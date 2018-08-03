ኣብ ፌስቡክን ኢንስታግራምን እንጠፍኦ ግዜ ገደብ ክህልዎ እዩ
ተጠቀምቲ ፌስቡክን ኢንስታግራምን ኣብቶም 'ኣፕሊኬሽናት' (መተግበርታት) ዘሕልፍዎ ግዜ ገደብ ክህልዎ ዘኽእል መስርሕ ትግባራዊ ከምዝገብሩ መሃዝቲ ኣፍሊጦም።
ናብዚ ውሳነ ዝተበፅሐ፡ መብዛሕቲኦም ተጠቀምቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዘሕልፍዎ ካብ ልክዑ ዝሓለፈ ግዜ ስለዝኾነን ኣብ ጥዕና ኣእምሮ'ውን ሳዕቤናት ስለዘዎን'ዩ።
በዚ መሰረት ተጠቀምቲ ኣብቶም ማሕበራዊ መራኸብታት ዘሕልፍዎ ግዜ ምፍላጥ ዝከኣል ኮይኑ፡ ዝተመደበሎም ግዜ ምስ ኣኸለ መዘኻኸሪ መልእኽእቲ ክበፅሖም ይግበር።
ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ዝኾነ ዓይነት መልእኽቲ ከይበፅሖም ምግባር ይከኣል።
ገለ ተጠቀምቲ ኣብ ዝሃብዎ ርኢቶ እቲ ኣካይዳ ዘይግቡእን ነዊሕ ርሕቐት ዘየኽይድን ከምዝኾነ ብምግላፅ ተቓዊሞሞ።
በዓል-ሞያ እቲ ዓውዲ ግራንት ብላክ "እዚ ሓድሽ ኣሰራርሓ መሰረታዊ ለውጢ ከምዘምፅእ እምነት የብለይን። ኣብ ተጠቀምቲ ፌስቡክን ኢንስታግራምን ዘምፅኦ ለውጢ ሰዓት የለን" ኢሎም።
ተጠቀምቲ ፌስቡክ ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ግዜ የጥፍኡ ከምዘለዉን እዚ ድማ ኣሉታዊ ፅልዋታት የኸትል ከምዘሎ ዝሕብር ፅሑፍ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ወፂኡ ኔሩ።
ኣብ ቀረባ እዋን ዝተኻየደ ሓደ ናይ ፈተነ መፅናዕቲ ኣሎ። ኣብቲ መፅናዕቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሚቺጋን ዝመሃሩ ገለ ተምሃሮ፡ ን10 ደቒቓ ዝኣክል ግዜ ፌስቡኮም ጥራሕ ከትኩሩ ተጌሩ። ካልኦት ድማ ፌስቡክ ተጠቒሞም ምስ መሓዙቶም ክዛተዩን መልእኽትታት ክፀሓሓፉን ተገይሩ።
ብመሰረት እቲ ፈተነ፡ ን10 ደቓይቕ ኣብ ፌስቡክ ዘትኮሩ ምስቶም ንፌስቡክ ብኣግባቡ ዝተጠቐሙ ክነፃፀሩ ከለዉ ናብ ፅቡቕ ዘይኮነ ስምዒት ከምዝኣተዉ ተረጋጊፁ።