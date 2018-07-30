ዜጋታት ዚምባብወ ሮበርት ሙጋቤ ኣብ ዘይተፉሉ መረፃ ንመስታፍ ከምዝተዳለዉ ተገሊፁ
ዜጋታት ዚምባብወ፡ ፕረዚደንት ሙጋቤ ኣብ ዘይተሳተፉሉ መረፃ ድምፂ ንምሃብ ናብ ናቑጣታት ይኸዱ ኣለዉ።
ንሰልፊ ዛኑ ፒ ኤፍ ዝመርሑ ፕረዚደንት ኤመርሰን ምናንግዋን መራሒ ተቓዋሚ ሰልፊ ኔልሰን ቻሚሳን ኣብቲ መረፃ ቀንዲ ተወዳደርቲ ኮይኖም ቀሪቦም።
ሎሚ ሰኑይ ፓርላመንታውን ከባብያውን መረፃታት ከምዝካየዱ ተፈሊጡ'ሎ።
- መጥቃዕቲ ዚምባብወ 'ፖለቲካዊ ተበግሶ' ከምዝነበሮ ተገሊፁ
- ኤመርሰን ምናንጋግዋ ሓድሽ ፕረዚደንት ዚምባብወ ኮይኑ
- መጥቃዕቲ ዚምባብወ 'ፖለቲካዊ ተበግሶ' ከምዝነበሮ ተገሊፁ
ክሳብ ሕዚ ወዲ 75 ዓመት ምናንግዋ ንወዲ 45 መወዳድርቶም ቻሚሳ ብፀቢብ ኣፈላላይ ይመርሑ ከምዘለዉ ተገሊፁ።
ሮበርት ሙጋቤ ስለጣኖም ንዝተረከቡ ሮበርት ሙጋቤ ኣብ መረፃ ድምፂ ከምዘይህብዎ ኣፍሊጦም'ዮም።
ዝለዓለ ቁፅሪ ዘድምፅ ህዝቢ ከምዝሳተፈሉ ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ መረፃ መናእሰይ ብበዝሒ ከምዝሳተፉሉ ይእመን። ዳርጋ ፍርቂ ናይቶም ብመራፅነት ዝተመዝገቡ ዜጋታት ዕድመ ትሕቲ 35 ዓመት እዩ።
እቲ መረፃ ብሰላማዊ መንገዲ ይፍፀም ከምዘሎ ንምዕዛብ ዓለም-ለኸ ተዓዘብቲ'ኳ እንተተዋፈሩ፡ ተቓዋሚ ሰልፊ ግን ገለ ዘሕጋዊ ተግባራት ይረኣዩ ከምዘለዉ ይኸሱ።
እቲ ተቓዋሚ ሰልፊ ድሕንነት ናይ መረፃ ወረቓቕቲ ከምኡ'ውን ኣብ ገጠር ዘለዉ ኣድመፅቲ ዝበፅሖም ምፍርራሕ ብዝምልከት ስግኣቱ ገሊፁ።
እቲ መረፃ ብቑፅሪ ክግለፅ ከሎ
5,635,706 - ሰባት ናብቶም ሓደሽቲ መረፅቲ ዳግማይ ዝተመዝገቡ ኮይኖም ተቓዋሚ ሰልፊ ግን ኣብ ሓቃውነቱ ሕቶ የልዕል
43.5% - ካብ መረፅቲ ዕድሚኦም ትሕቲ 35 ዓመት
10,985 - ናቑጣታት መረፃ
16 ዓመታት - ተዓዘብቲ ሕብረት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ነቲ መረፃ ክከታተሉ ፍቓድ ክረኽቡ ድሕሪ 16 ዓመታት'ዩ