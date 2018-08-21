መቐለ-ትግራይ፡ ምድላዉ ድሮ በዓል ኣሸንዳ ብስእሊ

  • 21 ኦገስት 2018
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣሸንዳ በብዓመቱ 16 ነሓሰ ኣዋልድ ዘኽብረኦ ፍሉይ በዓል ጎራዙ'ዩ
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣሸንዳ ንምኽባር እትወጽእ ጓል ኣንስተይቲ፡ ማርዳ፣ ሕንቆ መስቀልን ካልእን ዝበሉ መጋየጺታት ትጥቀም
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣሸንዳ ዝብላ ደቂ ኣንስትዮ፡ ኣብ ጉዕዘን ንዝረኸብኦ ሰብኣይ "ሓዛለይ፡ ሓዛለይ ከይትሰዳለይ" ይብለኦ
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣሸንዳ እትብል ጓል ኣንስተይቲ፡ ካብ ኩሕሊ፣ ጠስምን መስቀልን ወጻእ ካልእ ዘመናዊ መመላኽዒ ክትጥቀም ኣይመዓድን
ናይ ምስሊ መግለጺ ደቂ ተባዕትዮ፡ ሓጺር ስረ ተዓጢቖም፡ በትሪ ሒዞም፡ ቖልዑ ንኣሸንዳ ዝኾነ ዓይነት ጸገም ከይበጽሐን እግሪ እግረን እናስዓቡ ይሕልዉ
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣሸንዳ፡ ኣዉራ ደቂ ኣንስትዮ ዝደምቃሉ፣ ጽባቕአን ጎሊሑ ዝወጽአሉ ፍሉይ በዓል'ዩ

ተወሳኺ ዛንታ