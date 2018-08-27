ወለንታዊ ርክብ ነበርቲ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን
ድሕሪ ዒስራ ዓመታት ኣይ ሰላም ኣይ ኲናት፡ ኣብ መንጎ አሓት ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደሽቲ ምዕባለታት ይረአዩ ኣለዉ። ናይ ሓው ክገብሩ፡ ሎሚ ሓው ንሓው ምርኻብ ጀሚሮም።
ኣብዚ ቕነ ብኸባቢ ግንባራት ራማ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ዝተርአየ ተበግሶ፤ እቲ ኣብ መንጎ ኣዲስ አበባን ኣስመራን ዝተጀመረ ዕርቀ ሰላም ናብ መሬት ዘውርድ ክያዶ ይመስል ዝብል ተስፋ ኣስኒቑ'ሎ።
መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ሕዚ ድምፂ ኲናት ከይስማዕ ምእዋጆም ዝዝከር እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን ድማ፡ ኣብ መላእ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ህዝቢ ትግራይ፡ ንሓው ህዝቢ ኤርትራ ብሃንወቀውታ ከምዝፅበዮ ኣብ አደባባይ ወፂኡ ባህጉ ገሊፁ።
ይኹን'ምበር እቲ ብሰማይ፡ መራሕቲ ዝጀመርዎ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ኣብ መሬት ኣይወረደን ፀኒሑ። ብኽልቲኡ ገፅ፡ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ዓፋርን ክልቲኡ ትግርኛ ተዛራቢ ህዝብን ዝራኸበሉ መዓልቲ ሃንቀው ክብል ፀኒሑ።
ኣብ መንጎ ክልቲኡ ኣሓት ህዝቢ መዓዝ እዩ እቲ ርክብ ኣብ መሬት ዝጅመር፡ እቲ ዶብ'ከ መኣዝ እዩ ተኸፊቱስ ሕለፍ ተሓላላለፍ ዝኸውን ዝብል ካብ ክልቲኡ ገፅ ካብ ብዙሓት ሕቶ ክለዓል ፀኒሑ።
- "መራሕትና፡ ጠንቂ'ቲ ብዝኾነ ኣሃዝ ዘይትመን ዘጋጠመ ክሳራ'ዮም"
- ኢትዮ-ኤርትራ፡ ስለምንታይ ኣሽሓት መንእሰያት ጠፊኦም?
- ኢትዮጵያ፡ "ቅቡልነት ሃገራዊ ህንጸት ኣብ ፈተና ወዲቑ"
ርክባት ህዝቢ ንህዝቢ ምድንጓዩ ድማ ኣብቲ ናይቲ ዕርቂ ሓቀኝነት ጥርጣረ ምፍጣሩ ኣይተረፈን። ብፍላይ ድማ ገለ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ዘነፃፀሩ መግለፂታት፡ ነቲ ጥርጣረ ክብደት ክወሃቦ ምኽንያት ኮይኑ።
ሎሚ፡ ብዙሓት ተዛረብቲ ትግርኛ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሓጎሶም እናገለፁ ይርከቡ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክቃላሕ ዝወዓለ ተንቀሳቓሲ ምስሊ (ቪድዯ)፡ ነዚ ሓቂ ዓብይ ምስክር እዩ። እቲ ርክባት ህዝቢ ንህዝቢ ብኸመይ ተጀሚሩ፡ መን እዩኸ ዘሳልጦ ዘሎ?
ከመይ ተጀሚሩ ?
