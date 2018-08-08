ኣብ መላእ ግዝኣት ኒው ሳውዝ ዌልስ፡ ኣውስትራልያ ድርቂ ኣጋጢሙ
ኣብ ኣውስትራልያ እታ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዋ ግዝኣት ኒው ሳውዝ ዌልስ፡ ሕዚ ምሉእ ብምሉእ ብድርቂ ተጠቒዓላ ክብሉ ሰብመዚ ኣረጋጊፆም።
ዝናብ ዘይተርኣየሉ ሓጋይ፡ ነቲ ኣብ ምብራቓዊ ኣውስትራልያ ዘጋጠመ ድርቂ ክጋደድ ምኽንያት ኮይኑ'ሎ።
ዳርጋ ርብዒ ፍርያት ሕርሻ ኣውስትራልያ ኣብ ግዝኣት ኒው ሳውዝ ዌልስ እዩ ዝፈሪ ነይሩ። ሎሚ ረቡዕ፡ እታ ግዝኣት 100% ብድርቂ ከምዝተሃሰየት ሰብመዚ ገሊፆም።
መንግስቲ ናይታ ግዝኣትን ፌደራልን፡ ንህፁፅ ፈድኤት ዝውዕል 430 ሚልዮን ዶላር ናይ ገንዘብ ሓገዝ ሂቦም።
- ኣውስትራልያ ካብ ሞንጎ 10 ብሉፃት ሰደድቲ ኣፅዋር ውግእ ክትከውን ተሊማ
- ኣዉስትራሊያዊት ሃና ብሓሶት መንሽሮ ኣለኒ ብምባላ ተፈሪድዋ
- ድሃይ 18፡ ንአውስትራሊያ መጺአ፡ ጥራሕ ነብሶም ዝኸዱ ሰባት ምስ ረኣኹ ሰምቢደ
እቲ ገንዘብ፡ ዘራእቶም ንዝተበላሸዎም፣ ሕፅረት ማይን ቀለብ እንስሳትን ንዘጋጠሞም ሓረስቶት መሐገዚ ዝውዕል እዩ።
"ኣብታ ግዝኣት፡ ሓረስቶትና ዝናብ ረኾቦም ክርኢ ዘይተሃንጠየ ዋላ ሓደ ሰብ የለን" ኢሎም ናይታ ግዝኣት ሚኒስተር መባእታዊ ኢንዱስትሪታት።
ዝሓለፈ ሰንበት፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራልያ ማልኮም ትረንበል፡ እታ ሃገር "ድርቂ ተደጋጊሙ ዝረኣየላ መሬት" ኮይና ክብል ሻቕሎቱ ገሊፁ እዩ።
ካልእቲ ኲንስላንድ ዝተብሃለት ግዝኣት 'ውን ልዕሊ ፍርቂ ክፋላ ብድርቂ ተጠቒዓ'ላ፡ ኣብ ገለ ክፋል ግዝኣት ቪክቶርያን ደቡብ ኣውስትራልያን 'ውን ደረቕ ኩነታት ኣየር ዓብሊሉ ይረአ።