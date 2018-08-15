ዓንቀጽ 39፡ መሰል ርእሰ ዉሳነ ህዝቢ ከመይ ይረጋገጽ?
እቲ ቅድሚ 23 ዓመት ናይታ ሃገር ዝለዓለ ሕጊ ኮይኑ ዝጸደቐ ቅዋም (ሕገ-መንግስቲ)፡ ፈደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጡ 106 ዓንቀጻት ኣለዉዎ።
ዋላኳ ካብ መበገሲኡ ጀሚሩ ኣብ ክሊ እቲ ቅዋም ተመሳሳሊ ርእይቶታት ነይሮም ንምባል ዘጸግም እንተኾነ፡ ክንድ'ቲ ኣብ ዓንቀጽ 39 ዝሰፈሩ "መሰላት ብሄር፡ ብሄረሰባትን ህዝብታትን" ዝኣክል መርገጺታት ክኽፋፍል ዝኸኣለን ክትዓት ዘለዓዓለ ክፋል ናይቲ ቅዋም ግና ኣሎ ምባል የጸግም'ዩ።
- ሕገ-መንግስቲ ኢትዮጵያ ትኽክለኛ ትርጉም ብሄርን ብሄረሰባትን ድዩ ሒዙ ዘሎ?
- ሕቶታት ዝበዝሕዎ መዓልቲ
- ጎንጺ፣ ምምዝባልን ምላሽ መንግስቲ ፌደራልን
- ማእኸላይ መንግስቲ ኣብ ቀራና መገዲ
እቲ ቀንዲ መካትዒ ዓንኬል፡ ኣብቲ ዓንቀጽ ካብ ዝሰፈሩ ሓሙሽተ መሰላት፡ እቲ ቀንዲ ዘካትዕ ብሄር፡ ብሄረሰባትን ህዝብታትን መጻኢ ዕድሎም ባዕሎም ክወስኑ ገደብ ዘይብሉ መሰል ተጠቒሞም፡ ክሳብ ካብቲ ፈደረሽን ብምንጻል ናይ ገዛእ ርእሶም ሃገር ክእውጁ ዘፍቅድ ምዃኑ ይድንግግ።
ብሓደ ወገን፡ እቲ ዓንቀጽ ናይ ሃገር መሬታዊ ሓድነት ናብ ፈተና ዘእቱን፣ እቲ ፈደሬሽን ኣብ ክንዲ ምጥንኻር ንምብትታን ዝዕድም ዕቑር ሓደጋታት ዝሓቖፉ ነገረኛ ሓሳብ ዝሓዘ'ዩ ብምባል ዝነቕፍዎ ኣለዉ።
ብኻልእ ወገን ድማ፡ ብዙሕነት ኢትዮጵያ ብኣግባቡ ንምትእንጋድ፡ ከምኡ'ዉን ምክብባር ዝዓሰሎ ሓቢርካ ናይ ምንባር ባህሊ ንምዕባይ፡ ብሄራት ርእሶም ክሳብ ምንጻል ዝኸይድ ውሕስነት ምሃብ ዉሕልና'ዩ ብምባል ንዓንቀጽ 39 ዝወድሱ'ዉን መሊኦም'ዮም።
ኣብዚ ጉዳይ ዘተኮረ ፡ዓንቀዽ 39" ዝብል መጽሓፍ ዝጸሓፈ በዓል ሞያ ሕጊ ኣቶ ውብሸት ሙላት፡ ኣብ ክሊ እቲ ዓንቀጽ ዝለዓል ክትዕ፡ ንክልተ ዓሰርተታት ዓመታት ከምዝቐጸለን ድምጺ ህዝበ ዉሳነ ዝጠልብ ዕዮ ገዛ ከምዘሎ ዘመላኽትን'ዩ ይብል።
"ህዝቢ ክሰማማዓሉ ምግባር እቲ ዝሓሸ ኣማራጺ'ዩ ነይሩ" ይብል ኣቶ ውብሸት ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለመጠይቕ። "ክጅመር እንከሎ'ውን፡ ኣብ መንጎ ነቲ ቅዋም ዝነደፉን፡ ድሕሮም ዘጽደቑዎን ክሳብ ከንድቲ ዝኣክል ኣፈላላይ እንተድኣ ኔርዎም፡ ናብ ህዝቢ ብምምጻእ ህዝቢ ከም ዝውስኖ ክግበር ነይርዎ። ድሒሩ እቲ ቅዋም ድሕሪ ምጽዳቑ'ውን እዚ ክግበር ይከኣል ነይሩ"።
ምንጻል እንታይ ኣድለየ?
ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ርእሰከተማ ክልል ሶማልያ ዝኾነት ጂግጂጋ ብዝተወለዐ ግጭት ብዙሓት ሰባት ድሕሪ ምሟቶም፡ ነቲ ህውከት ኣብ ምግዳድ ቀንዲ ምኽንያት ዝነበረ ናይቲ ክልል ፕረዚደንት ነበር ኣቶ ኣብዲ መሓመድ ዑማር፡ ንዓንቀጽ 39 ብምጥቃም ነቲ ክልል ከንጸል ፈቲኑ ድሕሪ ተባሂሉ ድሕሪ ምንጋሩ፡ ኣብ ዙርያ እቲ ዓንቀጽ ዝህቦም መሰላት ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ክዝረበሉ ቀንዩ'ሎ።
ኣብቲ ዝገበር ክትዓት፡ ምንጻል ቀሊልን ቀረባን ኮይኑ ምርኣዩ ስግኣት ዝፈጠረሎም ኢትዮጵያውያን ከም ዘለዉ ምግንዛብ ይከኣል።
እቲ ቅዋም ብዘይ ዝኾነ ገደብ ናይ ምንጸዓል መሰል የጎናጽፍ'ዩ ድሕሪ ምባል፡ ኣቶ ውብሸት ዝሓልፈሉ መስርሕ (ከይዲ) ከምዘሎ ግን ይገልጽ።
እቲ ናይ ምንጻል ሕቶ ተቐባልነት ክህልዎ እንተድኣ ኮይኑ፡ ብመጀመርታ በቲ ናይቲ ብሄር፡ ብሄረሰብ ሓጋጊ ኣካል (ባይቶ) 2 ሲሶ ድምጺ ደገፍ ክረክብ ኣለዎ።
ናይቲ ባይቶ ወሳነ ምስ ሓለፈ ኣብ ውሽጢ እንተን ዝቕጽላ 3 ዓመታት ፈደራላዊ መንግስቲ ረፈረንደም (ናይ ህዝቢ ውሳነ) ከካይድ ሓላፍነት ኣለዎ። ኣብቲ ዝግበር ረፈረንደም ካብ ፍርቂ ንላዕሊ እቲ ዝምልከቶ ህዝቢ ንምንጻል እንተድኣ ደጊፉ ፈደራላዊ መንግስቲ ስልጣኑ የረክብ፡ ናይ ሃብቲ ምምቓል ድማ ይግበር።
ናይ ሕጊ በዓል ሞያን ተንታኒ ፓለቲካን ዝኾነ ኣቶ ኪያ ጸጋየ ብወገኑ፡ ንዓንቀጸ 39 "ሰፊሕን ኣካታዒን" ክብል ድሕሪ ምግላጹ፡ ኣብ ቁጽሪ 4 ተዘርዚሮም ካብ ዘለዉ ዝተሓላለኹ መስርሓት ዘፈጽሙ ዝርዝራዊ ሕግታት ኣበተን ዝሓለፋ ክልተ ዓሰርተ ዓመታት ከም ዘይወጹ ይዝራብ።
"እቲ ሕጊ ኣብ ዝተነድፈሉ እዋን ይኹን ኣብ ዝጸደቐሉ እዋን እቲ ነቲ ኣርቃቒ ኣካል ዝነበሮ ትኽክለኛ ዕላማ እንታይ'ዩ? ዝብል ንምፍላጥ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ቃለ-ጉባኤ ምውካስ የድሊ" ክብል ኣቶ ኪያ።
