋሕዚ ስደተኛታት ደው ክብል'ዮም ዝደልዩ። ስለዚ ብዙሓት መንግስትታን ሓይልታትን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ንኽተኣታቶ ይደልዩ'ዮም።

እዞም ዝጠቐስክዎም ነገራት ንኢትዮጵያን ኤርትራን ፍሉይ ዝዀነ ዕድል'ዮም ዚፈጥሩ። ምናልባሽ እውን እዚ ዕድል - ሓደ ዓቢ ስጕምቲ ንቕድሚት ክበሃል ይከኣል እዩ። እዘን ሃገራት እቲ ኣብ ተስዓታት ገዲፈንኦ ዝመጽኣ ጕዕዞ-ምዕባሌ ብሓድሕዳዊ ምትሕብባር ክምክትኦ ሕጂ ዕድል ተኸፊቱለን ኣሎ። ክጥቀማሉ ይግባእ - ንረብሓ ክልቲኤን ስለ ዝዀነ። ክጥቀማሉ ኸኣ'የን እብል።

ከርት ሊንዲየ፡ ኣብ ከንያ ዝመደበሩ ሆላንዳዊ፡ ጸሓፍን ልኡኽ ጋዜጣ 'ኤን.ኣር.ሲ - ሃንደልባድ' ኢዩ። ከርት ካብ ሰብዓታት ኣትሒዙ ኣብ ኣፍርቃ ዚነብር ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዓሚቝ ፍልጠት ዘሎዎ ጋዜጠኛ'ዩ።

ብዛዕባ እዚ ሕጂ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኸሲቱ ዘሎ ሓድሽ ሃዋህው ፖለቲካ ብዚምልከት እዚ ዝስዕብ ርእየቶ ኣለዎ። እዚ ሕጂ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝተበገሰ ኣመት-ሰላም ብርቂ-ርኽበት'ዩ ክብሎ እኽእል - ምስ'ቲ ኣብ ሲንጋፖር ዝተኻየደ ዝርርብ ሰላም'ውን ከመዛዝኖ እኽእል። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይ ኣብ ጕዳይ ደቡብ ሱዳን ዘካየዶ ናይ ሰላም ዝርርብ ከም ዝተደነቕክሉ ከይጠቐስኩዎ ክሓልፎ ኣይደልን። ንኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ንበዓል ሙሰቪኒ ናይ ዩጋንዳ ብምድፋእ፡ ማእከላይ ስፍራ ከም እትሕዝ ይገብር ኣሎ።

እዚ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዉሽጢ ሃገሩ ዝካይዶ ዘሎ ቍርቁስ ሚዛን ከትሕዞ እንተ ድኣ ኽኢሉ እዚ ሕጂ ተበጊሱሉ ዘሎ ዕርቂ ምስ ኤርትራ ክዕወት ይኽእል'ዩ። ንጊዜኡ ግን እዞም ሕጂ ንርእዮም ዘሎና ምዕባሌታት ምልክታት ሰላም ጥራይ'ዮም። ኣብ ኦሮምያ፡ ኣንጻር ናይ ወጻኢ ትካላት ዘሎ ስምዒታት ጥጡሕ መዕለቢ ኣይረኸበን ዘሎ። እዚ እቲ ዉሽጣዊ ኵነታት ኢትዮጵያ ዘይርጉእ ምዃኑ'ዩ ዘርኢ።

ይዅን'ምበር ኢትዮጵያ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይ ዝኣመሰለ ህቡብ መራሒ ርእያ ኣይትፈልጥን'ያ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘዛረብኩዎም ሰባት ነዚ ዝበልኩዎ እዮም ዘጽድቑ። ዝሓለፈ ቀዳም ዝተኸሰተ ሓደጋ ንቀ/ሚ ኣቢይ ተንኪፉዎ እንተ ዝነብር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓቢ ዘይምርግጋእ መኸተለ ነይሩ ኢለ እየ ዝኣምን።

ግን ከኣ ቀንድን ቀዳማይ ዕማም ቀ/ሚ ኣቢይ፡ ኣብ ዉሽጢ ኢትዮጵያ ምርግጋእ ምፍጣር ክኸውን ኣሎዎ እብል። ስለዚ፡ ኣብ ዉሽጢ ኢትዮጵያ ምርግጋእ እንተ ዘይዓሲሉ ህውኽ ኢልና ኣብ መደምደምታ ዕርቂ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክንኣቱ ኣይንኽእልን።

