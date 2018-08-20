ብሰንኪ ኩናት ዝተፈላለዩ ስድራታት ክልቲኤን ኮርያ፡ ክራኸቡ ይህቅኑ
ገለ ብዕድመ ዝደፍኡ ደቂ ደቡብ ኮርያ ንልዕሊ 60 ዓመታት ዘይረኣይዎም ቤተሰቦም ንምርኻብ ኣብ ሰሜን ኮርያ ይርከቡ። እዞም ሽምማግለታት ካብቲ ናይ ኮርያ ኲናት ዝተኻየደሉ- ካብ 1950 ስጋብ 1953 ዘይረኣይዎም ቤተሰቦም ንምርእይ ኢዮም ናብ ሰሜን ኮርያ ዝኸዱ።
እቲ ኣብ 50ታት ዝተኻየደ ኲናት ሓውሲ ደሴት ኮርያ፡ ነቲ ሓደ ዝነበረ ህዝቢ ፈላሊይዎ ኢዩ።
እዘን ክልተ ኮርያታት፡ ዋላ`ኳ ኣብ ኲናት እየን ዘለዋ እንተተባህለ፡ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ዝተፈላለዩ ስድራቤታት ንምርኻብ ፈተነታት ኣካይደን ነይረን። እዚ ናይ ሕጂ ግና ካብቲ ኣብዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ዝተኻየደ ርክባት ዝተፈልየ ኢዩ።
እቶም ካብ ደቡብ ኮርያ ናብ ሰሜን ኮርያ ዝኸዱ ሰባት ብሎቶርያ ኢዮም ተመሪጾም። ካብቶም ዝተመርጹ ድማ ወዲ 101 ዓመት ሽማግለ ይርከቦም።
ኣብቲ ርክብ ብዓል መን ክሳተፉ ኢዮም?
ካብ ክልቲኡ ሃገራት ዝተመርጹ ኣማኢት ሰባት ኣብቲ ናይ ስድራቤታት ርክብ ክካፈሉ ትጽቢታት ኣሎ።
ገለ ካብቶም ምስ ኣባላት ቤተሰቦም ክራኸቡ ተተስፍዮም ዝነበሩ ሰባት ኣብ መወዳእታት እቶም ክረኽብዎም ዝተሃንጠዩዎም ቤተሰቦም ብሂወት ከምዘየለው ምስፈለጡ ካብቲ መደብ ከምዝሰሓቡ ተፈሊጡ ኣሎ። ስለዚ፡ ብመሰረት እቲ መደብ ካብ ሰሜን ኮርያ 83 ካብ ደቡብ ኮርያ ድማ 89 ኣብቲ ናይ ቤተሰብ ምርኻብ መደብ ክካፈሉ ኢዮም።
ሓንቲ ጓል 92 ዓመት ኣደ፡ ድሕሪ`ቲ ናይ 50ታት ኲናት ንፈለማ እዋን ወዳ ክትርኢ ከምዝኾነት ንጋዜጠኛታት ሓቢራ። እዛ መዓልቲ ምርኻብ ቤተሰባት ክትመጽእ ጨሪሰ ሓሲበ ኣይፈልጥን። ስጋብ ሕጂ ወደይ ብሂወት ይሃሉ ኣይሃሉ ኣይፈልጥን እየ ክትብል ንኤኤፍፒ ናይ ዜና ማዕከን ሓቢራ።
ስለምንታይ`ዩ እዚ ርክብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ?
እቲ ናይ ኮርያ ኲናት ሚልዮናት ስድራቤታት ኢዩ ፈላልዩ። እዚ ናይ ሕጂ ናይ ስድራቤታት ምርኻብ ምናልባሽ ንገሊኦም ናይ መወዳእታ ኢዩ ክኸውን። ዳርጋ ኩሎም ብዕድመ ዝደፍኡ ሽማግለታት ስለዝኾኑ።
ኣብ ዝሓለፈ 18 ዓመታት፡ ብፍላይ ኣብቲ ተዛማዲ ሰላም ዝነበረሉ ህሞት፡ ክልቲኤን ኮርያታት ከምዚ ናይ ሕጂ 20 ዝኸውን ናይ ስድራቤታት ምርኻብ መደባት ኣካይደን ነይረን።
እብቲ ሽዑ ዝተኻየደ ናይ የሕዋት፡ ወለዲ ምስ ደቆምን ሰብኣይን ሰበይትን ርክብ እቲ ሃዋሁው ኣዝዩ ስምዒት ዝትንክፍ ኢዩ ነይሩ።
እዚ ናይ ቤተሰባት ርክብ ብኸመይ ኢዩ ክካየድ?
እቶም ደቂ ደቡብ ኮርያ በቲ ኣዝዩ ዝሕሎ ንኽልቲኤን ዶባት ዝፈላሊ ወተሃደራዊ ዞና ብኣውቶቡሳት ብምጉዓዝ ኣብ ጎቦ ኩምጋንግ ዝርከብ ናይ ቱሪስት መዕረፊ ቦታ ኢዩም ከዕርፉ።
ሰለስተ መዓልቲ ጥራይ ኢዮም ኣብ ሰሜን ኮርያ ክጸንሑ፡ ኣብቲ ሰሜን ኮርያ ዝጸንሕሉ እዋን ምስ ቤተሰቦም 11 ሰዓታት ጥራይ ኢዮም ከሕልፉ። ዝበዝሐ ምንቅስቓሳቶም ብርቱዕ ምቁጽጻር ክግበረሉ ኢዩ።
መብዛሕትኦም ነቶም በተዛማዲ ስኡናት ዝኾኑ ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝርከቡ ቤተሰቦም ናይ ክዳውንቲ ኣፋውስን መግብን ህያባት ተማሊኦምሎም ኣለው።
ወዲ 76 ዓመት ሽማግለ፡ ሊ ሱ-ናም ንምዕባዩ ሓው ገለ ንሕማም ርእስን ካልእን ዝጠቅም ኣፋውስን መኣዛዊ ቪታሚናትን ከምዝተማልአሉ ንሮይተርስ ናይ ዜና ማዕከን ገሊጹ።
ምስቶም ተጓዓዝቲ ደቂ ደቡብ ኮርያ ብርክት ዝበሉ ዶክተራትን ነርስታትን ይርከቡ።
ብኸመይ ኢዩ እዚ ናይ ሕጂ ናይ ቤተሰብ ርክባት ተወዲቡ?
እዚ ናይ ሕጂ መደብ፡ ድሕሪ እቲ ናይ ወርሒ ሚያዝያ ታሪኻዊ ርክብ መራሕቲ ክልቲኤን ሃገራት - ናይ ሰሜን ኮራይ ኪም ጆንግ-ኡንን ናይ ደቡብ ኮርያ ፕሬዚደንት ሞን ጀይ-ኢንንን - ብውድብ ቀይሕ መስቀል ኢዩ ተወዲብ።
ድሕሪ ናይ ወርሒ ሚያዝያ ርክብ፡ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ወርሒ ግንቦት ኣብዝገበርዎ ካልኣይ ርክብ ኢዮም ስድራቤታት ክራኸቡ ዝተሰማምዑ።
ኣብዚ ዝመጽእ ሰሙናት ድማ ክልቲኦም መራሕቲ ክራኸቡ ትጽቢታት ኣሎ።