11 መሸጣ ወርቂን ክልተ ሆቴላትን ተጋሩ ተጒሒሉ
ተወለድቲ ትግራይ፡ ኣብ ቀረባ እዋን ንነዊሕ ዓመታት ካብ ዝነብሩለን ባቲን ከምሴን ዘጥረይዎ ንብረቶም ተዘሪፎምን ተበሳቢሶምን እዮም::እዚ ሓበሬታ'ዚ ምስ ተሰምዐ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ናብቲ ቦታ ብኣካል ከይዶም ነቲ ኩነታት ከፃርዩ ወከልቱ ልኢኹ::እቶም ልኡኻት ካብ ምክልኻል ሓደጋን ውሕስነት ምግብን ኣይተ መስፍን ወልዱ: ካብ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ኣይተ መስፍን ታደሰ: ካብ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ኣይተ የማነ ሃይለማርያም: ካብ ቢሮ ሰራሕተኛን ጉዳይ ማሕበራውን ኣይተ ተኽለሃይማኖት ገብረመስቀል እዮም::ነቶም ልኡኻት ወኪሎም ትማሊ መግለፂ ዝሃቡ ኣይተ መስፍን ወልዱ እዮም::እቶም ወከልቲ ናብቲ ቦታ ብምኻድ ምስ ዓበይቲ ዓዲ: ኣካላት መንግስቲን ኣብቲ ከባቢ ምስ ዝነብሩ ተጋሩን ተራኺቦም ጠንቅን ሳዕቤንን እቲ ፀገም ኣፃርዮም::"ኣብ ከምሴ፡ ካራ ሒዞም ዘፈራርሑ ዓመፅቲ ስለዘለዉ ኣብቲ ከባቢ ዝቕመጡ ተጋሩ ኣብ ከቢድ ራዕድን ፀበባን ይነብሩ ምህላዎም ተረዲእና ኣለና" ኢሎም ኣይተ መስፍን ወልዱ::ኣብ ክልል ኣምሓራ ፍሉይ ዞባ ኦሮምያ ኣብ ትሕቲ ከምሴ ኣብ ወረዳ ባቲ ዝቕመጡ ተጋሩ ከቢድ በደል በፂሑዎም እዩ::
"ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሑ ኣባላት ኦነግ ነናብ ከባቢኦም እንትኣትዉ መናእሰይ ሆ!!እናበሉ ይቕበልዎም:: ብመሰረት'ዚ ኣብ ስታድዮም ባቲ ንዕኦም ንምቕባል ዝተዳለወ መድረኽ ነይሩ::
እቲ ስነስርዓት ኣቀባብላ ተዛዚሙ ሰብ ነናብ ቤቱ እንትምለስ ዝተወደቡ መናእሰይ ናብ ስርቅን ምዝማትን ኣትዮም" ይብሉ ኣይተ መስፍን::ብመሰረት'ዚ፤ 11 እንዳ ተጋሩ ኣብያተ መሸጣ ወርቂ ከምኡ እውን ክልተ እንዳ ተጋሩ ዝርከብዎም ኣርባዕተ ቤት መስተ ከምዝትዘመተ ተረጋጊፁ'ሎ:: ኣይተ መስፍን "ኣብ ባቲ ዝሞተ ሰብ የለን:: ትሽዓተ ሰባት ካብዚኦም እቶም ሓሙሽተ ተጋሩ ከምዝተጎድኡን ሕክምናዊ ረድኤት ከምዝረኸቡን ካብዚኦም ድማ ሓደ ወዲ ካልእ ብሄር ኣብ ደሴ ኣብ ሆስፒታል ምህላዉ ኣረጋጊፅና ኣለና" እንትብሉ ነቲ ዝተረኸበ መረዳእታ መሰረት ብምግባር ይዛረቡ::ፈጣሪት ራዕዲ ተባሂለን ምስ ተታሓዛ ተቐጥቂጠን ዝተቐተላ ትግራወይቲ ወላዲት ምህላወን ኣብ ማሕበራዊ መራኸብቲ ዝተበተነ ሓበሬታ ጌጋ ምኳኑ እቲ ልኡኽ ኣፃርዩ ኣረጋጊፁ'ሎ:: " ነቲ ኩነታት ከየረጋገፁ ንምብራዕ ዘይኮነ ሓበሬታ ንዝጥቅዑ ሓይልታትን ሰባትን ክንኩንን ይግባእ:: እቲ ተግባር ኣብ ካልእ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ተወላዲ ብሄር ተፈፂሙ ክኸውን ይኽእል እዩ:: እንተ ኣብ ባቲ ከምዚ ዝበለ ተግባር ፈፂሙ ከምዘይተፈፀመ ኣረጋጊፅና ኢና" እንትብል ንወኪል ልኡኽ ትግራይ ወኪሎም ዝተዛረቡ ኣይተ መስፍን ገሊፆም::እተን ወላዲት ትግራወይቲ ከምዝኾናን ራዕዲ ክፈጥራ ተረኺበን ኢሎም ብሓንቲ ኢዶም ኣንጠልጢሎምወን ዝረኣያ ወላዲት ደሓር ኣብ ባቲ ተቐጥቂጠን ተቐቲለን ዝብል ወረን ካልኦት ተመሳሰልቲ ስእልታትን ምስተነዘሐ ብዙሕ ትግራዋይ ክጉህን ክሓዝንን ቀንዩ::