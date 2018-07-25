ኣብ ኣብያተ ህንጸት ወልዲያን ፍኖተ-ሰላምን ዝተዓለ ሓዊ ጉድኣት ኣብጺሑ
ኣብ ምዕራብ ጎጃም ኣብ ከተማታት ወልድያን ፍኖተ ሰላምን ኣብ ዝርከቡ ኣብያተ ህንጸት ብዝተልዓለ ዕግርግር ዘጋጠመ ሓደጋ ሓዊ ንብረት ከምዘዕነወ ሓለፍቲ እቶም ኣብያተ ህንጸት ንቢቢሲ ተዛሪቦም።
ኣብ ከተማ ፍኖተ ሰላም ዝርከብ ቤት ህንጸት፤ ሎሚ ንጉሆ ሰዓት ክልተ ኣብ መሕደሪ ደቂ ተባዕተዕዮ ቖጸራ ክካየድ እንትብል፤ ኣብ ሞንጎ እቶም እሱራት ጎንጺ ተላዒሉ ይብል ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ቤት ህንጸት ሓጋዚ ሳጅን ግርማ ሙሉጌታ።
እቶም ተሃነጽቲ ንምንታይ ኢና ዘይንፍታሕ ዝብል ድምጺ ከምዘስምዑ ዝዛረብ ሓጋዚ ሳጅን ግርማ፡ ኣይንቁጸርን ኢሎም ከምዘጸገሙ ሓቢሩ።
- ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ዓብዪ መስጊድ ኣንዋር ካብ ባርዕ ድሒኑ
- ካሊፎርንያ ኣብ ታሪኻ ዝኸፍአ ባርዕ ሓዊ ኣጋጢሙዋ
- ኣብ ሩስያ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ብውሑድ 64 ሰባት ቀቲሉ
ኣባላት ፖሊስ ናይቶም ተሃነጽቲ ዓመጽ እንትርእዩ ሓለዋ ከምዘበርትዑን ሽዑ ንሽዑ ኣብቲ ቤት ህንጸት ኣብ ዝርከብ መፍረዪ ሽምዓ ሓዊ ከምዝተልዓለ ኣረዲኡ።
ካብዚ ብተወሳኺ 26 ክፍሊታት መሕደሪ ተሃነጽቲ ሙሉእ ንሙሉእ ከምዝዓነዉ ብምግላጽ፡ ቤት ጽሕፈት ኣተሓሕዛ ተሃነጽትን ሬጅስትራርን'ዉን ብዚ ሓዊ ከምዝተቓጸለ ሓቢሩ።
ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ዝነበራ ኮምፒዩተራት ግና ካብቲ ሓደጋ ምድሓን ተኻኢሉ።
ኣብ ቤት ህንጸት ወልዲያ ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ ደቂ ተባዕትዮ ዝሓድሩሎም ክፍሊታትን መሳርሒታት ስልጠና እቲ ቤት ህንፈትን ከምዝዓነወ ርክብ ህዝቢ እቲ ቤት ህንጸት ኮማንደር እንዳለ ንቢቢሲ ተዛሪቡ።
ኣብዚ ሰሙን ብዘጋጠመ ሕጽረት ሽኮር ሻሂ ክቐርበሎም ዘይምኽኣሉ፡ መበገሲ ተቓዉሞ ከምዝኾነን ጸኒሖም እቶም ተሃነጽቲ ኣእማን ምድርባይ ከምዝጀመሩን ተዛሪቡ።
ክሳብ ሕጂ ክልተ ተሃነጽቲ ቆሲሎም ኣለዉ።
ትማሊ ድማ ኣብ ቤት ህንፈት ደብረማርቆስ ባርዕ ሓዊ ከምዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ፤ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቃሊትን ኣርባምንጭን ዝርከቡ እሱራት ተመሳሳሊ ናይ ፍትሑና ሕቶ ብምልዓሎም ዘይምርግጋእ ከምዝነበረ ተገሊጹ።