ክልል ኣምሓራ ፡ ኣብ ከተማ ኮምቦልቻ ኣብ መንጎ ሰዓብቲ እምነት እስልምና ጎንፂ ተላዒሉ
ትማሊ ኣብ ከተማ ኮምቦልቻ ቀበሌ 06 "መስጊድ ተቅዋ" ኣብ መንጎ ሰዓብቲ እምነት እስልምና ብዝተፈጠረ ጎንጺ 33 ሰባት ከቢድን ቀሊልን ጉድኣት በጺሑዎም ኣሎ።
ኣብቲ እዋን ጉድኣት ዘብጽሑ 10 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቑጽጽር ከምዝወዓሉ፡ ምኽትል ሓለፊ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ምምሕዳር እታ ከተማ ኮማንደር ያለለት ዘገየ ንቢቢሲ ተዛሪቡ።
እቶም ጉድኣት ዝበጽሖም ኣብቲ መስጊድ ቁርኣን ይቐርኡ ዝነበሩ ተምሃሮ እንትኾን ካብዚኦም እቶም 11 ንሕክምና ናብ ደሴ ሪፈራል ሆስፒታል ተልኢኾም።
እቶም ዝተረፉ 22 ኣብ ከተማ ኮምቦልቻ ኣብ ዝርከቡ ክልተ ጣቢያታት ጥዕና ሕክምና ረኺቦም ናብ ስድርኦም ክመዝተመለሱ ሓቢሩ።
ኮማንደር ያለለት እዚ መስጊድ ኣብ 2004 ኣብ ዝተኻየደ መረጻ ቤት ምኽሪ እስልማና ኣብ ትሕቲ እቲ መጅሊስ ክመሓደር'ኳ እንተተወሰነ ሕዚ ግና "እቲ መስጊድ ንሕና ኢና ሰሪሕናዮ፤ ይመለሰልና፤ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ'ዉን ይመለሱ" ዝብሉ ኣካላት መጺኦም'ዮም ኢሉ።
ብዚ ናይቲ መጅሊስ ዉሳነ ዘኹረፉ ኣመንቲ ናብቲ መስጊድ ምምጻእ ጠጠዉ ኣቢሎም ከምዝነበሩ ብምዝኽኻር፡ ኣብዚ ዓመት ግና እዞም ሰባት ኣብ እዋን ጾመ ረመዳን ናብቲ መስጊድ ኣትዮም ምስጋድ ከምዝጀመሩ ኣዘኻኺሩ።
እቲ ኮማንደር ከምዝብሎ እቲ ጸገም ንነዊሕ እዋን ብምምሕዳር እቲ ከተማን ብኣካላት ጸጥታን ንምፍታሕ ሰፊሕ ጻዕሪ'ኳ እንተተገበረ ፍረ ከፍሪ ግና ኣይክኣለን።
ኣብ ሞንጎ እቶም ኣመንቲ ኣፈላላይ ስለዘሎ ኣባላት ፖሊስ ንሓደ ወርሕን ዓሰርተ መዓልትን ሰላም ኣብ ምኽባር ወፊሮም ድሕሪ ምፅናሕ፡ ንህይወትና ዘስግኣና'ዩ ብዝብል ተመሊሶም ደብዳበ ብምጽሓፍ ከምዝወጽኡ ይዛረብ።
ኣብቲ ሰሙን ደጊሞም ንምምሕዳር እታ ከተማ ሕቶ ከምዘልዓሉ ብምዝኽኻር ፖሊስን ምምሕዳር እታ ከተማን ብዕርቂ ንምፍታሕ ምስ ዝተሓረዩ ኮሚቴታት ብምዃን እናሰርሐ እናሃለወ እዚ ጎንጺ ተፈጢሩ'ዩ ይብል ኮማንደር ያለለት።
ብዚ ሓሳብ ዝሰማምዑን ምስክርነቶም ንቢቢሲ ዝሃቡን ነባሪ እቲ ኸባቢ ዮሱፍ መሓመድን መሓመድ ዓልን ኣብቲ መስጊድ ዝመሃሩ ዝነበሩ ካብ ዝተፈላለዩ ክፍሊታት እታ ሃገር ዝመጽኡ ከምዝነበሩ ይዛረቡ።
እቲ መስጊድ ንማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ዝኾነ ዓይነት ኣገልግሎት እወናሃበ ከምዘይኮነ ዝዛረቡ እዞም ነበርቲ፡ "እቲ መስጊድ ዝሰራሕናዮ ንሕና ኢና" ኢሎም ሕቶ የልዕሉ ኣለዉ።
ኣብ ሞንጎ ክልላት ኦሮሚያን ሶማሊን ንዘለው ጎንፂታት ዘብራህርሁ ሓሙሽተ ነጥቢታት
በዓል ሞያ ርክብ ህዝቢ ምምሕዳር ከተማ ኮምቦልቻ ኣይተ ሳሙኤል ኪሮስ ድማ እቲ መስጊድ ቅድሚ ሕዚ ሕቶ በዓል ዋንነት ይለዓሎ ምንባሩ ሓቢሩ።
"መንግስቲ ዝኾነ ይኹን መስጊድ ኣብ ትሕቲ መጅሊስ ክመሓደርን ህዝበ ሙስሊም ብሓባረ ክጥቀመሉን ብዝወጽአ መምርሒ ኹሉ ኣማኒ ኣብቲ መስጊድ ይጥቀም ነይሩ" ኢሉ።
ይኹን'ምበር ትማሊ ንጎሆ ሰዓት 2፡00 ቆልዑ ቁርኣን ኣብ ዝቕርእሉ እዋን እቲ መስጊድ "ለኣና ይግባእ" ብዝብሉ አካላት ጥቕዓት ከምዝበፅሖም ይዛረቡ።
ኣብቲ መስጊድ ዕድመኦም ካብ 14-18 ዝኾነ ቆልዑት ከምዝነበሩ ዝዛረቡ ኣይተ ሳሙኤል፡ እቶም መጥቓዕቲ ዘብፅሑ ወገናት ኣብ ኢዶም በትሪ፡ ቴንዲኖን መፅረብያን ሒዞም ከምዝነበሩ ተዛሪቦም።
ተፀዋዒ ጉዳያት እስልምና ወረዳ ኮምቦልቻ ፡ ሼኽ ሰዒድ ዓሊ ንቢቢሲ ከምዝበሉዎ፡ እቶም ከንቲባ ኣብ ዝተረኸብሉ ምስቶም ኣባላት ኮሚተ ንምዝርራብ ቆፀሮ ሒዞም ኣብ ዝነበርሉ እዋን እቲ ተጓንፎ ከምዘጋጠመ ይዛረቡ።
ካብ ፌዴራል ጉዳያት እስልምና ፍታሕ ዝኸውን ውሳነ ከምዝፅበዩን፡ እቶም ጉድኣት ኣብፂሖም ዝበሉዎም ወገናት ትዕግስቲ ሰኢኖም ናብዚ ስጉምቲ ምኻዶም ድማ ወሲኾም ሓቢሮም።
ኣብዚ ሐዚ እዋን እቲ መስጊድ ብሓይልታት ፀጥታ እናተሓለወ ከምዝርከብ'ውን ሼኽ ሰዒድ ዓሊ ኣረዲኦም።