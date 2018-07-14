ድሙቕ ኣቀባብላ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ብስእሊ

  • 14 ጁላይ 2018

ሪፖርተራት ቢቢሲ ካብ ዝወሰዱዎም ስእልታት እነሆ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ዝተረኸቡ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣደታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣጋይሽ ኤርትራ ንምቅባል
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ኣቀባብላ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ዝተረኸበት ኣደ
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ዝተረኸበት ንእስቲ ማክዳ ወርቁ
ናይ ምስሊ መግለጺ ንኣቀባብላ መራሒ ሃገረ ኤርትራ ገጻ ትልከይ ዝነበረት መንእሰይ
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ካናቴራ ዝተስኣለ ምስሊ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን
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ናይ ምስሊ መግለጺ ልኡኽ ኤርትራ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ፡ ሃገራዊ መዝሙር እናተዘመረ
ናይ ምስሊ መግለጺ ባንዴራ ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ቦሌ መዕርፎ ነፈርቲ
ናይ ምስሊ መግለጺ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ንምቕባል ናብ ኣደባባያት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝወጽአ ነባሪ ከተማ ኣዲስ ኣበባ
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ናይ ምስሊ መግለጺ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ድሕሪ 20 ኣመት መሬት ኢትዮጵያ እንትረግጽ ንፈለማ እዋን'ዩ
ናይ ምስሊ መግለጺ ነቲ ፕረዚደንት ብዝተፈላለዩ ኣልባሳትን መመለኽዒታትን ዝማዕረጉ ነበርቲ ተቐቢለሞ
ናይ ምስሊ መግለጺ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ብዘካይዶ ዘሎ ዑደት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኤምባሲ ዳግም ክኽፈት ትጽቢት ይግበር
ናይ ምስሊ መግለጺ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ እንኳዕ ደሓን መጻእኻ ንምባል ኣብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት፡ ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ተረኺቦም
ናይ ምስሊ መግለጺ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጀሚረንኦ ዘለዋ ሓድሽ ምዕራፍ ሰላም ንብዙሓት ተስፋ ሂቡ'ሎ

ተመሳሳሊ ዛዕባታት