ራማ ካብተን ንዶብ ቀረባ ዝኾናን፡ ብምኽንያት ምብታኽ ርክብ ክልቲኡ ህዝብታት ዝተሃሰያን ከተማታት ትግራይን ኤርትራን ሓንቲ እያ።
ኣብርሃም መኮነን ብንግዲ ዝመሓደር ነባሪ ከተማ ራማ እዩ። እቲ ዕርቂ ካብ ዝጅመር ከም መንእሰይ፤ ብማሕበራዊ ሚድያ ብንቕሓት ክከታተሎን እቲ ርክብ ናብ ንቡር ተመሊሱ ክርኢ ይህንቀው ከምዝፀንሐ ይዛረብ።
"እቲ ዕርቀ ሰላም ምስተኣወጀ፡ ብፍላይ ኣብ ፌስቡክ ብዙሕ ናይ ሰላም መልእኽቲን ድሌትን እናፀሓፍና ጎስጓስ እናገበርናን ፀኒሕና ኢና" ኢሉ ንቢቢሲ ትግርኛ።
እቲ እዋጃ ሰላም ስዒቡ፡ እቶም መናእሰይ ነበርቲ እታ ከተማ ምስቲ ጎረቤት ሓው ህዝቦም ዝራኸብሉ መገዲ ክሓስቡን ክዝትይሉን ከምዝፀንሑ ይዛረብ። ካብኡ ድማ ንወረዳ ኣፍሊጦም፤ ምንቅስቓስ ጀሚሮም።
"እቶም ወረዳ ነቲ ሓሳብ ከመዘይቃወሙዎ ምስገለፁልና፤ ካብ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖት እስልምናን ክርስትናን ሓዊስና መናእሰይን ነጋዶን ሓደ ኮሚቴ ኣጠይሽና ምንቅስቓስ ጀሚርና" ይብል። ሰራሕተኛታት መንግስቲ 'ውን ከምዝነበሩሉ ገሊፁልና።
በዝሒ አባላት እቲ ኮሚቴ ካብ 50 ክሳብ 60 ከምዝኸውን ኣብርሃም ወሲኹ ይዛረብ። ካብ ራማ ዝተበገሰ ሓይሊ 50 ዝኸውን ኮይኑ ኣብ መገዲ ድማ ካልኦት ከባብታት ብፍላይ ካብ ፍራጨውን መረብን እናተሓዉስዎም ቁፅሮም እናወሰኸ 60 በፂሑ።
ቅድሚ እቲ ኲናት ፍራጨው እናተብሃለት እትፅዋዕ ዝነበረት ኣብ እዋን እቲ ኲናት ፈሪሳ ከምብሓድሽ ዝተሃንፀትን ሐዚ መረብ እናተብሃለት ትፅዋዕ ቁሸት፤ ኣብ ወሰን ሩባ መረብ እትርከብ ከተማ በፂሖም።
ኣብ መገዲ እንታይ ኣጓነፎም?
ኣብርሃም ከምዝብሎ እቲ ኮሚቴ ናይቲ ወረዳ ፍቓድ ረኺቡ 'ምበር ኩሉ ነገር ካብ ባዕሉ ከምዝኾነ ይዛረብ።
"እቲ ሰብ ብናይ ባዕሉ ተበግሶ ስለዝኾነ፡ ብሞተር ሳይክላት፤ ብእግሩን ብባበጃጅን እዩ ኸይዱ። ኣብ መረብ ምስ በፃሕና ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ጠጠው ኣቢሉና። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣፍልጦ ኣይነበሮምን። እቶም ዓበይቲ ዓዲ ምስኦም ርክብ ጀሚሮም ኣረዳዲኦምና።" ይብል።
"ድሕሪ ምርድዳእ ን20 ደቓይቕ ዝኸውን ጠጠው ምስበልና ናይ ሰላም ጉዕዞ ምዃኑ ምስ ተረድኡ፡ ክሳብ እታ ናይ ክልቲኡ መራኸቢ ቢንቶ ክንከይድ ተፈቒዱልና" ይብል።
ኣብርሃም ምዝንታዉ ይቕፅል፤ "ካብቲ ድልድል እንድሕር ዘይንሓልፍ ኮይና ካብዚ ኣይንቕፅልን ኢሎም ዝተወሰኑ ሰብ ሞተር ድማ ተመሊሶም። ንሕና ግና ወሲና ስለዝተልዓልና ቀፂልና ከይድና።"
እቲ ዝተረፈ ጉጅለ ጉዕዝኡ ንቕድሚት ቀፂሉ። እተን ሞተራት ቀቅድሚት ሰለስተ ባንዴራ እናምበልበላ፡ እቶም ዓበይቲ ዓዲ ድማ ደድሕሪት ጉዕዞኦም ቀፂሎም።
"ኣብቲ ድልድል ምስ በፃሕና ከንቅፅልዶ ክንምለስ ዝብል ሓሳብ መፅኡ ነይሩ። ኣብ መንጎኡ፡ ሓደ ወታደር መፂኡ፡ ሓሙሽተ ዝኾኑ ሰባት ኣብቲ ማዕዶ ናዕኹም ይመስኒ ይፅበ ኣለዉ'ሞ ኣዛርቡዎም ኢሉኒ" ይብል።
ካብኡ ክልተ ሰብ ልኢኾም ምርድዳእ ገይሮም።
ኣብ ክሳድ ዒቃ
