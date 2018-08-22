ኣቶ ሙስጠፋ ሞሐመድ ዑመር ፕረዚደንት ክልል ሶማሌ ኮይኑ
ኣቶ ሙስጠፋ ሞሐመድ ዑመር ጊዝያዊ ፕረዚደንት ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ኮይኑ ተሸይሙ።
ኣቶ ሙስጦፋ መሓመድ፡ ፕረዚደንት እቲ ክልል ኾይኑ ክሽየም፡ ኮሚቴ ፈጻሚት ስራሕ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ህዝቢ ሶማሌ (ሶህዴፓ) ከምዝመረጾ፡ ሪፖርተር ቢቢሲ ሶማል ኣረጋጊጹ።
ኣቶ ሙስጦፋ፡ ፕረዚደንት እቲ ክልልን ምኽትል ኣቦ መንበር ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ህዝቢ ሶማሌ (ሶህዴፓ)ን ኮይኑ'ዩ ክሰርሕ።
ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮምዩኒኬሽን ሚኒስትር ኣሕመድ ሸዴ ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ኮይኑ ከምዝተሸመ ዝዝከር'ዩ።
- ሓድሽ ፕረዚደንት ክልል ሶማል መን'ዩ?
- ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ክልል ሶማል ዕጭኡ እንታይ ክኸዉን ይክእል?
- "ጅግጅጋ ሰላም እናሃለወት፡ ብሓይሊ ሰራዊት ተኸቢባ ሓዲራ"
ኣቶ ሙስጦፋ፡ ፕረዘዲንት እቲ ክልል ነበር ኣቶ ኣብዲ መሓመድ ዑመር ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ይፍጽም'ዩ ክብል ብተደጋጋሚ ብምንቃፍ ይፍለጥ።
ፕረዚደንት ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣብዲ መሓመድ ዑመር፡ ካብ ስልጣኑ ካብ ዝለዓል ክልተ ሰሙን ሓሊፉ ኣሎ።
ኣቶ ኣብዲ መሓመድ ዑመር ካብ ሓላፍነት ስርሑ ምስተልዓለ፡ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ኣቶ ኣሕመድ ኣብዲ ሼክ መሓመድ (ኤልካስ) ፕረዝደንት ኮይኑ ተሸይሙ ነይሩ።