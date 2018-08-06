ፕረዚደንት ክልል ሶማል ኣብዲ ሞሓሙድ ኦማር ካብ ስልጣኖም ወሪዶም
ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሶማል ኢትዮጵያ ኣይተ ኣብዲ ሞሓመድ ኦማር ሎሚ ካብ ስልጣኖም ወሪዶም።
ኣይተ ኣብዲ ካብ ስልጣኖም ዝተገለሉ ብፌደራል መንግስቲ ተገዲዶም ይኹን ብድርድር ዝተፈልጠ ነገር የለን።
ኣብ ክንዲ ኣይተ ኣብዲ፡ ናይቲ ክልል ሓላፊ ፋይናንስን ኢኮኖሚ ልምዓትን ኮይኖም ዝፀንሑ ኣይተ ኣሕመድ ኣብዲ ሞሓመድ ብምትካእ ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ኮይኖም ክሰርሑ ተወሲኑ።
እዚ ዝገለፁ፡ ርክብ ህዝብን መንግስትን እቲ ክልል ኢንጅነር ኢድሪስ ኢስማዒል ዓብዲ ምስ ቢቢሲ ሶማሊ ኣብ ዝገበሩዎ ቃለ መሕትት'ዩ።
ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ፡ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ናብ ከተማ ጅግጅጋ ሃንደበት ምእታዉ ስዒቡ ዘይምርግጋዕ ዝተፈጥረ እንትኸውን፡ ብዙሓት አደዳ ሞትን መቑሰልትን ምዃኖም ምፅብፃብና ዝዝከር እዩ።
ነዚ ስዒቡ ድማ ብዝተልዓለ ቁጠዐ ብዙሓት ኣብያተ ክርስትያናት ከምዝተቓፀላን ብዙሓት ግዳይ ከምዝኾኑን ይዝረብ። መሰኻኽር ዓይኒ ብሰንኪ እዚ ቅልውላው ዓሰርተ ሰባት እዮም ሞይቶም እኳ እንተበሉ፡ ልዕሊኡ ክኸውን ከምዝኽእል ተገሚቱ'ሎ።
ኢንጂነር እስማዒል፡ ኣብቲ ክልል ዝተገብረ ኢድ ኣእታውነት ሕገ መንግስቲን ፌዴራል ስርዓትን ዘይተኸተለን ተቐባልነት ዘይብሉን ምዃኑ ንቢቢሲ ምዝራቦም ዝዝከር እዩ።
ሎሚ ቅድም ክብል፡ ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ፌደራል ፖሊስን ናብ ክልል ሶማል ኢድ ከኣቱ ከምዝተኣዘዘን ተሓቢሩ።
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ኮሚዩኒኬሽን መንግስቲ ፌዴራል፡ ሚኒስትር ኣይተ ኣሕመድ ሺዴ እዚ ውሳነ ካብ መንግስቲ ክልል ሶማል ኢትዮጵያ ሕቶ ብምቕራቡ ምዃኑ ፋና ፀብፂቡ ነይሩ።
ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ቀዳም ኣብ ዘውፀኦ መግለፂ፡ እቲ ቅልውላው ካብ ዋና ከተማ እታ ክልል ሓሊፉ ናብ ካልኦት ከተማታት ሶማሊ ከምዝተጋፍሐ ገሊፁ፡ እዚ ድማ "ተቐባልነት ዘይብሉን ብቕልጡፍ ክዕገትን ክእረምን ዝግበኦ ተግባር እዩ" ኢሉ።
ሰላምን ውሕስነትን ህዝቢ ናብ ሓደጋ ዘውድቕ ኩነታት ስለዝተፈጠረ ድማ ነቲ ህውከት ብስቕታ ከምዘይሪኦን "ሰላም ንምውሓስ፡ ነቲ ሕገመንግስታዊ ስርዓት ሓልዩ ኣድላዪ ስጉምቲ ከምዝወስድ" ኣጠንቂቑ ነይሩ።
ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሶማሊ ኢትዮጵያ፡ ኣይተ አብዲ ሞሃመድ ኦማር ኣብ ቴሌቪዥን እታ ክልል ቀሪቡ ርግኣት ክፍጠር መልእኽቲ ኣሕሊፉ'ሎ።
ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እቲ ኸይዲ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት ዝተኸተለ ክኸውን ብምትሕስሳብ፡ እንተዘይኮይኑ ስርዓት ፌደራል ንሓደጋ ዘሳጥሕ ከይኸውን ሻቕሎቱ ምግላፁ ዝዝከር እዩ።