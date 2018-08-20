“ዕርቀ ሰላም ኣብ ቤት ክጅመር ኣለዎ”
ድሕሪ ናይ 24 ኣዋርሕ መሪር ኩናት ዶባት፡ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ዲፕሎማሲያዊ ዝምድንኡ በቲኹ ኣብ ኣይ ኩናት ኣይ ኣብ ሰላም ዝጸንሐ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዕርቀ ሰላም ብምእዋጁ ኣብ ህዝቢ ክልቲኡ ሃገራት ዓቢ ተስፋ አሕዲሩ ኣሎ።
እቶም ነቲ ዕርቀ ሰላም ዘሰላሰሉ ክልቲኦም መራሕቲ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስን ዶክተር ኣቢይን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንዝተኸስረ ዕድላት ንምኽሓስ ኣበርቲዖም ከምዝሰርሑ ቃል ኣትዮም፤ ን20 ዓመታት ተቛሪጹ ዝጸንሐ ኣገልግሎት ስልክን በረራን ኣጀሚሮም፡ እቲ ንዓመታት ተፈላለዩ ዝጸንሐ ቀረባ ቤተ ሰብ ከምዝራኸብን ከምዝበጻጻሕን ገይሮም።
እቲ ርክብ ብነፈርቲ ጥራሕ ዘይኮነ ብምድሪ፡ ብመኪናን ኣጋርን እውን ንኽጅመር ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽቡ መስመራት ግቡእ ጽገና ይግበረሎም ምህላው ዝምልከቶም ሰብ መዚ መጓዓዝያ ኢትዮጵያ ሓቢሮም ኣለዉ።
ንሱ ጥራሕ እውን ኣይኮነን። ወደብ ባጽዕ ንቡር ኣገልግሎት ንምሃብ ቅድመ ምድላዋት ኣሳሊጡ ምህላዉ ሓላፊ ኣገልግሎት ወደብ ንማዕከናት ዜና ሓቢሩ። ካብ ዓሰብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ነዳዲ ዘጓዓዕዝ መስመር ሻምብቆ ነዳዲ ከምዝዝርጋሕ እውን ጋዜጣታት ኣልዓረቢያን ኣበሲረን።
እቲ ዝዝርጋሕ ናይ ነዳዲ ሻምብቆ ሰፊሕ ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥርን ዓቢ ቁጠባዊ ረብሓ ከበርክትን ተስፋ ይግበረሉ። እዚ ኸኣ ነዚ ጀማሚሩ ዘሎ ናይ ሰላም ንፋስ መሊሱ ዘድምቖ ዜና እዩ።
- ጉዳይ ኢትዮ ኤርትራ፡ "ተሃዊኽካ ትደፍኦ ተደቢርካ ትሓፍሶ ከይኾነና"
- "እቲ ናይ ሰላም ተበግሶ ብናይ ሓደ ሰብ ጻዕሪ ጥራይ ኣይኰነን ተኸሲቱ"
- ኢትዮ-ኤርትራ፡ ስለምንታይ ኣሽሓት መንእሰያት ጠፊኦም?
