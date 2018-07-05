ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ሓለፍቲ ትካት እስልምና ዘትዮም
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያን ፍታሕ ኣናዳዪ ኮሚቴ ሙስሊም ኢትዮጵያውያን ኣዘራሪቦም።
ኣብቲ ዘተ ሒዝክሞም ዝኣተኹም መሰረታዊ ሕቶታት እንታይ ነይሮም ክንብል፡ ኣባል ፍታሕ ኣናዳዪ ኮሚቴን ኣይተ ኣሕመድ ጀበል ሓቲትናዮም።
ፃውዒት እቲ ኣኼባ ሃንደበታዊ ብምንባሩ፡ ብፅሑፍ ዝተዳለዉ ሕቶታት ሒዞም ክኣትዉ ከምዘይከኣሉን፡ ሓሳቦም ብቃል ከምዘቕረቡን ገሊፆምልና።
ቀንዲ ሕቶና ዝበሉዎ ድማ፡ "ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ወይ ድማ መጅሊስ፡ ትካል ህዝበ ሙስሊም ዋላ እኳ እንተኾነ፡ ኣብ ባይታ ግና ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት፡ ፍልፍል ቅረታ እቲ ማሕበረሰብ ኮይኑ እዩ ቀፂሉ" ዝብለ እዩ።
እዚ ኮይኑ እውን እቲ መጅሊስ ህዝቢ ከምዝደልዮን ሕጊ ከምዝፈቕዶን መረፃ ዘይምክያዱ፤ ኢድ ኣእታውነት መንግስቲ፡ ብፍላይ ድማ ምስ ኣካላት ድሕንነትን ጉዳያት ፌደራልን ተተሓሒዞም ዘለዉ፡ ፀገማት እዮም ይብሉ ኣይተ ኣሕመዲን።
ካብዚ ብተወሳኺ፡ ምስ ማሕበራዊ፣ ታሪኽ፣ ቅርስን ኢኮኖሚያዊ ፖለሲታትን ሕግታትን ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ኣብቲ ዘተ ከምዝተልዓሉ ሓቢሮም።
"ንኩሉ ዘስማምዕ መጅሊስ እንተሃልዩ፤ መንግስቲ እውን ካብቲ መጅሊስ ዝለዓሉ ሕቶታት ንባዕሉ ኢሉ ክምልሶ፤ ሕቶ ማሕበረሰብ ሙስሊም ድማ ንስኹም ትምልስዎ ብዝብል ሓሳብ ስለዝተስማዕማዕና፡ ትኹረትና ናብ መጅሊስ ኢና ገይርና ነይርና" ይብሉ ኣይተ ኣሕመዲን።
እዞም ፀገማት እዚኦም ብኸመይ ምፍታሕ ከምዝከኣል ድማ፡ ምስ ፍታሕ ኣናዳዪ ኮሚቴን ካብ መጅሊስ ምስ ዝመፅኡ ሰባትን ሓባራዊ ዘተ ከምዝተገበረ ነጊሮምና።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ፡ ሓደ መዓልቲ ኣቐዲሞም፡ ምስ ኣመራርሓ እቲ መጅሊስ ከምዝተዘራረቡን፡ እቲ ፀገም ኣብ ባይታ ከምዘሎን ገሊፆም።
ሓደ ሓደ ኣባላት እቲ መጅሊስ፡ እቲ ፍታሕ ኣናዳዪ ኮሚቴ ፖለቲካዊ ዕላማ ዘለዎ እዩ፣ ኣኽረርቲ እዮም ዝብሉን ካልኦትን ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቦም እዮም።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ግና፡ ሕዚ ከምዚ ዓይነት ወረ እነውርየሉ ግዘ ኣይኮነን፡ " ኣባኹም ሕቶ ዘልዕል ሙስሊም ክፋል ሕብረተሰብ ኣሎ፡ ስለዝኾነ እቲ ኮሚቴ ካልእ ዕላማ ኣለዎ ምባል ኣይትኽእሉን። ካልእ ዕላማ እንተሃለዎም እውን፡ ከም ኢትዮጵያዊነቶም ተጣይሾም ክሓቱ መሰሎም እዩ" ምባሎም ገሊፆም።
ካብዚ ብተወሰኺ፡ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር፡ "መንግስቲ ኣብ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ንዘለኹም መራሕቲ ኣይድግፍን፣ ነቲ መፍትሒ ዘናድይ ኮሚቴ እውን ኣይድግፍን፤ መንግስቲ ነቲ ሙስሊም ሕብረተሰብ እዩ ዝድግፍ" ከምዝበሉ ተዛሪቦም።
"ሕብረተሰብ ሙስሊም ዝሓቁፍን ናይ ኩሉ ዝኾነ ትካል ይደልይ እዩ። ስለዚ ድማ ነቲ ሙስሊም ማሕበረሰብ ዝምጥን ትካል ክፍጠር ኣለዎ" ምባሎም'ውን ኣይተ ኣሕመዲን ሓቢሮምልና።
"ክሳብ ሕዚ ንዓኹም ዝድግፉ ዝነበሩ ኣካላት መንግስቲ ተሰሓሒቶም እዮም ፤ መንግስቲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጉዳያት ኢዱ ብምእታው፡ ንሓደ ትካል ሃይማኖት ብምድጋፍ ነቲ ካልእ ነቒፉ ምፅንሑ ስሕተት እዩ። ኣነ ክሳብ ዘለኹ ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ኣይክህልዉን" ኢሎም'ውን ተባሂሉ።
ንሳቶም'ውን፡ ኣባላት እቲ መጅሊስ ብሕጋዊ መንገዲ እንተይኮነስ፡ ብፍቓድ መንግስቲ ስለዝተመረፁ፡ ናይ ስግግር መጅሊስ ይጣየሽ ዝብል ሓሳብ ምቕራቦም ኣይተ ኣሕመዲን፡ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ሓሳብ ከምዘይፈትውዎን፡ ግዚያዊ ኮሚቴ ተጣይሹ፡ ፍታሕ ሓሳብ ሒዙ ንክቐርብ ከምዘገንዘቡ ይዛረቡ።
"ስራሕ እዚ ሓድሽ ኮሚቴ እንታይ እዩ?" ክንብል ንኣይተ ኣሕመዲን ጀባል ሓቲትናዮም።
ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ብኸመይ እንተተጣይሹ እዩ፡ ናይ ኢትዮጵያውያን ሙስሊም ፀገም ክፈትሕ ዝኽእል? ኩሉ ሰብ ዝፈትዎን ዝደልዮን ዓይነት መጅሊስ ብኸመይ ምምስራት ይከኣል? መረፃ ኣበይን ብኸመይን ይካየድ? ዝብሉ ሕቶታት፡ እዚ ኮሚቴ ኣፅኒዑ መልሲ ሒዙ ንክቐርብ እዩ እቲ ዘሎ ሓሳብ ኢሎም።
ብካልእ ወገን ድማ፡ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ንዘለዉ ኢለማታት፣ ሊቃውንትን ምሁራትን ብምምኻር፤ ኣብ ወፃኢ ዓድታት ናይ ዘለዉ መጅሊሳት ልምዲ ብምርኣይን፡ ዝተወድአ ነገር ምቕራብ ቀንዲ ስራሕ እዚ ኮሚቴ ከምዝኾነ እውን ወሲኾም ሓቢሮም።