ኣቶ ኪያ ከም ዝብሎ፡ ነቲ ናይ ምንጻል መሰል ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዝሕግዙ ካልኦት ናይ ኣፈጻጽማ ሕግታት ዘይምውጽኦም ቀንዲ ምኽንያት፡ ኣድላይነት ናይቲ ዓንቀጽ ፓለቲካዊ ውሕስነት ንምሃብ ጥራይ ምዃኑን እዚ ድማ እቲ ዓንቀጽ ኣብቲ ቅዋም ብምስፋር ክትግበር ከም ዝኻኣለ ይገልጽ።
ናይ ኣፈጻጽማ ብድሆታት
ህዝባዊ እምነትን ተቐባልነት ዘለዎ ዲሞክራሲ ምስፋን ክሳብ ዘይተኻእለ፡ ናይ ሓደ ክልል ባይቶ (ቤት ምኽሪ) ነቲ ህዝቢ ብትኽክል ይውክል'ዩ ምባል ይኸብድ'ዩ ይብል እቲ በዓል ሞያ ሕግን ተንታኒ ፓለቲካን ዝኾነ ኣቶ ኪያ።
"ናይ ክልል ፓርላማታት ተኣማንነት ብዘይብሉ ምርጫ ሓደ ፓለቲካዊ ጸግዒ ብዘለዎም ሰባት ከምላእ ይካኣል'ዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ግን ነቲ [ምንጻል ይደል'ዩ ዝተባህለ) ብሄር ወይ ናይ ህዝቢ ድሌት ይውክሉ'ድዮም? ኣብ ዝብል ሕቶ ኣለኒ"።
ኣቶ ውብሸት ብወገኑ እቲ ረፈረንደም ድማ ብናይ ዝበዝሐ ድምጺ ወይ 50 ካብሚእቲ ተደመሮ 1 ምዃኑ፡ ንምንጻል ዝኣክል ዓቢ ውሳነ ብኸምዚ ምውሳኑ ግቡእ ኣይኮነን ብምባል ይገልጽ።
"ሓደ ምንጻል ዝደለየ ብሄር ሓደ ሚልየን ህዝቢ ኣለዎ ንበል። ካብዚኣቶም 20 ካብ ሚእቲ ዕድሚኦም ብዘይምእካሉን ካልኦት ምኽንያታትን ኣብቲ ረፈረንደም ከይተሳተፉ ይተርፉ፡ ካብቶም ዝተሳተፉ ድማ 50 ካብ ሚእትን ሓደን ዝኾኑ ንምንጻል ወይ ንምጽናሕ ምስ ዝድግፉ፡ እቲ ውሳነ ካብ ብምልኡ እቲ ህዝቢ 40 ካብ ሚእቲ ጥራይ'ዩ ዝውክል ማለት'ዩ" ይብል።
እቲ ቅዋም ቅድሚ ምጽዳቑ ኣብ ዝነበረ ሰነድ (ቻርተር) ቅድሚ ምንጻል ክግበሩ ዘለዎም ቅድመኩነታት ከም ዝነበሩ ኣቶ ውብሸት ይጠቅስ።
"ምግሃስ ሰባዊ መሰላት ሓደ'ዩ"።
ከምዚ ዓይነት ቅድመኩነታት ኣብቲ ቅዋም እንተዝነብሩ፡ ከምኡ'ውን ረፈረንደማት ንስምዒታውነት ዝተጋለጹ ምዃኖምን ኣብ ዓለም ብተደጋጋሚ ስለዝረኣዩ፡ ናይ መዳለዊ ጊዜ እንተዝነብርን እንደገና ዝካየደሎም ኣማራጺታት እንተዝነብር ከም ዝመርጽ ወሲኹ ገሊጹ።
በዚ ዘሎ ኩነታት ምስ ምግንጻል ተተሓሒዙ ዝመጽእ ሕማም ርእሲ ናይ ንብረት ምምቓል'ዩ።