እንተኾነ፡ ብወገን ኤርትራ፡ ሓያሎ ዜጋታት፡ ነዚ ናይ ሰላም ተስፋ ዘለምልም ካልእ ተወሳኺ ምልክት ክርእዩ ድላይ ኣለዎም።
ኣብ ሽወደን እትቕመጥ ገዲም ተጋዳሊት ሂወት ገብረእግዚኣብሄር፡ ሰላም መዳርግቲ ዘይብላ ህያብ ብምዃና በዚ ትምጻእ በቲ ብሓጎስ ከምእትቕበሎ ብምግላጽ፡ እዚ ጀማሚሩ ዘሎ ዘተ ሰላም ምሉእን እሙንን ንኪኸውን ብዙሕ ግብራዊ ስጉምቲ ከምእትጽበ ትሕብር'ሞ " መራሕትና፡ ጠንቂ እዚ ኩሉ'ዚ ብዝኾነ ኣሃዝ ዘይትመን ዘጋጠመ ክሳራን ስለዝኾኑ ንህዝቢ ክድብሱዎን ክኽሕሱዎን ብግሉጽነት ክሰርሑ ይግባእ" ክትብል መልእኽታ ኣሕሊፋ።
ደስበለ መሓሪ ካብ ዓዲ ጥልያን፡ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሰላም መስርሕ፡ እቲ ዝድለ ዕላማ ክወቅዕን ነባሪ ዝኾነ ሰላም ንክፍጠር ዘለዎ ልዑል ባህጊ ብምግላጽ፡ " እቲ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ሰላም፡ ክሳብ ሕጂ ብፍላይ ንህዝቢ ኤርትራ ብወግዒ ዝተገልጸሉ ነገር ስለዘየሎ፡ እቲ ስምምዕን ምዕባለታቱን ብዝርዝር ክግልጸሉ ይግባእ" ክብል ንዝምልከቶም ሰበስልጣናት የዘኻኽር።
መራሕቲ፡ ጓሶት ህዝቢ ብምዃኖም ድምጺ ህዝቢ ክሰምዑን ጻውዒት ህዝቢ ከኽብሩን ከምዝገባእ ዘዘኻረ ነባሪ ዓባይ ብሪጣንያ መጎስ ብርሃነ፡ "ነባሪ ሰላም ብሕድገትን ፍቕርን ጥራሕ ዘይኮነ ብፍትሕን ርትዕን እውን እዩ ዝረጋገጽ። ስለዚ መራሕቲ ክልቲኡ ህዝቢ ኣኣብ ሃገሮም ዝተፈጸመን ዝፍጸምን ንዘሎ ጉዳያት ብፍትሒ ከረጋግጹዎ ይግባእ" ክብል ህዝቢ ልዑል ጽምኢ ፍትሒ ከምዘለዎ ይሕብር።
ኣብ ዝሓለፈ ሳምንቲ ብረቡዕ 8 ነሓሰ 2018፡ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ፡ "መንግስቲ ኢትዮጵያን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ዘተ ዕርቂ ኣካዪዶም" ብዝብል ኣርእስቲ፡ ንስእልታት ንልኡኻት መንግስቲ ኢትዮጵያን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ኣሰንያ ዝተሓትመ ዜና ብስራት ዕርቀ ሰላም ምርኩስ ብምግባር፡ ከምቲ መንግስቲ ኤርትራ ነዞም ክልተ ሓይልታት ጉዳዮም ኣብ ክቢ ጠረጴዛ ብዘተ ንክፈትሑ መንገዲ ዝኸፈተ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ብፍላይ ከኣ ዶክተር ኣቢይ፡ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዝርከቡ ተቓወምቲ ሓይልታት ክዘራረብ ክደፍእን ከተባብዕን፡ ባይታ ከጣጥሕ ታሪኻዊ ሓላፍነቱ ክስከም ኣዘኻኺሩ።
ብዛዕባ እዚ ዕርቀ ሰላም ክልተ ሓይልታት ብዝምልከት ተጋዳሊት ሂወት፡ " እቶም ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ኢና ዘሎና እናተባህለ፡ ዛጊት ኣብ ቤት ፍርዲ ከይቐረቡ ንልዕሊ 17 ዓመታት ተኣሲሮም ዘለዉ እሱራት ፖለቲካን ሕልናን ክፍትሑን፡ ዕርቀ ሰላም ኣብ ቤት ክጅመርን ኣለዎ" ትብል።
