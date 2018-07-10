ሕሉፍ ሰለስተ ኣዋርሕ ብቁጽርታት

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10 ጁላይ 2018
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እዚ ሊንክ ቅዳሕ
https://www.bbc.com/tigrinya/news-44778477
ብዛዕባ እዚ ሓበራዊ ምግባር ተወሳኺ ኣንብብ
ናይ ሓበራዊ መግበሪ ፓነል ዕጸው
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