ብተወሳኺ ክሳብ ሕጂ፡ ከምዚ ኸማይ ዝኣመሰሉ ጋዜጠኛታት ንኢትዮጵያ ክንኣቱ ከም ዘይንኽእል ክሕብር እፈቱ።

ሚከላ ሮንግ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ እትነብር፡ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ብዙሕ ኣፍልጦ ዘሎዋ ጸሓፊት'ያ። "Borderlines" ከምኡ'ውን "I Didn't Do It For You." ዘርእስቱ ኤርትራ-ጠቀስ መጻሕፍቲ ዝጸሓፈት (ከምኡ'ውን ካልኦት) ምኵርቲ ተመራማሪት ኢያ። ብዛዕባ ኣብ ዞባና ዚካየድ ዘሎ ናይ ሰላም ምንቅስቓስ ሓሳባ ክትገልጽ እንከላ፡

ለውጢ ዘይተርፍ'ዩ - ሓደ ጕዳይ ጃላ ዀይኑ ንዘልኣለም ኣይነብርን'ዩ። እዚ እንርእዮ ዘሎና ድፍኢት ለውጢ ኵሉ ካብ ሸነኽ ኢትዮጵያ'ዩ - ሻቕሎት መንግስቲ ህዝባዊ ተቓውሞ ንኸይመጽእ፡ እናዓሞቘ ዝኸይድ ቍጠባዊ ቅልውላው ከይፍጠር፡ ወትሃደራዊ ስትራተጂካዊ ምዝንባዕ ንከየስዕብ ስክፍታ ምሕዳር፡ ብሸነኽ ምዕራባውያን ኣዕሩኽ ሃገራት ብኵነታት 'ኣይ-ሰላም ኣይ-ኲናት' ጽዑቕ ጸቕጢ ከይመጽእ።

በዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሰ ጉዳያት ምስ እንርእዮ፡ እዚ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ትርጕም ክህልዎ ይኽእል። ብዓንተብኡ እቲ መሰሓሓቢ ጕዳይ ብዓይኒ ሕጊ ክርአ ኸሎ ኤርትራ ኣይኰነትን ኣብ ግጉይ መገዲ ዝነበረት፡ ኢትዮጵያ'ያ። ስለዚ እቲ ምትዕርራይ ብሸነኽ ኢትዮጵያ ክመጽእ ግቡእ'ዩ።

ሰብ-ጠቀስ ጕዳያት'ውን ኣሎዉ። ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝብልዎ፡ ነቲ ዉግእ 1998-2000 ስዒቡ ዝመጸ፡ ብተግባር ዝተራእየ ዝሑል ዉግእ፡ በቶም ንነዊሕ እዋን ክተሃላለኹ ዝጸንሑ ክልተ ኣካላት - ህዝባዊ ግንባርን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ - ኣብ ናይ ቀደም ኣረኣእያ ሰጢሞም ዝተረፉ ንሰላም ጅሆ ሒዞም ክጐዓዙ ጸንሑ። ድሕሪ ሞት መለስ ዜናዊ፡ ኣሜንነት ሃይለማርያም ደሳለኝ፡ ካብ ኦሮም ዝመበቆሉ ሓድሽ መራሒ ብምምጽኡ ነቲ ምዕሪት (ኢክወዥን) ክልውጦ ኸኣለ።

ኣብ መስቀል ኣደባባይ ዝተፈንጀረ ቡምባ ተኣፋፍነት ቀ/ሚ ኣቢይ ከርኢ ክኢሉ ኣሎ። እቶም ዝኣወጆም ለውጥታት ዝባን-ንዝባን 'ዮም መጺኦም - ኣዝዮም ቀልጢፎም። ብመጀመርያ፡ እቶም ዘተኣታትዎም ዘሎ ለውጥታት ዓንቢቦም ንኽርኢ ፖለቲካዊ መቖምያኡ ከደልድል ይግባእ።

