ጸወታታት ፕሪሚየር ሊግ ኢንግሊዝ፡ ግምት ተንታኒ ስፖርት ላውሮ

  • 17 ኦገስት 2018
ቸልሲ ምስ አርሰናል Image copyright BBC Sport

ክልቲኦም ሓደሽቲ ኣሰልጠንቲ ፕሪሚየር ሊግ ኢንግሊዝ ኣብዚ ሰሙን ክራኸቡ'ዮም። ቐዳም ኣሰልታኒ ቼልሲ ማውሪዚዮ ሳሪ ኣብ ሜድኡ፡ ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ኡናይ ኤምሬን ከአንግድ'ዩ።

ተንታኒ ኩዕሶ እግሪ ቢቢሲ ማርክ ላዉረንሰን፡ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣርሰናል ብማንችስተር ሲቲ ምስ ዝተስዓረት "ራብዐይቲ ኾይና ክትስዕር'ያ ምባለይ ደጊመ ክርእዮ ይኸዉን" ኢሉ።

ላውሮ ኣብዚ ዓመት'ዉን ዉጽኢት መላእ 380 ጸወታታት ፕሪሚየር ሊግ ኢንግሊዝ ክግምት'ዩ።

ግምትታት ላውሮ:

ቐዳም

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ካርዲፍ ምስ ኒውካስል

ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብበርንማዉዝ ዝተስዓረት ካርዲፍ፡ ሕዚ ኣመሓይሻ ክትመጽእ'ያ።

ግምትላውሮ: 1-1

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ኤቨርተን ምስ ሳውዝሃምፕተን

ደገፍቲ ኤቨርተን ማርኮ ሲልቫ ብዝመርጾ ናይ ጸወታ ስልቲ ሕጉሳት ኣይኮኑን።

እታ ጋንታ ኣብ ሜድኣ እተካይዶ ጸወታ፡ ዉጽኢቱ ዝኾነ ክኸዉን ብልዑል ስምዒት'ዮም ዝድግፉ።

ምስ በርንለይ ኣብ ዝነበረ ጸወታ፡ ኣጥቃዒ ዳኒ ኢንግስ ኣብ ካልኣይ ፍርቂ ጸወታ ተቐይሩ ኣትዩ ጽቡቕ'ኳ እንተተንቀሳቐሰ፡ ክሰዕሩ ግና ኣይክኣሉን።

ግምትላውሮ: 2-0

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ሌስተር ምስ ዎልቭስ

ሌስተር ኣብ ፈላማይ ጸወትኣ ምስ ማንቸስትር ዩናይትድ ጽቡቅ ዝተንቀሳቐሰት እንትኾን፡ ጂሚ ቫርዲ'ዉን ሸቶ ኣቑጺሩ'ዩ።

ዎልቭስ ድማ ብኤቨርተን ክትምራሕ ጸኒሓ ማዕረ ክትፈላለ ክኢላ'ያ።

ግምትላውሮ: 2-1

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ቶተንሃም ምስ ፉልሃም

ቶተንሃም ጽቡቅ ተንቀሳቒሳ ንኒውካስል ክትስዕር'ያ።

ፉልሃም ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብክሪስታል ፓላስ ዝተስዓረት እንትኾን፡ ብቀሊሉ እትረኽቦም ዕድላት ዘይክህልዉ ይክእሉ'ዮም።

ግምትላውሮ: 2-0

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ዌስት ሃም ምስ በርንማውዝ

ሓድሽ ኣሰልጣኒ ዌስት ሃም ማኑዌል ፔሌግሪኒ ብዙሓት ኣጥቃዕቲ ዓዲጉ ጽብቕቲ ጋንታ ክፈጥር'ኳ እንተጽዓረ፡ መስመር ምክልኻል እታ ጋንታ ግና ዘስግእ'ዩ።

ብዙ አጥቂዎችን ገዝተው ጥሩ ቡድን ለመስራት ቢጥሩም የተከላካይ መስመራቸው ግን አስጊ ነው።

በርንማውዝ ካብ ሜድኣ ወጻኢ ጠንካራ'ኳ እንተዘይኮነት፤ ነጥቢ ግና ክትረክብ'ያ። ካብዚ ጸወታ ድማ ሓደ ነጥቢ ክትረክብ'ያ ይብል።

ግምትላውሮ: 1-1

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ቼልሲ ምስ አርሴናል

ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ኡናይ ኤምሬ ጽቡቅ ጋንታ ክረክብ፡ ብዙሕ ክሰርህ ኣለዎ።

ኣርሰናል ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ማንችስተር ኣብ ዝነበራ ጸወታ እንትትጽገም፡ ቼልሲ ብቐሊሉ'ያ ንሃደርስፊልድን ስዒራ።

ግምትላውሮ: 2-0

ሰንበት

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በርንሌይ ምስ ዋትፎርድ

ዝተረኸበ ዕድል ናይ ምጥቃም ልምዲ ዘለዋ ብራይተን፡ እዚ ጸወታ ብጸቢብ ኣፈላላይ'ያ ክትስዕር ዝብል ግምት ኣለኒ።

ግምትላውሮ: 1-0

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ማንቸስተር ሲቲ ምስ ሃደርስፊልድ

ማንችስተር ሲቲ፡ ብመጉዳእቲ ዝሰኣነቶ ኬቪን ደ ብሩይን ዝትክአላ ብዙሕ ኣማራጺ ሒዛ ኣላ።

ሃደርስፊልድ ድማ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ቼልሲ ኣብ ዝነበረ ኣጸወታ ብሰፊሕ ነጥቢ ዝተስዓረት ኾእና፤ ኣብዚ ሰሙን'ዉን ኣብ ስታድየም ኢትሃድ ካብዚ ዝተፈለየ ነገር ክጽበያ'ዩ ኣይብልን።

ግምትላውሮ: 3-0

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ብራይተን ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ

ኣሰልጣኒ ብራይተን ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ኣብ ዋትፎርድ እንትሰዓር፡ ካብ ሞንጎ ዘይተጠቀመሎም ሓደሽቲ ተጻወትቲ ገሊኦም ኣብዚ ጸወታ ክስለፉ'ዮም።

ማንችስተር ኡናይትድ'ዉን ሌስተር ንምስዓር ጽቡቕ ጸወታ ዘርአዓየት እንትኾን፤ ኾኸብ ተጻወትቲ እታ ጋንታ ብሙሉእ ዓቅሞም ስለዝምለሱ እናጠንከረት ክትኸይድ'ያ።

ኑይ

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ክሪስታል ፓላስ ምስ ሊቨርፑል

ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሊቨርፑል፡ ተከላካይ መስመር ዌስት ሃም ዝፈጠላ ክፍተት ኣብ ደቡብ ለንደን ኣይክትረኽቦን።

ኣሰልጣኒ ፓላስ ሮይ ሆስደን፡ ዝመርጾ ጸወታ ክፍተት ዝፈጥር ስለዘይኾነ፡ እቲ ጸወታ ዝተቐራረበ'ዩ ክከዉን።

ግምትላውሮ: 1-1

ተወሳኺ ዛንታ