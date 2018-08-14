ኣጥቃዓይ ሊቨርፑል መሓመድ ሳላሕ እናዘወረ ቴለፎን ብምጥቃሙ ጋንትኡ ንፓሊስ ሓቢራትሉ
ኣጥቃዓይ ጋንታ ሊቨርፑል፡ ግብጻዊ መሓመድ ሳላሕ መኪና እናዘወረ እንከሎ ቴለፎኑ ክጠዋውቕ ብተንቀሳቓሲ ቴለፎን ድሕሪ ምቕድሑ፡ ጋንትኡ ባዕላ ንፓሊስ ጠቍማቶ።
ፓሊስ ከተማ ሊቨርፑል ድማ እቲ ዝተጠቕሰ ቪድዯ 'ናብ ዝምልከቶ' ኣካል በፂሑ ከም ዘሎ ኣብ ትዊተር ኣፍሊጡ።
ሊቨርፑል ምስቲ ተጻዋታይ ድሕሪ ምዝርራብ፡ ነቲ ሓበሬታ ንፓሊስ ከም ዝሃበ ኣፈኛ ናይታ ጋንታ ተዛሪቡ።
ኣብ ልዕሊ መሓመድ ሳላሕ ቀጺሉ ዝውሰድ ስጉምቲ "ውሽጣዊ" ከምዝኾነ እታ ጋንታ ገሊጻ።
እቲ ብመገዲ ትዊተር ክባጻሕ ዝጸንሐ ቪድዮ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ-ፕሪሜርሊግ 44 ሸቶታት ብምምዝጋብ 'ጎልደን ቡት' (ወርቃዊ ጫማ) ዝተዓወተ ኣጥቃዓይ፡ መኪና እናዘወረ ቴለፎን ክጥቀም ዘርእይ እዩ።
ኣብቲ እዋን ቆልዑት ዝነበርዎም ደገፍቱ ከቢቦሞ ከም ዝነበሩ'ውእ እቲ ሓበሬታ የረድእ።
"ምስቲ ተጻዋታይ ድሕሪ ምርድዳእ፡ እታ ጋንታ ነቲ ዝተባህለ ቪድዮን ዝተቐድሓሉ ኩነታትን ንፓሊስ ሓቢራ ኣላ።
"ምስቲ ተጻዋታይ'ውን ተዘራሪብና ኣሎና። ቀጺሉ ዝግበር ነገር ኣብ ውሽጥና ክንውድኦ ኢና" ኢሉ እቲ ኣፈኛ።