እዞም ዝተኣታተዉ ዘሎዉ ለውጥታት ብርቱዕ ጥንቃቐ ከድልዮም'ዩ፣ ውዒሉ-ሓዲሩ ሑረት (ትራጀክቶሪ) ክልቲአን መንግስታት ተነቃፊ ሸነኻቶም ክቓላዑ'ዮም። ድሮ'ኳ ድኣ ብጕዳይ ዶብ ኣንጻር ቀ/ሚ ኣቢይ ብሸነኽ እቶም ተሪር ዝመርገጺኦም ኣባላት ህወሓት ዝመጽእ ዘሎ ግብረ-መልሲ ንርእዮ ኣሎና። ፕረሲደንት ኢሳያስ፡ እውን ኣብ ክንዲ ኵነታት ዘጓህር ንጥቕምን ረብሓን ክብል ንቀ/ሚ ኣቢይ በቲ ኣቕሪቡሉ ዘሎ ጻውዒት ብግቡእ ክትሓባበሮ ይግባእ።

ክሊ ትግራይ ካብቲ ዝድለ ዘሎ ሰላም ብዝያዳ ተጠቀምቲ ከም ዝዀኑ ምርዳእ ኣድላዪ ዀይኑ ይስምዓኒ። እቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ፡ መስርሖም ተጠናኒጎም ዘሎዉ ትካላት፡ መስተንፈሲ'ኳ ምረኸቡ።

ኣህጕራዊ ማሕበራዊ-ሰብ ከኣ ብግዲኡ ንኽልቲአን ሃገራት ክረድእ ምኸኣለ - ዓቢ ረዲኤት'ኳ ድኣ - 'ካሮት እናጕሰመ' ትሕተ-ቅርጺኣዊ ወፍሪ፡ ረዲኤት፡ ፖለቲካዊ ይዅንታ ከተኣታቱ ምኸኣለ ... እዚ ሰላም ክፈጥሮ ዝኽእል ኣዎንታዊ ሸነኻት ስኽነት'ዩ - ረዚን ርግኣት

ማርቲን ፕላውት፡ ዋና ኣሳናዳኢ ናይ ቢቢሲ ኣገልግሎት ዓለም - ጨንፈር ኣፍሪቃ - ዝነበረ ጋዜጠኛ፡ ሕጂ ኸኣ ገዲም ተመራማሪ/ ኣባል ለንደን ዩኒቨርሲቲ። ኣብ ናይ መጻሕፍቲ ምጽሓፍ ብምስግጋር ድማ ብኵነታት ኣፍሪቃ ዝመራመር ሰብ'ዩ። እታ ናይ መጨረስታ ዝደረሳ መጽሓፉ 'Understanding Eritrea' እትብል ኰይና ኵነታት ኤርትራ ብደቂቕ እትገልጽ መጽሓፍ'ያ።

ንማርቲን እዚ ሕጂ ተበጺሑ ዘሎ ዝርርብ ሰላም ፋይዳ'ዶ ይርከቦ ይኸውን? ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ቀ/ሚ ኣቢይ ዘንበርካዮ ትዕዝብቲ'ዶ መካፈልካና ንዝብል ክልተ ዝቐረባሉ ሕቶታት ምላሹ እነሆ።

ተቐላጢፍካ ብዛዕባ ውጽኢት ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ምይይጥ እዝን እትን ምባል ኣይከኣልን እዩ - ምንባይ እውን ኣጸጋሚ እዩ።

እቶም ዝርእዮም ዘሎኹ ምልክታት ግን ኣወንታውያን ኢዮም። እቲ ዝድለ ኣህጕራውያን ማሕበረ-ሰባት ቀልጢፎም ንክተሓባበሩ'ዩ - ብሕልፊ ተራ ሕብረት-ኣፍሪቃ ኣገዳሲ ዀይኑ ይስምዓኒ።

ቀ/ሚ ኣቢይ ናይ ፖለቲካ እሱራት ፈቲሑ፡ ንጽሑፍን ሚድያን ዝምልከት ናይ ምምያን ነበሰ-ምምያን ኩነታት እውን ኣዝሊቑዎ ኣሎ። ምምያን ንሓድሽ ዉዕላት ወደብ ተፈራሪሙ፡ ሕጂ ኸኣ ቈጽሊ ኣውሊዕ ንኤርትራ ኣቕሪቡ። ። በዚ ተግባራት እዚ እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ስልጣን ዘመጸ መራሒ ዘርኣዮ ተበግሶታትን ንጥፈታትን ብርቂ ኣዎንታዊ ምጅማር'ዩ ክብል እኽእል ብምባል ሓሳባቱ ኣካፊሉ።