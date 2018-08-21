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ኣመና ፍቱዋት
መቐለ-ትግራይ፡ ምድላዉ ድሮ በዓል ኣሸንዳ ብስእሊ
21 ኦገስት 2018
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እዚ ሊንክ ቅዳሕ
https://www.bbc.com/tigrinya/news-45260002
ብዛዕባ እዚ ሓበራዊ ምግባር ተወሳኺ ኣንብብ
ናይ ሓበራዊ መግበሪ ፓነል ዕጸው
ናይ ምስሊ መግለጺ
ኣሸንዳ በብዓመቱ 16 ነሓሰ ኣዋልድ ዘኽብረኦ ፍሉይ በዓል ጎራዙ'ዩ
ናይ ምስሊ መግለጺ
ኣሸንዳ ንምኽባር እትወጽእ ጓል ኣንስተይቲ፡ ማርዳ፣ ሕንቆ መስቀልን ካልእን ዝበሉ መጋየጺታት ትጥቀም
ናይ ምስሊ መግለጺ
ኣሸንዳ ዝብላ ደቂ ኣንስትዮ፡ ኣብ ጉዕዘን ንዝረኸብኦ ሰብኣይ "ሓዛለይ፡ ሓዛለይ ከይትሰዳለይ" ይብለኦ
ኣፍሪቃ ኣብዚ ሰሙን ዘተኣናገደቶም ብሉጻት ስእልታት
ኣስመራ፡ ዘመናዊት ከተማ ኣፍሪቃ
ዉቁባት ስእሊታት ኣፍሪቃ እዚ ሰሙን
ብሉጻት ስእሊታት ኣፍሪቃ
ናይ ምስሊ መግለጺ
ኣሸንዳ እትብል ጓል ኣንስተይቲ፡ ካብ ኩሕሊ፣ ጠስምን መስቀልን ወጻእ ካልእ ዘመናዊ መመላኽዒ ክትጥቀም ኣይመዓድን
ናይ ምስሊ መግለጺ
ደቂ ተባዕትዮ፡ ሓጺር ስረ ተዓጢቖም፡ በትሪ ሒዞም፡ ቖልዑ ንኣሸንዳ ዝኾነ ዓይነት ጸገም ከይበጽሐን እግሪ እግረን እናስዓቡ ይሕልዉ
ኣስማታዊ ሰኣሊ፡ ጠልሳሚ ተወልደብርሃን ኪዳነ
ናይ ምስሊ መግለጺ
ኣሸንዳ፡ ኣዉራ ደቂ ኣንስትዮ ዝደምቃሉ፣ ጽባቕአን ጎሊሑ ዝወጽአሉ ፍሉይ በዓል'ዩ
ዛንታ ኣባፅሑ
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ናብ ቅድሚት ተመለሱ
ተወሳኺ ዛንታ
ማህደረ-ምስሊ
ሌላ ምስ ኣስመራ ብስእሊ
19 ጁላይ 2018
ቅነ ኣፍሪቃ ብስእሊ፡ 20-26 ሓምለ 2018
27 ጁላይ 2018
ዜናታት
ህንጸት ግድብ ሕዳሰ ኢትዮጵያ፡ ንምንታይ ተደናጕዩ?
ኣርሰን ቬንገር ኒሻን ክሽለም'ዩ
ሲም ቦክስ እንታይ'ዩ?
ኢትዮጵያዊት ዋና ተሓጋጋዚት ኮፊ ኣናን
ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት-ነበር ዙማ ናይ ብልሽውና መርመራ ተጀሚሩ
ንከልባ ካብ መጥቃዕቲ ሓርገጽ ክተድሕን ዝተቐተለት ኣሜሪካዊት
ማሌዥያ እንታይ'ዩ ጠፊኡዋ?
ተመዛበልቲ ጅግጅጋ ግዳም ሓደር ኮይኖም
ኣብ ሓደ ሆስፒታል፡ ማዕረ ኸብደን ዝደፍአ 16 ነርስታት ተረኺበን
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