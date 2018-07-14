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ኣመና ፍቱዋት
ድሙቕ ኣቀባብላ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ብስእሊ
14 ጁላይ 2018
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እዚ ሊንክ ቅዳሕ
https://www.bbc.com/tigrinya/news-44831290
ብዛዕባ እዚ ሓበራዊ ምግባር ተወሳኺ ኣንብብ
ናይ ሓበራዊ መግበሪ ፓነል ዕጸው
ሪፖርተራት ቢቢሲ ካብ ዝወሰዱዎም ስእልታት እነሆ።
ናይ ምስሊ መግለጺ
ኣብ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ዝተረኸቡ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ
ናይ ምስሊ መግለጺ
ኣደታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣጋይሽ ኤርትራ ንምቅባል
ናይ ምስሊ መግለጺ
ኣብ ኣቀባብላ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ዝተረኸበት ኣደ
ናይ ምስሊ መግለጺ
ኣብ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ዝተረኸበት ንእስቲ ማክዳ ወርቁ
ናይ ምስሊ መግለጺ
ንኣቀባብላ መራሒ ሃገረ ኤርትራ ገጻ ትልከይ ዝነበረት መንእሰይ
ናይ ምስሊ መግለጺ
ኣብ ካናቴራ ዝተስኣለ ምስሊ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን
Image copyright
FITUSM AREGA/TWITTER
ናይ ምስሊ መግለጺ
ልኡኽ ኤርትራ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ፡ ሃገራዊ መዝሙር እናተዘመረ
ናይ ምስሊ መግለጺ
ባንዴራ ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ቦሌ መዕርፎ ነፈርቲ
ናይ ምስሊ መግለጺ
ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ንምቕባል ናብ ኣደባባያት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝወጽአ ነባሪ ከተማ ኣዲስ ኣበባ
Image copyright
FITUSM AREGA/TWITTER
ናይ ምስሊ መግለጺ
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ድሕሪ 20 ኣመት መሬት ኢትዮጵያ እንትረግጽ ንፈለማ እዋን'ዩ
ናይ ምስሊ መግለጺ
ነቲ ፕረዚደንት ብዝተፈላለዩ ኣልባሳትን መመለኽዒታትን ዝማዕረጉ ነበርቲ ተቐቢለሞ
ናይ ምስሊ መግለጺ
ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ብዘካይዶ ዘሎ ዑደት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኤምባሲ ዳግም ክኽፈት ትጽቢት ይግበር
ናይ ምስሊ መግለጺ
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ እንኳዕ ደሓን መጻእኻ ንምባል ኣብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት፡ ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ተረኺቦም
ናይ ምስሊ መግለጺ
ኢትዮጵያን ኤርትራን ጀሚረንኦ ዘለዋ ሓድሽ ምዕራፍ ሰላም ንብዙሓት ተስፋ ሂቡ'ሎ
ተመሳሳሊ ዛዕባታት
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ናብ ቅድሚት ተመለሱ
ዜናታት
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈ ወርቂ ዝመርሖ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ
ገለ ሓቕታት ብዛዕባ ፕሬዝዳንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ
"ኣብ መረጻ 2012 ክፍጠር ዝኽእል ምክፍፋል የስግአኒ"
"እዚ ንምርኣይ ዘብቀዐና ፈጣሪ ይመስገን" ኣብ ኣዲስ አበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን
ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቂሊንጦ፡ ዝተፈጥረ ዕግርግር
ጉዳይ ዘተ ሰላም ብዓይኒ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት
"ሰላም መተካእታ የብሉን ግን ብሕጋዊ ትካላት ክረጋገጽ ኣለዎ" ክብሮም ዳፍላ
ኣብዲ ሞሓመድ፡ ብዛዕባ ኣይተ ጌታቸው አሰፋ ዝተዛረቡዎ፡ ኢህወዴግ ኣይፈልጥን ኢሉ
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