መጎስ ብርሃነ እውን ተመሳሳሊ ርእይቶ እዩ ዘለዎ።
ዶ/ር ኣቢይ ንኹሉ ኣብ ስደት ዝነበረ ተቓዋሚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገሩ ኣትዩ ብሰላማዊ መገዲ ንኺቃለስ ብዝገበሮ ጻውዒት ብዙሓት ኣብ ግዳም ዝጸንሑ ተቓወምቲ እንኮላይ እቶም ኣብ ሊስታ ግብረ ሽበራ ከይተረፈ ዝጸንሑ ናብ ሃገሮም ይኣትዉ ብምህላዎ ዝተሰመዖ ሓጎስ ብምግላጽ፡ "ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ከኣ ካልእ ይትረፍ፡ ነቶም ንዓመታት ተቐይዶም ዘለዉ እሱራት ፖለቲካን ሕልናን እንተዝፈትሕ ህዝቢ ልቡ ምረግኣሉ" ብምባል፡ መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ዶክተር ኣቢይ ዝገበሮ ምሕረትን ሕድገትን ከርእን ብፍቕሪ ክመርሕን ኣዘኻኺሩ።
ኩላቶም ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ርእይተኦም ዘካፈሉ፡ ከምቲ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራና፡ " መንግስቲ ፈደራላዊት ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን፡ ዘተ ዕርቂ ኣካዪዶም" ብዝብል ኣርእስቲ ብስራት ዘተን ዕርቅን ዘስመዐት፡ መንግስቲ ኤርትራ ንእሱራት ፈቲሑን ምሒሩን ዝብል ፈላሚ ዜና ክሰምዑ ሃረር ከምዝብሉ ሓቢሮም።
ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ከቢድ ህይወት ሰለዘሕለፈ በዚ ሓዲሽ ናይ ዕርቀ ሰላም ብስራት ልዑል ተስፋ አሕዲሩ ስለዘሎ፡ እዚ ሰላም እዚ ግብራዊ ንኪኸውን ኩሉ ደላይ ሰላምን ምዕባለን እዚ ህዝቢ ነዚ ሰላም ንምድራዕ ክበራበር ብምጽዋዕ፡ "ዝምልከቶም ሰበ-ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ብኩናትን ሳዕቤናቱን ዝተወጽዐ ህዝቢ ክኽሕሱ ልዑል ተራ ክጻወቱ ይግባእ" ክትብል ጻውዒታ ተመሓላልፍ ተጋዳሊት ሂወት።
ደስበለ መሓሪ ብወገኑ፡ እዚ ሓድሕድ ምብጽጻሕ መራሕትን ልኡኻትን ሰናይ ምዃኑ፡ እንተኾነ እቲ ናብ ኩናት ኣምሪሑና ዝተባህለ ጉዳይ ዶባት ንመጻኢ ወለዶታት ክልቲኦም ህዝብታት ኣገዳሲ ስለዝኾነ ካብ ሕጂ ግቡእ መዓልቦን መኸተምታን ክግበረሉ የተሓሳስብ። መጎስ ብርሃነ እውን እቲ ዝሰፍሐ ዝተዋጋእናሉ ዶባት ምስ ትግራይ ስለዝዳወብ፡ ኣብ ክልቲኡ ህዝብታት ነባሪ ሰላም ንኽስረት፡ ምስ ክልል ትግራይ እውን ንቡር ዲፕሎማሲያዊ ርክብን ዝምድናን ክጅመር ኣገዳሲ ምዃኑ የረድእ።
ካብኡ ተረፈ እዚ ናይ "ገይም ኦቨር" ፖለቲካ ንማንም ወገን ከምዘየርብሕ ብምዝኻኻር "እቶም ዝመርሑ ሕጂ እውን ካብ ሕሉፍ ክመሃሩ ኣሎዎም" ክብል ዕርቀ ሰላም ማለት ንዝሓለፈ ነገራት ከም መምሃሪ ወሲድካ፡ ንዝሓለፈ ከይረሳዕካ ግን ሕድገት ጌርካ ንቕድሚት ምቕጻል ማለት ምዃኑ ክዝክሩ ከምዝግባእ ይሕብር።