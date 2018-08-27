ዓብዲ ሞሓመድ ዑመር ናይ ዘይምኽሳስ መሰሎም ተላዒሉ
ንክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ንልዕሊ ዓሰርተ ዓመታት ዘመሓደሩ ኣይተ ዓብዲ ሙሓመድ ዑመር፡ ናይ ዘይምኽሳስ መሰሎም ተላዒሉ።
ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ክልል ሶማሌ ትማሊ ኣብ ዘካየዶ ዘይስሩእ ጉባኤ፡ ንኣይተ ዓብዲ ሙሓመድ ዑመር ሓዊሱ፡ ንሸውዓተ ኣባላቱ ናይ ዘይምክሳስ መሰል ኣልዒሉ።
እቲ ቤት ምኽሪ ናይዞም ውልቀ ሰባት ናይ ዘይምኽሳስ መሰል ከልዕል ዝተገደደ፡ ኣብታ ክልል ብዝነበረ ዘይምርግጋእ ከምዝኾነ ኣፍሊጡ።
ናይ ዘይምኽሳስ መሰል እቶም ኣባላት ንክለዓል ፡ እቲ ቤት ምኽሪ ብምሉእ ድምፂ ከምዘፅደቖ ተገሊፁ።
ቅድሚ ሕዚ፡ ንኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ እቲ ውድብ ሙስጦፋ ሙሓመድ፡ ፕረዚደንት እቲ ክልል ገይሩ ምሽያሙ ይዝከር።
ነታ ክልል ንብዙሓት ዓመታት ክመርሑ ንዝፀንሑ ኣይተ ሙሓመድ ዑመር ብምትካእ ንክልተ ሰሙናት ክመርሑ ዝፀንሑ ኣይተ ኣሕመድ ዓብዲ ሞሓመድ፤ ኣይተ ሙስጦፋ ግዚያዊ ፕረዚዳንት ኮይኖም ንክቕፅሉ ሕገ-ደምቢ እቲ ውድብ ከምዝፈቕደሎም ገሊፆም ነይሮም።