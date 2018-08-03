ስእሊ መንግስቱ ሃይለማርያምን ሃይለማርያም ደሳለኝን ስለምንታይ ተዃሳሓይ ኮይኑ?
ቀዳማይ ሚንስትር ኢትዮጵያ ነበር ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ መንግስቱ ሃይለማርያም ተሳኢሎም ኣብ ፌስቡክ ጠቂዖምዋ ዝነበረት ስእሊ ኣልዮማ ኣለዉ።
ኣይተ ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ መራሒ ወታሃደራዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነበር መንግስቱ ብፍሽኽታ ተዓጂቦም ዝተስኣልዋ እያ።
- ሃይለማርያም ደሳለኝን መንግሥቱ ኃይለማርያምን ተራኺቦም
- ኣባል ስርዓት ደርግ ነበር ኣለሙ እሽቱ ንሕልፈት ተፈሪዱ
- ተዘክሮታት ሶቭየት ሕብረት ነበር ብዓይኒ ኢትዮጵያውያን
እዛ ኣብ ዚምባብወ ምስ ዝረኸብዎ መንግስቱ ዝተስኣልዋ ስእሊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብብዝሒ ዝተርኣየትን ዝተባፅሐትን ኮይና'ላ።
ኣይተ ሃይለማርያም ኣባል'ቲ ንስርዓት መንግስቱ ካብ ስልጣን ዝኣለየ ግንባር ኮይኖም፡ ኣብ ዚምባብወ ንዝተኻየደ መረፃ ክዕዘቡ ብሕብረት ኣፍሪካ ተወኪሎም ከይዶም ነይሮም።
ንመንግስቱ ምርካቦም ከም ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ምዃኑ ብዝሕብር መንገዲ፡ ኣካል እቲ ሰላማዊ ስግግር መንግስቲ ዝፈጠሮ ዕርቂ ኮይኖም ናብ ሃገር ክኣትዉ ትምኒቶም ይገልፅ።
ኣብ ርእሲ እቲ ዝጠቅዕዎ ስእሊ ዝፀሓፍዎ መብርሂ "ብድሕሪ'ቲ ሰላማዊ ስግግር ፖለቲካዊ ስልጣን፡ ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ብዝተፈላለየ ኩነታት እጃሞም ዝፈፀሙ መራሕቲ መንግስትን ሃገርን ክርኢ እምነ" ዝብል ነይሩ።
ንምንታይ ተዃሳሓይ ኮይኑ?
ኮለኔል መንግስቱ ኣሽሓት ንሞት ዘሳጥሐ "ቀይ ሽብር" (ቀይሕ ራዕዲ) ብዝብል ወፍሩ፡ ብ2007 ኣቆፃፅራ ኤውሮጳ ንሱ ኣብ ዘይተረኸበሉ ገበነኛ ዓሌታዊ ምፅናት ተባሂሉ ተፈሪዱ እዩ።
ጋይም ክብረኣብ ኣብ ለንደን ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ሳውዝ ባንክ፡ ምርኻቦም ሃንደበታውን ዘገርምን ከምዝኾነን ብሓድሽ ቀዳማይ ሚንስትር'ውን ምትብባዕ ከምዝነበሮን ይገልፅ።
ጋይም "መንግስቱ ገበነኛ እዩ" ክብል ንቢቢሲ ኣፍሪቃ ኦንላይን ተዛሪቡ።
ተመሳሳሊ ሓሳባት'ውን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ እናተቓልሐ ይርከብ።
ነቲ ፎቶ ዝነቕፉ ርኢቶታት'ኳ እንተወፁ ናይ ሙሉእ ህዝቢ ቅዋም ከምኡ'ዩ ምባል ግን ኣይከኣልን ይብል ሪፖርተር ቢቢሲ ኣምሓርኛ ቃልኪዳን ይበልጣል።
ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዝነበሮም ቁጠዐ ክገልፁ ዝደለዩ ውልቀ-ሰባት ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ገፃት ናይ መንግስቱ ምስሊ ይጥቅዑ ነይሮም።
ሰባት ምስሉ ሒዞም ናብ ኣደባባያት ክወፁ'ውን ኣይፈርሑን።
መንግስቱ መን'ዩ?
ኣብ 1970ታት ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ደርግ ዝተብሃለ ወተሃደራዊ ስርዓት ንሃፀይ ሃይለስላሴ ካብ ስልጣኖም ኣልዩ።
መንግስቱ ሃይለማርያም ካብ 1974 ክሳብ 1991 ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ንኢትዯጵያ መሪሑ።
"ቀይ ሽብር" ብዝሰመዮ ወፍሪ ሙሁራት፣ ኪኢላታትን ተቓወምቲ ዝበሎምን ሓዊሱ ዳርጋ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ተቐቲሎም።
ሶሻሊስት ሪፐብሊክ ሃገር ብምእዋጅ ኣብ ገንዘባዊ ሓገዝ ናይ ሽዑ ሶቪየት ሕብረት ምትእምማን ኣሕዲሩ።
ካብ 1984 ክሳብ 1985 ዘጋጠመ ደርቂ ነታ ሃገር ከዕንዋ ኪኢሉ።
ኣስታት 1 ሚልዯን ሰባት ድማ ነቲ ድርቂ ስዒቡ ብዘጋጠመ ጥምየት ረጊፎም።
ኣብ 1991 ኣ.ኣ ኢህወዴግ ንስርዓት ደርግ ካብ ስልጣን ኣልዩ። ሽዑ መንግስቱ ናብ ዚምባብወ ሃዲሙ።
ንምንታይ ተራኺቦም?
ዝተፈላለዩ ሰባት ካብ ዝህብዎ ግምታት ብዝሰገረ ወግዓዊ ዝኾነ ምኽንያት ኣይተገለፀን።
ኣይተ ጋይም ከምዝብሎ እንተኾይኑ ግን፡ ሓድሽ ቀዳማይ ሚንስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ንመንግስቱ ንክረኽብዎ ሓቢሮምሎም'ዮም።
"ብዘይ ኣፍልጦ ኣብይ ንመንግስቱ ክረኽብዎ ኣይክእሉን" ኢሉ።
ሪፖርተርና'ውን ኣካል እቲ ብኣብይ ዝተትሓዘ መደብ "ይቕረታን ዕርቅን" ክኸውን ከምዝኽእል ይሰማማዕ።
"ኣብ ሕሉፍ ዝተፈፀመ ክርስዑ ዝደለዩ ይመስለኒ። ክሳብ ሕዚ ፅቡቕ እናሰርሑ እዮም" ይብል ጋይም።
"ናብ ኢትዮጵያ ንኽመፅእ እንተዝሓትዎ'ውን ብዙሕ ዘገርም ኣይኮነን" ብምባል ህይወት ኣባላት ስድርኦም ንዝሰኣኑ ስድራ ክብሪ ዘይምሃብ'ዩ ብዝብል ተቓውሞ ክገጥሞም ከምዝኽእል ይሕብር።