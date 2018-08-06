ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን እሱራት ኣብ ሊቢያ ፈተነ መጭወይቲ ተገይርዎም
ትማሊ 05 ነሓሰ ሰዓት ሽዱሽተን ዓሰርተን ድሕሪ ቐትሪ፡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሻርሕ መጠር ሊብያ ዝርከቡ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን እሱራት ስደተኛታት ዕጡቓት ሸፋቱ ብብረትን ተኹስን ክጨውዩዎ እናፈተኑ፡ ስልኪ ደዊሎም ቢቢሲ ንዝምልከቶ ንማሕበረ ሰብ ዓለም ክሕብረሎም ሓቲቶም።
እቲ ኣብ እዋን ዝርርብ ዝቐረጽናዮ ተኹሲ ብረትን ኣውያትን ንእለቱ ኣብ ፈይስ ቡክ ቢቢሲ ትግርኛ ተዘርጊሑ ኣሎ። ጸኒሖም እውን በቲ ዝተሰንደወሎም ቦምባ ትኪ ናይ ዝተሃርመ ሰብ ስእሊ ሊኢኾሙልና ኣለው።
ሓደ ካብዞም ሕጂ ኣብ ጭንቂ ዘለዉ ግዳያት፡ ብስም ኩሎም ኣቐዲሙ ሃለዋቶም ሓቢሩና ስለዝነበረ፡ ዝተማልአ ዛንታ ንምቕራብ ንዝምልከቶም ወኪላት ተጸዋዕቲ ስደተኛታት UNHCR ሊብያን ጀነቫን ደዊልናን ጽሒፍናን ምላሽ ክንጸበ ኢና ጸኒሕና።
ቅድሚኡ ግን ትማሊ ሰዓት ሽዱሽተ ብተዂሲ ዝተሰነየ ፈተነ ጭውያ ተኻይዱ'ሎ፡ ዕጫን ዕድልን እቶም ኣሰታት 1500 ዝኾኑ ኣብ ሓደ ገለርያ ተኣሲሮም ዝጸንሑ ግዳያት፡ ቢቢሲ ደሃይ ኣብ ዝረኸበሉ እዋን ከቕርቦ ምዃኑ እናሓበረ፡ ንኩነታት እቶም ግዳያት ብውክልና ሓደ ሰብ ይዝንቶ እነሆ።
- ዉድብ ሕቡራት ሃገራት ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ኒጀር የግዕዝ
- ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋዊ ኣሰጋገርቲ ሰባት ማዕቀብ ኣዊጁ
- ብዘይተፈለጠ ዕጡቕ ኣብ ቀይዲ ዉዒሉ ዝነበረ ከንቲባ ትሪፖሊ ነጻ ወጽዩ
ንስለ ድሕነቱ ኣብዚ ዛንታ ብዮናስ ዝጽዋዕ ዘሎ መንእሰይ፡ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ፡ ኣብ ትሕቲ ኮቦረታ ተሸፊኑ'ዩ ኣዘራሪቡኒ።
ክዛረብ እንከሎ፡ ሓያሎ ካብቶም መተኣስርቱ ዓጒጎሞ ምንባሮም በቲ እናመንጎዉ ዝህቡዎ ዝነበሩ ርእይቶ ይፍለጥ።
ኣብታ ዘለዋ ቤት ማእሰርቲ፡ ኣስታት 1500 ዝኾኑ ዜጋታት ሶማል፡ ኤርትራን፡ ኢትዮጵውን ካልኦት ሃገራትን ከምዝርከቡ ይሕብር።
ጉዕዞ ካብ ኤርትራ ናብ ሊብያ
እዚ ግዳይ ተደጋጋሚ መሸጣ ደቂ ሰባት ዝኾነ ኤርትራዊ መንእሰይ ቅድሚ ኣርባዕተ ዓመታት፡ ብንውሓት ግዜ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተማሪሩ ብጽኑዕ ብዝሕሎ ድፋዓት ኢትዮ-ኤርትራ ዶብ ሰጊሩ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ። እንተኾነ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ምንም ተስፋ ኣይረኸበን።
