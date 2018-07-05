ሂውማን ራይትስ ዎች፡ ኣብ ክልል ኢትዮ ሶማል ኣብ ልዕሊ ተሃነፅቲ ሕጊ በፂሑ ዝበሉ ገፍዒ ፀብፂቡ
''ሂውማን ራይትስ ዋች'' ዝተብሃለ ትካል ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ በዓል 88 ገፅ ሓድሽ ፀብፃብ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማል ዝርከቡ ተሃነፅቲ ሕጊ፡ ብሓይልታት ፀጥታ መውቃዕቲ ምዕማፅን ይበፅሖም ከምዝነበረን ገሊፁ።
እቲ ፀብፃብ ከምዝሕብሮ፡ ኣብቲ ክልል ኣብ ዝርከብ ቤት ህንፀት ኦጋዴን ዝሰርሑ ኣካላት ፀጥታን 'ልዩ ፖሊስ' ተባሂሎም ዝፅውዑ፡ ኣባላት ፖሊስ እዮም ነዚ መጥቃዕቲ ፈፂመሞ።
መብዛሕትኦም እሱራት ብዘይ ፍርዲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተዳጎኑ እንትኾኑ፡ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ጉጅለ ግብረ ራዕዲ ተባሂሉ ምስ ዝተበየነ፡ ግንባር ብሄራዊ ሓርነት ኦጋዴን (ኦብነግ) ርክብ ኣለኩም ብዝብል እዮም ኣብ ቀይዲ ውዒሎም።
''ሂዩማን ራይትስ ዋች'' ካብ 2003 ክሳብ 2010 ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኦጋዴን ዝነበሩ ጥቕዓት ዝበፅሖም ልዕሊ 100 ሰባት፡ ብምዝርራብ እዩ ነዚ ፀብፃብ ኣዳልይዎ።
ኣብቲ ቤት ህንፀት ክዳኖም ንከውፅኡ ከምዝግደዱን፡ ብምቕፃል ድማ ኣብ ቅድሚ እሱራት ከምዝውቅዑ፡ ጥቕዓት ዝበፅሖም ሰባት ተዛሪቦም።
ቅድሚ ሕዚ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ተኣራሚ ዝነበረ ሰብ፡ ንሰለስተ ዓመታት ኣብ ፀልማት ክፍሊ ከምዝፀንሐን፡ ካብ ክፍሉ ዝወፅእ ምሸት ከምዝኾነ፡ ንሱ እውን ንክውቃዕ ጥራሕ ከምዝኾነ ተዛሪቡ።
ብመሰረት እቲ ፀብፃብ፤ ነዚ ተግባር ዝፍፅሙ ሓለውቲ እቲ ቤት ማእሰርትን፡ ፍሉይ ፖሊስን ጥራሕ ኣይኮኑን ነይሮም። ላዕለዎት ኣመራርሓ እቲ ቤት ህንፀት እውን ተሳተፍቲ ከምዝነበሩ ተገሊፁ።
ካብዚ ብተወሳኺ፡ ኣብ ቤት ህንፀት ኦጋዴን ብዙሓት ህፃናት ከምዝተወለዱን፡ ሓደሓዲኦም ምስ ምዕማፅ ዝኣሳሲሩ ከምዝኾኑ እቲ ፀብፃብ ግምቱ የቐምጥ።
ሓደ ሓዲአን ደቂ ኣንስትዮ ተሃነፅቲ ሕጊ፡ ደቀን ኣብ ክፍለን ከምዝወለዳ ዝገለፃ እንትኾና፡ መብዛሕትአን ብዘይ ሓገዝ በዓል ሞያ ጥዕና ከምዝወለዳ ተዛሪበን፡ ይብል እቲ ፀብፃብ።
ኣብ ኢትዮጵያ ንተሃነፅቲ ሕጊ ምውቃዕ (ምድብዳብ) ልሙድ ከምዝኾነን፡ ብዛዕባ እዚ ካብ መላእ እታ ሃገር ሓበሬታታት ከምዝበፅሖን እዩ ''ሂዩማን ራይትስ ዋች''ዝገልፅ።
ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ፡ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ተሃነፅቲ ሕጊ ዝበፅሕ ስቓይን መውቃዕትን ዝኣመኑ እንትኾኑ፡ ነዚ ተግባር ዝፈፀሙ ኣካላት ናብ ሕጊ ክቐርቡ ሓቲቶም እዮም።