ኣብ መንጎ እቲ ዝንጸል ኣካልን እቲ ዝተረፈ ፈደረሽንን ዝህሉ ናይ ንብረት ምምቓል ዝገዝኡ ሕግታት ብዘይምንባሮም "እቲ ኩነታት ብዓለምለኻዊ ሕጊ መሰረት'ድዩ ክካይ? ንጹር ኣይኮነን"።
እቲ ቅዋም ናይ ምንጻል መሰል ዝህቦም ንብሄራት፡ ብሄረሰባትን ህዝብታትን እምበር ንክልላት ስለዘይኮነ፡ ኣብቲ ናይ ክልል ባቶታት (ቤት ምኽርታት) መናብር ዘለዎም ካልኦት ብሄራት ጉዳይ ካልእ ሕልኽላኽ ዝፈጥር'ዩ ይብል ኣቶ ኪያ።
ኣቶ ውብሸት ግን ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ክልላት ቅርጺ፡ ክልላት ናይ ብሄራት'ይን ባሃሊ'ዩ። "ናይ ኣምሓራ፡ ናይ ኦሮሚያ፡ ናይ ትግራይ፡ ናይ ሶማሌ ወዘተ ብሄራዊ ክልላዊ ምንግስቲ እዮም ዝባሃሉ። ክልላት ናይ ብሄራት'ዮም ማለት'ዩ"።
ምንጻል ደስ ዝበሎ ብሄር ወይ ህዝቢ በቲ ናይ ረፈረንደም ውሳነ መሰረት ማእከላይ ድምጹ ምስ ሃበ ጥርዓን ዘለዎ ወገን ምስ ዝህሉ፡ "ጥርዓኑ ናብቲ ናይ ፈደራል ናይ ምርጫ ቦርድ'ዩ ዘቕርብ። እዚ ንባሉ ካልእ ሕንቅል ቀንቅሊተይ'ዩ" ይብል ኣቶ ውብሸት። "ነቲ ምርጫ ዘካይዶ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምርጫ ቦርድ'ዩ"።
መጻኢ ዓንቀጽ 39
ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ጊዜ ጀሚሩ፡ ብርክት ዝበሉ ነቐፍቲ ዓንቀጽ 39፡ ኣብቲ ዓንቀጽ ሰፊሩ ዘሎ ናይ ምንጻል ሓሳብ ክኣልየሎም ተስፋ ዝሰነቑ'ዮም ዝመስሉ።
ኣብ ዝተፈላለዩ ሰላማዊ ሰልፍታት ናብቲ ዓንቀጽ ዘነጻጸሩ ጭርሖታት ተራእዮም'ዮም።
እንተኾነ ግን ኣብታ ሃገር ዘሎ ህሉዉ ፓለቲካዊ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ንምእላዩ ይኹን ንምምሕያሹ ዘሎ ዕድል ትሑት'ዩ ይብል ኣቶ ውብሸት።
"ካብ ጊዜ ደርጊ ኣትሒዙ ኣብ ሕጊ ዘለና ተኣማንነት እናወረደ መጺኡ'ዩ፡ ሕጂ'ውን ኣብ ዓንቀጽ 39 ኮነ ኣብ ከም ባንዴራ ዝበሉ ኣከራኸርቲ ጉዳያት ዝልዓል ምጉት ናይ ህልኽ ይመስለኒ" ይብል ኣቶ ውብሸት።
"ስለዝኾነ ድማ እቲ ሕብረተሰብን ናይ ፓለቲካ ሓይልታትን ህድእ ኢሎም ኣብቲ ጉዳይ ዝላዘብሉ ጊዜ ዝበጻሕና ጊዜ ኮይኑ ኣይስመዓንን"።