እቲ ህይወት፡ ብዘይ ዕዮን ትምህርት ዘይብሉ፡ ብዘይ ናጻ ምንቅስቓስን ብሓለዋ ኣብ ዝተኸበ ቐጽሪ ምንባር ምስ ኮኖ፡ ካብ ኣብ ደንበ ስደት ጎደቦ ምንባር፡ ዝሓሸ መጻእን ራህዋን ከናዲ፡ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ፡ ብሓገዝ ደላሎ (ኣሰጋገርቲ ሰባት) ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ሰጊሩ።
ብዛዕባ ሱዳን ጥዑም ወረ ስለዘይነበሮ ኣብ ኢድ ነጋዶ ደቂ ሰባት ከይወድቕ'ሞ ዝኸፍአ ሓደጋ ከየጋጥሞ እናጸለየ እዩ ተጓዒዙ። ኩሉ ዘይሕጋዊ መገዲ ስደት ምቹእ ስለዘይኮነ፡ ምረቱ ደኣ ይፈላለ፡ ይኸብድን ይፈኩስን እምበር ጸገም ክህሉ ከምዝኽእል ስለዝተረደኦ ብመጠኑስ ንነብሱ ኣዳልዩዋ እዩ።
"ኩሉ ብፍቓድ ኣምላኽ እዩ!" ዝብል ዮናስ፡ ተስፍኡ እግዚሄር ጥራሕ እዩ። ፈጣሪ ጉዕዞኦ ከቕንዓሉ፡ ካብ ኢድ ጎሓሉን ሸፋቱን ከድሕኖ ጸሎት ኣየቋረጸን።
ከም እምነቱ ከኣ ፈጣሪ ኣጽሊሉዎ፡ ከቢድ ዝበሃል ጭንቂ ከይረኣየ ብደሓነ ሰላም ንሱዳን ኣትዩ።
እንተኾነ መዓልቦ ስደቱ ሱዳን ስለዘይኮነ፡ ኣብ ሱዳን እውን ኣይቀሰነን።
ንናጽነት ምንቅስቓስን ሕልናዊ ሩፍታን ካብ መዓስከራት ኢትዮጵያ ዝሓይሽ እኳ እንተኾነ፡ ኣብ ሱዳን እውን ካልእ ስክፍታን ሻቕሎትን ኣሎ። ሃንደበታዊ ግፋ ብመንግስቲ ሱዳን፡ ጭውያ ብሓይልታት ጸጥታ ኤርትራ፡ ካብኡ ዝኸፍአ ከኣ ክርደና ሸፋቱ ነጋዶ ደቂ ሰባት።
ኣብ ሱዳን ንዝተወሰነ ግዜ ብኸቢድ ሻቕሎት ድሕሪ ምጽናሕ፡ ከምቶም ኣጻምእ ሰሃራን ባሕርን ብደሓነ ሰላም ሰጊሮም ኤውሮጳ ዝኣተዉ ዕድለኛታት ክኸውን እናተመነየ ምስ መሰልቱ ኤርትራውያን ስደተኛታት $3500 ዶላር ከፊሉ ንሰሃራ ነቒሉ።
ኣብ ጉዕዞኡ፡ ዛንታ ብዙሓት እቶም ቅድሚኡ ኣብ ዝተፈላለየ ዓመታት ዝተጓዕዙ፡ መማህርቱ፡ መተዓብይቱ፡ መተዓልምቱ፡ ደቂ ኣሃድኡ፡ ዝሰምዖ ዘሰምብድ ወረ ብዓይነ ሕልናኡ እናተራእዮ ዕጭኡ ከልዕል ጉዕዞ ጀሚሩ።
እቲ ልዕሊ ክልተ ሰሙን ዝወሰደሉ፡ ጽምእን ጭንቅን፡ ቃንዛን ስቅያትን ዝነበሮ ጉዕዞ ሰሃራ፡ ኣብ ኢድ ነጋዶ ደቂ ሰባት እንተዘይኣትዩ፡ ክሓልፎ ከምዘለዎ ንቡር መስርሕ ስለዝረኣዮ እምብዛ ኣይተጨነቐን።
ነቲ ኣብ ናእሽቱ መካይን ከም ዕንጸይቲ ተጸፋጺፍካ ምጒዓዝ፡ ጎሮሮኻ ክሳብ ዝልከት ብጽምኢ ማይ ምንቃጽ፡ ብኩርማጅን በትርን ኣሰጋግረቲ ምድሳቕ፡ ብህይወት ኣብ ዝብጻሕ ምስ በጻሕካ ራህዋ ስለዝህሉ ብተስፋ እዩ ተጓዒዙዎ።
ድሕሪ ናይ ኣስታት ክልተ ሰሙን ጉዕዞ፡ ደጊም ዓዲ ሰብ ቀሪብና ኢና፤ "ሊብያ ክንኣቱ ኢና!" ኢሉ ብተስፋ እናተጸበየ ግን ካብ ዝፈርሖ ከይወጽአ ኣብ ኢድ ነጋዶ ደቂ ሰባት ወዲቑ።
ኣብ መገዲ ምሕረት ዘይብሎም ጨካናት ዕጡቓት ከቲሮም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር አእትዮሞ። "ድሕሪ ደጊም ንብረተይ ኢኹም!" ኢሉዎም ሓደ ሓያል - ብመኪና ወሲዱ ከኣ ኣብ ሓደ ገዛ ዓጽይዎም።
