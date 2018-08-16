ጸላም ኣሜሪካዊት 'ንግስቲ ሶል' ኣሬታ ፍራንክሊን ዓሪፋ
"ንግስቲ ሶል" ኣሜሪካዊት ኣሬታ ፍራንክሊን ሎሚ ኣብ መበል 76 ዓመታ ኣብ ከተማ ድትሮይት ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልያ።
ኣሬታ ፍራንክሊን ብቅዲ ሙዚቃ 'ሶል' ብምድራፍ እትፍለጥ ህብብቲ ድምጻዊት'ያ ነይራ።
ንሳ ኣብ 2010 ሕማም ካንሰር ከም ዘለዋ ድሕሪ ምግላጻ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ክደርፍ ጸኒሓ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ግን ካብ ሙዚቃ ዓለም ጡረታ ምውጻኣ ኣፍሊጣ።
ኣሬታ፡ ኣብቲ 7 ዓሰርተታት ዓመታት ዝኸደ ናይ ሙዚቃ ዕድሚኣ፡ ብውሕዱ 20 ዝኾኑ ብህቡብነቶም ኣብ ኣሜሪካ ቀዳሞት ዝወጹ ደርፍታት ከተፍሪ ዝኻኣለት ግንንቲ ድምጻዊት 'ሶል' እያ ነይራ።
- ጸሃይቱ በራኺ "ኣይኣመንኩን ኢለ ክጽሕፍ ጸኒሐ ሕጂ"
- ኣብራር ዑስማን፡ "ስነ ጥበብ ዓይኒ: ልብን ዕላማን ህዝቢ'ዩ"
- ዝኽረ ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ፡ ኣብ መበቆል ስልጣነ ኣክሱም
- ስነ-ጥበባዊ ግርማይ ዓንዶም፡ "ንሙዚቃ ይቕልቦ'የ እምበር ኣይቅልበኒን'ዩ"
"ርስፐክት"፡ "ቲንክ"፡ ቼን ኦፍ ፉልስ" ዝብላን ካልኦትን ደርፍታታ ካብተን ኣዝየን ህቡብነት ዝነበረን'የን።
ንመወዳእታ ግዜ ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ኣብ ከተማ ኒውዮርክ፡ ኣብ ሓደ ኣታዊኡ ንኤድስ ዝውዕል ምርኢት ደሪፋ።
ቤተሰባ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ "ኣብዛ ኣብ ሂወትና ዝጸልመተት ህሞት፡ ነቲ ኣብ ልብና ዝስማዓና ጓሂ ቃላት ክንረኽበሉ ኣይከኣልናን" ኢሎም።
"ናይ ስድራቤትና ኣደን መሰረትን ሲኢንና ኣሎና። ንደቃ፡ ደቂ-ደቃ፡ ደቂ-ኣሕዋታን፡ ደቂ-ሓወቦታታን ኣኮታታን ዝነበራ ፍቕሪ ወሰን ኣይነበሮን"።
ጠንቂ ሞታ ናይ ላልሽ መንሽሮ (ፓንክሪያቲክ ካንሰር) ምዃኑ እቲ ስድራቤት ገሊጹ።
ኣሬታ ፍራንክሊን ጓል ሓደ ፍሉጥ ናይ ወንጌል ዘማሪ፡ ተጻዋታይ ፒያኖን ሰባኺ ናይ ባብቲስት ቤተክርስትያንን እያ። ስለዝኾነ ድማ ብንኡስ ዕድሚኣ ብከም በዓል ማሃልያ ጃክሰንን ክላራ ዋርድን ዝበሉ ብህቡባት ዘመርቲ ተማሂራ።
ዋላኳ ሓያል ድምጺ እንተነበራ፡ ኣብቲ ናይ መጀመርታ እዋናት ህቡብነት ከተጥሪ ኣይከኣለትን። ድሒራ ግን ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ስነጥበበኛታት ዓለም ክትከውን በቒዓ።
ዝተፈላለዩ ፍሉጣት ሙዚቀኛታትን ስነጥበባውያንን ብዛዕባ ሞት ኣሬታ ዝተሰመዖም ሓዘንን ዘለዎም ዝኽርን ብዝተፈላለዩ ናይ ማሕበራዊ ሜድያታት ይገልጹ ኣለዉ።
ፍሉጥ ኢንግሊዛዊ ደራፋይ ሰር ኢልቶን ጆን፡ "ኣሬታ ፍራንክሊን ምስኣን ማለት ንኹሉ ኣፍቃሪ ሙዚቃ ዓቢ ማህረምቲ'ዩ" ክብል ኣብ ትዊተር ጺሒፉ።
"ድምጻ ፍሉይ'ዩ ነይሩ፡ ናይ ፒያኖ ክእለታ'ውን ዝግበኦ ኣቓልቦ ዘይረኸበ'ዩ። ብጣዕሚ'የ ዝፈትዋ ነይረ፡ ንክእለታ ድማ አምልኾ ነይረ። ኣምላኽ ይባርካ። ንኹሉ ቤተሰብን ፈተውታን ድማ ጽንዓት ይቦም"።
ኣኒ ሌኖክስ ብወገና፡ "ልዕልቲ'ያ ነይራ፡ ከም ፍልይቲ ድምጻዊትን ስነጥበባዊትን ድማ ካብቶም ዝደመቑ ከዋኽብቲ ኮይና ክትነብር'ያ" ክትብል ገሊጻታ።
ኣባል ናይታ ህብብቲ ባንድ 'ቢትልስ' ዝነበረን እንኮ ብሂወት ዘሎን ፓል ማካርቲ ብወገኑ፡ "ንሓንሳብ ኩላትና ነቲ ብሉጽ ሂወት ናይታ ዘነቓቓሓትናን ንግስቲ ሶል ኩላትና ዝነበረት ኣሬታ ፍራንክሊን ምስጋና ንሃብ። ክንናፍቓ ኢና፡ ግና ዝኽሪ ናይቲ ከም ሙዚቀኛን ሰባውነታን ዝነበራ ዝናን ንዘልኣለም ምሳና ክነብር'ዩ" ኢሉ።
ኣብ 2005 ፕረዚደንት ጆርጅ ቡሸ "ሜዳል ኦፍ ፍሪደም" ('ኒሻን ናጽነት') ሸሊምዋ ነይሩ።
ድሕሪ ዓሰርተ ዓመት ምርኢት ኣብ ዘቐረበትሉ እዋን ድማ፡ ንፕረዚደንት ነበር ባራክ ኦባማ፡ ክሳብ ዝነብዕ ጌራቶ ነይራ።
ኣሬታ ንሚልዮናት ብደርፍታታን ሙዚቃኣን ዝጸለወት ዓባይ ስነጥበባዊት'ያ ነይራ።