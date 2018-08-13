ክልል ኦሮሚያ፡ ኣብ ምብራቕ ሃረርጌ 37 ሰባት ተቐቲሎም
ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ ወረዳ ማኡም ልቄ "ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማሌ" ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ 37 ሰባት እንትሞቱ፡ ካልኦት 44 ከምዝቖሰሉ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ርክብ ህዝቢ እታ ወረዳ ወይዘሮ ትዝታ ኣባይ ንቢቢሲ ሓቢራ።
ካብዚኦም እቶም 10፡ ናብ ሆስፒታል ጋረም ሙለታ ከምዝተወሰዱ ብምግላጽ፡ እቶም 36 ድማ፤ ኣብታ ወረዳ ናብ ዝርከብ ከተማ ኡሴ ጥዕና ጣብያ ሕክምናዊ ክንክን ይረክቡ ከምዘለዉ ሓላፊ እቲ ጣብያ ጥዕና፡ ኣቶ ዓብዱላሂ ኣሕመድ ገሊጹ።
ነባሪ እታ ወረዳ ኣቶ መሃመድ ሲራጅ፡ "ኣብ ዝደቀስናሉ በሪ ከፊቶም፡ በዓልቲ ቤተይ፣ ወደይን ሓደ ናይ ጎረቤት ቆልዓን ቐቲሎም'ዮም" ኢሎም። "የማናይ እዝነይ ቖሪጾም፤ እግረይን ልበይን ወቐዒዖምኒ፡ ዝሞትኹ መሲሉዎም ገዲፎምኒ ኸይዶም"።
በዓልቲ ቤቱን ዉላዱን ክሳብ ሕጂ ከምዘይተቐበሩ ንቢቢሲ ተዛሪቡ።
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ኣብቲ ጣብያ ጥዕና ሕክምና ይወሃቦም ዘሎ ኣብዲ ኣብዱላሂ ዝተብሃሉ ካልእ ነባሪ፡ "ብኸቢድ ብረት ኣጥቂዖምና። ንዓይ'ዉን ኢደይ ወቒዖምኒ'ዮም" ኢሎም። መንበሪ ኣባይቲ ከምዝተቓፀለን ንብረት ከምዝተዘመተን ድማ ሓቢሮም።
ኣብ ሬጌ፣ ሙሉቄን ቡርቃ ጀነታን ኣብ ዝተብሃላ ጣብያታት እታ ወረዳ ተኹሲ ክመዝተኸፈተ እዮም እቶም ነበርቲ ዝዛረቡ።
"ሰላማዊ ሰባት፣ ደቂ ኣንስትዮ፣ ትሕቲ ሓደ ዓመት ዝኾነ ህጻንን ዓይነ ስዉር ሽማግለን ኣብ መስጊድ ተቐቲሎም'ዮም'' ክትብል ሓላፊት ርክብ ህዝቢ እታ ወረዳ ወይዘሮ ትዝታ ትዛረብ።
ነዘን ጣብያታት ዘራኽብ ዓብዪ መገዲ "ብፍሉይ ሓይሊ" ስለዝተዓፀወ፡ ናብቲ ቦታ ክብጻሕ ኣይተኽኣለን። ሬሳ'ዉን ኣይተልዓለን ትብል።
ምክልኻል ሃገር፤ ክልተ ኪሎ ሜትር ርሒቁ ዝርከብ'ኳ እንተኾነ፡ ነቲ ጸገም ጠጠዉ ከብል ግና ኣይክኣለን ክትብል እታ ሓላፊት ገሊጻ።
ክንደይ ዝኣክል ንብረት ከምዝዓነወ'ኳ ዛጊት እንተዘይተፈልጠ፡ ካብ ዝተቓጸሉ ኣባይቲ ብተወሳኺ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ጥዕና ጣብያ ተሰይሩ፡ መድሓኒት ከምዝተሰረቐ ወይዘሮ ትዝታ ሓቢራ።
በሰንኪ'ቲ ጎንጺ ልዕሊ 280 ነበርቲ ኣርባዕተ ጣብያታት ተመዛቢሎም ኣብ ዋና ከተማ ናይታ ወረዳ ከተማ ኡሴ ተዓቚቦም ይርከቡ። ካልኦት'ዉን ይሓሙ ከምዘለዉ ተዛሪባ።
ኣብዚ ጉዳይ ካብ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይሰመረን።