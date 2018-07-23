መስርሕ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ብሕግን ሕጋዊ ትካላትን እዩ ጥራሕ እዩ ዝረግእ
ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ኤርትራውያን፡ መስርሕ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ውሕስ ንኪኸውን፡ መንግስቲ ኤርትራ፡ ከምቲ ቀዳማይ ምኒስተር ኣቢይ ኣሕመድ ዝገበሮ፡ እሱራት ክፈትሕ፡ ባይቶ ክተክል፡ ቅዋም ከተግብር፡ ህዝባዊ መንግስቲ ክምስርት ጸዊዖም።
ዕርቀ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ንክልቲኡ አህዛብ ዓቢ ተስፋ ሂቡ ኣሎ። ይኹን እምበር እቲ መስርሕ ግሉጽን ብሕግን ሕጋዊ ትካላትን ምስ ዝቕየድ ስርዓት ይካየድ ብዘይምህላዉ፡ ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ዓለም ስክፍታት ኣሎና ዝብሉ ኤርትራውያን ድምጾም የስምዑ ኣለዉ።
ትማሊ ዓርቢ 20 ሓምለ 2018 ኣብ ከተማ ተልኣቪብ ዝነብሩ ኤርትራውያን፡ ኣብ ፊት ኤምባሲ ኢትዮጵያ "ሰላምና ኪረግእ እንተኾይኑ፡ ኣብ ሃገርና ሕጋዊ ስርዓት ክምስረት ኣለዎ።
ሰላም ክመጽእ እንተኾይኑ ቅድም ኣብ ቤትና ዕርቀ ሰላም ክእወጅ ኣለዎ። ዓሰብ ኣይትምቀልን እያ!" ዝብሉ ጭርሖ ከስምዑ ውዒሎም።
ስክፍተኦም ግን እንታይ እዩ?
ቅድሚ ትሽዓተ ዓመት ብመንግስቲ ኤርትራ ብዘጋጠሞም ሃይማኖታዊ ጸቕጢ ካብ ኤርትራ ሃዲሞም፡ ብኣጻምእ ሰሃራን ሲናይን ተጓዒዞም ናብ እስራኤል ዝኣተዉ ሞኖኮስ ገዳም እንዳ ኣቡነ ፍሊጶስ፡ ኣባ ሰመረ ፍስሃየ "ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይ ኣሕመድ፡ ንሞት ተፈሪዶም ዝነበሩ እሱራት ፖለቲካ ፈቲሑ፡ ዓሌታዊ ግጭት ኣልዩ፡ ናይ ሃይማኖት ጸገማት ፈቱሑ፡ ኣብ ህዝቡ ፍሉይ ለውጢ ኣርእዩ እዩ መጺኡ። እንተኾነ ግን ምስ ቅዋምን ሕግን ዘይብሉ መንግስቲ፡ ብሕጊ ዘይግዛእ፡ ባይቶ ዘይብሉ፡ ሎሚ ዘውጽኦ ኣዋጅ ጽባሕ ዘይደግሞ ስርዓት ይገብሮ ስለዘሎ፡ ስክፍታ ኣሎና" ክብሉ ይገልጹ።
መንእሰይ ደስበለ ሃብተማርያም ብወገኑ፡ "ሰላም ማንም ፍጡር ዝደልዮን ዝሃርፎን ክቡር ህያብ እኳ እንተኾነ ብባይቶን ሕግን ዘይእሰር ውዕል ግን ጽባሕ ንግሆ እውን ክጸንዕ ስለዘይክእል፡ ኣብ ኤርትራና ሕጋዊ ሰርዓትን ህዝባዊ መንግስትን ክቐውም እዋኑ ሕጂ እዩ" ይብል።
እዚ ሕጂ ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ዘተ ሰላም ዘካይድ ዘሎ ቀዳማይ ምኒስተር ኣቢይ ኣሕመድ፡ ድምጺ ውጽዓት ኤርትራውያን ክሰምዕ ከምዝግበኦ ኣዘኻኺሩ።
ኣብ 1990 ናብ ቃልሲ ሓርነት ዝተሰለፈት ተጋዳሊት ሰናይት ዘርኣብሩኽ ብወገና፡ " ህዘቢ ኤርትራ ኣብ ፈቐዶ ጎዳጉዲ ተሓይሩ እንከሎ፡ መንእሰያቱ እናተበተኑ ዝግበር ሰላም እንታይ ዓይነት ሰላም እዩ?" ኢላ ሕቶ ብምቕራብ ዋላ እቲ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ሰላም እውን ግሉጽ ብዘይምዃኑ ኣዚዩ ከምዘተሓሳስባ ሓቢራ።
" ስርዓት ህግደፍ መጀመርታ ምስ ነብሱን ህዝቡን ክዕረቕ ኣለዎ። ን30 ዓመታት ዝተቓለሰ ህዝቢ ኤርትራ ድምጺ ዝኾኖ ባይቶ የብሉን፡ ስለዚ ባይቶ ህዝቢ ክምስረት ኣለዎ" ዝብሉ ኣባ ሰመረ፡ ኣብ ቤትካ ዘሎ ጉዳይ ከየጽፈፍካ ምስ ጎረባብቲ ዝግበር ርክብ ትርጉም የብሉን በሃላይ እዮም።
ትቕጽል ሰናይት፡ " እቲ ዝግበር ዘሎ ውዑል ብሕጊ ምስ ዘይምራሕ ምልካዊ ስርዓት ይግበር ስለዘሎ ሕጋዊ ክኸውን ኣይክእልን እዩ" ትብል።