ኢንጅነር ስመኘዉ መሰነይታ ጀግና ክግበረሉ'ዩ
ኢንጅነር ስመኘዉ ኢንጅነር ስመኘዉ በቀለ፡ ናይ ጀግና መሰነይ ክግበረሉ'ዩ።
ትማሊ ኣብ መኪንኡ ሞይቱ ዝተረኸበ ኣካያዲ ስራሕ ፕሮጀክት ህንጸት ዓብዪ ግድብ ሕዳሰ ኣባይ፡ ኢንጅነር ስመኘዉ በቀለ፡ ናይ ጀግና መሰነይታ ክግበረሉ ምድላዉ ይግበር'ሎ።
ሎም መዓልቲ ስነ ስርዓት ቀብሩ ክፍጸም'ዩ ተባሂሉ'ኳ እንተነበረ፡ ትማሊ ምሸት እዚ መደብ ተሰሪዙ ብደረጃ መንግስቲ ኣብ ዝካየድ ስነ ስርዓት ቀብሪ፡ ንኢንጅነር ስመኘዉ በቀለ ብኽብሪ ንምዕራፍ ምድላዉ ይግበር ከምዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉ።
ብሚኒስትር ማይ፣ መስኖን ኤሌክትሪክን ዶክተር ስለሺ በቀለ ዝምራሕን ፖሊስ ፌደራል፣ ምክልኻል ሃገርን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስቲ ዘካተተ ኮሚቴ ተጣይሹ፤ ነቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ንምዉጋን ምድላዉ ይግበር ከምዘሎ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ቤት ጽሕፈት መተሓባበሪ ግድብ ሕዳሰ ኣቶ ሃይሉ ኣብርሃም ንቢቢሲ ተዛሪቡ።