ተሸይጥና ኢና ማለት ድዩ? ንነብሱ ሓቲቱዋ፡ እቲ ንእለቱ ካብ ሰባት ናብ ኣቕሓ ዝተቐየሮም ኣተሓሕዛን ምፍርራሕን ከኣ ናይ ብሓቂ ከምእተሸጡ ኣረጋገጸሎም።
ህይወት ኣብ ሊብያ
ካብዚ ቦታ ክወጽእ ዝደሊ $5000 ዶላር ይሓውል ትእዛዝ ተዋህቦም። ሰብ ኣሎኒ ዝብል ተስፋ ዝገበረ ኣብ ወጻኢ ናብ ዝርከቡ መቕርብ ክደዋውል ጀመረ።
እቲ ሰብ የብለይን ዝበለ ከኣ ብበትሩ እናተገርፈ መሰምበድ እቶም ሰብ ኣሎና ዝብሉ ኮነ። እቲ ህይወት ገሃነብ እዩ።
እቶም ነጋዶ ሰባት፡ ሓንቲ ጽብቕቲ ነገር ነይራቶም። ኣየጥምዩኻን እዮም ይብል ዮናስ። ክሳብ እተን ዝደልዩወን ገንዘብ ኣብ ኢዶም ዝኣትዋ ከይትሞቶም የብልዑኻ። "እናተገረፍካ ትበልዕ! እናበላዕካ ትግረፍ! ሓውል - ገንዘብ ውለድ ትብሃል" ብማለት ብምረት የስተንትን።
ዮናስ ዝሕግዞ መቕርብ ስለዘይነበሮ፡ ክኸፍል ስለዘይከኣለ ሰለስተ ግዜ ተሸይጡ። ብስቅያት ነንሓድሕዱ ኣብ ዝበላለጽ መኽዘን ንግድ ሰባት ከኣ ንዓመታት ተሳቕዩ።
ሓደ መዓልቲ እቲ ዝነበረሉ መኽዘን ሰባት ብዕጡቓት ሸፋቱ ተወሪሩ። ተዅስን ዕግርግርን ምስ ኮነ ህደም ህደም ኮይኑ፡ ኣብ ቅድሚኡ ክልተ ሰባት ብጥይት ተሃሪሞም ወዲቖም። ካልኦት ዓሰርተ ሸውዓተ ከአ ብኸቢድ ተወጊኦም ንሕክምና ከይዶም።
ኣብቲ ዕግርግር እንደገና ብፖሊስ ተታሒዞም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኖም።
ወኪል ላዕለዋይ ተጸዋዒ ኮሚሽን ስደተኛታት (UNHCR) መጺኡ ምስ መዝገቦም ተስፋ ገይሮም - ደጊም እንቋዕ ጉዳይና ዝምልከቶ ኣካል ፈለጦ ኢሎም ተስፋ ገይሮም፤ እንተኾነ እቲ ቤት ማእሰርቲ ካብ ኩሉቲ ኣብ መኽዘን ነጋዶ ደቂ ሰባት ዘሕለፎ ዝኸፍአ ኮይኑዎ።
ዮናስን ብጾቱን ተኣሲሮሙሉ ዘለዉ ቦታ ሻርሕ መጠር ይበሃል። ኣብ ሓደ ጸቢብ ገለርያ 1500 ሰባት ተጸቓቒጦም፡ ብሃሩር ዓቕሎም ጸቢቡዎም ኣብ ደንደስ ሞት ይርከቡ።
ኣብቲ ገዛ ብሕጽረት መግብን ማይን፡ ብጉድለት ጽሬት፡ ብሕማም ቲቢን ሕጽረት ትንፋስን ዳርጋ መዓልታዊ እዩ ሰብ ዝመውት።
ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርተ መዓልታት እኳ ሰለስተ ሰባት ከምዝሞቱዎም ይገልጽ ዮናስ።
ላዕለዋይ ተጸዋዒ ስደተኛታት መዝጊቡና እዩ ኢሎም ተስፋ ዝገበሩ እዞም ስደተኛታት ትማሊ ሰዓት ሽዱሽተ ናይ ምሽት፡ ዕጡቓት ብተኹስን ቦምባ ትክን ክጨውዩዎም ምስፈተኑ ክጨናነቑ ዘርኢ ቪድዮ እውን ናብ ኩሉ መርበባት ሓበሬታ ዘርጊሖሞ ኣለው።
እዚ እዋን እዚ ንዕኦም ናይ ህይወት ኣድሕን እዋን እዩ። ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ረድኤትን ደገፍን ንጽበ ኣሎና እዮም ዝብሉ።
ዝምልከቶ ኣካል ላዕለዋይ ተጸዋዒ ኮሚሽን ስደተኛታት (UNHCR) ደሃዮም ክገብርን ካብዚ ዝርከቡዎ ጸበባ ከውጽኦምን እዮም ዝሓቱ ዘለው።
ቢቢሲ ንዝምልከቶም ኣካላት ዩኤንኤችሲኣር ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ኣይሰለጦን ግን ከኣ ደጋጊሙ ደሃይ ንምርካብ ኣይከቋርጽን እዩ።