ኣብ ኣዳማን ኣብ ቴፒን ብዘጋጠመ ጎንጺ ሂወት ሰብ ሓሊፉ
ትማሊ ካብ ክልል ሶማልያ ኢትዮጵያ ካብ ቤት ንብረቶም ተፈናቒሎም ኣብ ከተማ ኣዳማ ተዓቂቦም ኣብ መንጎ ዝርከቡ ተመዛበልትን፡ ነበርቲ እቲ ኸባብን ብዝተፈጠረ ጎንጺ ናይ ሓደ ሰብ ሂወት ክሕልፍ እንከሎ ከባቢ 17 ድማ ከምዝተጎድኡ ዋና ሳጅን ፖሊስ ከተማ ኣዳማ ወርቕነሽ ገልሜቻ ንቢቢሲ ገሊጻ።
"ኣብ ሞንጎ እዚኦም ብዳርባ እምኒ ዝተጎድኡ ኣለዉ፡ ኣርባዕተ ኣባይቲ'ውን ተቃጺሉም " ክትብል ብተወሳኺ ዋና ሳጅን ፖሊስ ከተማ ኣዳማ ወርቕነሽ ገልሜቻ ገሊጻ።
ካብዚ ብተወሳኺ 17 ሰባት ቀሊል መጉዳእቲ ከጋጥሞም እንከሎ፡ ካብዚኦም ሕክምናዊ ክንክን ተገይርሎም ዝተፋነዉ ከህልዉ እንከልዉ፡ ሂወት ሓደ ሰብ ግን ከምዝሓለፈ ገሊጻ።
ኣብ ሆስፒታል ኣዳማ ናይ ሕክምና ትምህርቲ ዘጽንዕ ዘሎ ዶክተር ዲዳ ባቱ ብወገኑ፡ ቁጽሪ ናይ ዝተሃሰዩ ልዕሊ 30 ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ፡ ዋና ሳጅን ፖሊስ ወርቕነሽ ገልሜቻ ብወገና መበገሲ እቲ ጎንጺ ኣብ ምጽራይ ከምዘሎ ትገልጽ።
ብተመሳሳሊ ኣብ ከተማ ቴፒ ብዝተልዓለ ጎንፂ ሂወት ሓደ ሰብ ክሕልፍ እንከሎ ሓደ ሰብ'ውን ከምዝተሃሰየ ሓላፊ ቢሮ ፍትሕን ጸጥታን እታ ከተማ ኣቶ ተስፋዮ ኣለሙ ንቢቢሲ ሓቢሩ።
እቲ ግርጭት ትማሊ ምጅማሩን፡ ኣብ ልዕሊ መንግስታዊ ትካላትን መንበሪ ኣባይትን ሓደጋ ክውርድ እንከሎ፡ ሂወት ሰብ ግን ከምዘይሕለፈ፡ እንተኾነ ሎሚ ንጉሆ እቲ እምባጋሮ ስለዝብኣሰ ሂወት ሓደ ሰብ ክሓልፍ ምኽኣሉ ኣቶ ተስፋዮ ኣለሙ ይሕብር።
እብቲ እምባጋሮ ዝተሳተፉ፡ ስሕለት ዘለዎ መሳረሒታት እኳ ሒዞም እንተነበሩ፡ እቲ ኩነታት በቐሊሉ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ክውዕል ምኽኣሉ ኣቶ ተስፋዮ ኣለሙ የረድእ።
ኣቶ ተስፋዮ ኣለሙ እቲ ዝተፈጠረ ሽግር ብብሄር ዝተላዓለ ክኸውን እንከሎ ኣብ ሞንጎ መንእሰያት ብዝተፈጠረ ባእሲ ክመዝተላዓለ ይገልጽ።
ድሕሪ እቲ ጎንጺ፡ ኣብታ ከተማ ብዘጋጠመ ዘይምርግጋእ፡ ኣብ ልዕሊ መንበሪ ኣባይትን ኣብያተ ጽሕፈት መንግስትን ሓደጋ ወዲቑ'ሎ።
ሎሚ ድሕሪ ቐትሪ ብኣንጻሩ ህድኣት ከምዝሰፈነን፡ ሓይሊ ምክልኻል ሃገር እውን ናብታ ከተማ ምእታዉ እቲ ናይ ጸጥታ ሓላፊ ገሊጹ'ሎ።