"ንሕና ኣብቲ ቢንቶ ከፍ ኢልና ተፀቢና። እቶም ሓሙሽተ ሰባት ናይ ኤርትራ ሰራዊት አባላት እዮም ነይሮም። ምስቶም ዝተልኣኹ ድማ ምርድዳእ ተገይሩ" ይብል ኣብርሃም።
ኩነታቶም ተረዲኦም፡ ኣወንታዊ ምላሽ ከምዝሃቡዎምን ተመሊሶም ነቶም ዝተረፉ ኣባላት እቲ ኮሚቴ ሒዞም ከምዝኸዱን ይዛረብ። ክሳድ ዒቃ ኣብ ዝተብሃለት ዓዲ ድማ በፂሖም።
ካብታ ትግራይ ኤርትራን ትፈሊ ድልድል ክሳብ ክሳድ ዒቃ ብግምት 5 ኪሎ ሜትሮ ይኸውን።
"እቲ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር" ይብል ኣብርሃም፤ "እቲ ከባቢ ንነዊሕ እዋን ን20 ዓመት ዝኣክል ተዓፅዩ ስለዝፀንሐ ዱር እዩ ኾይኑ።"
እቲ ጉጅለ ሰላም ሰለስተ ባንዴራ ዝሓዘ ነይሩ።ባንዴራታት ኢትየጵያ፤ ትግራይን ኤርትራን ። ሓሙሽተ ሞተራት ድማ ንቕድሚት ኣመምሪሖም።
"ኣብ መገዶም ክላክስ እናገበሩን፤ ብዕልልታን ብደስታን መሬት ዕንፅራር ገይሮማ" ይብሉ መሰኻኽር ዓይኒ።
"እቲ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር ፡ ነዚ ዝረአዩ ከፍትን ጠለበጊዕን ዝሕልዩ፤ ጓሶት ዓበይቲ ነበርትን እቲ ከባቢ ሓቚፎም ተሓጒሶም እናሰዓሙ እዮም ተቐቢሎምና።"
"ኣብታ ክሳድ ዒቃ ክንኣቲ 100 ኪሎ ሜትር ምስተረፈና፡ እቶም ሓሙሽተ ኣባላት ሰራዊት ጠጠው ኣቢለም ሓንሳብ ተፀበዩ ኢሎምና" ይብል ኣብርሃም።
ሓለፍቶም አዘራሪቦም፡ 20 ዝኾኑ ኣባላት ሰራዊትን እቲ ኣዛዚኦም ባዕሉን አዘራሪቦሞም፡ ካበይ ከምዝመፁን ንምንታይ ከምዘፁን ሓቲቶሞም።
ብፍላይ እቶም ዓበይቲ ናብዚ ኣስጊሩ ዘምፀኦም ምኽንያት እንተረድኡ ከምዚ ኢሎም ይብል።
"ንሕና ካብ ራማን ከባቢኣን መፂና። እቲ ቐንዲ ዕላማና ናፈቖት ሓውና ህዝቢ ኤርትራ ከምዝኾነ፤ ብመንግስቲ ሰላም ተባሂሉ ተኣዊጁ ኣሎ 'ሞ ንሕና ካሊእጓና መፂኡ ክዓርቀናን ክሽንግለናን ኣይንደልን። ባዕልና ንባዕልና ሓደ ሃይማኖት፡ ሓደ ቋንቋ ሓደ ባህሊ ስለዝኾና ካሊእ ክኣትየና ኣይንደልን፡ ኢልና ባዕልና ኢና ተውፃፂእና መፂና" ኢሎም ብሓቦን ብሰምዒትን እናተልዓሉ ዝተዛረቡዎ ይዝክር።
"ምምፃእኹም ፅቡቕ እዩ ግን ቀዲምኩም ክትዛረቡና ነይርኩም" ኢሎምና ይብል'ሞ ምኽንያቶም ድማ ካሊእ ኣይኮነን።
ብፍላይ እቲ ወተሃደራዊ ኣዛዚ፡ "ብጣዕሚ እዮም ተሓጒሱ፤ ቀዲምኩም ክትነግሩና ነይርኩም፤ እቲ ህዝቢ ከነተሓባብሮን ዝብላዕን ዝስተን ክነዳሉ ነይረና፤ ሃንደበት መፂኾሙና፤ እቲ ሰላም ግን ኩላትና ኢና ንደልዩ፡ ኣብዚ ፅንሑ'ሞ ምስ ኣሓትኩም ክትራኸቡ ኢኹም " ከምዝበሎም እቶም ኣባለት እቲ ኮሚቴ ይዝክሩ።
"ካብኡ ኣብ ሓፂር እዋን፤ ካብ ክሳድ ዒቃ ናብቲ ዝነበርናዮ እቲ ህዝቢ ገሊኡ ዝብላዕ ምግቢ ፡ ገሊኡ ዝስተ ስዋን ማይን ፤ ከበሮ ሒዙ እናዘለለ ፡ ርሑስ ቆፅሊ ሒዙ ከምዘሎ እቲ ህዝቢ ግልብጥ ኢሎ መፂኡ" ይብል።
"በዓል ወዲ ሻምበል ዝበሃሉ አካል ጉድኣት ከይተረፉ ፡ ሓደ ኢዱን ሓደ እግሩን ዝተቖረፀ ከይተረፈ፡ ህፃውንቲ ቆልዑ፡ ዓበይቲ ኣንሽቲ ዓበይቲ ሓረስቶት ከይተረፉ ሆ እነናበለ ዝብላዕ ዝስተ ሒዙ መፂኡ፡ ካብኡ ሰለስተ ባህሊ ትግርኛ ቀሪቡ ብሓጎሰን ዕልልታን ሳዕሲዕና" ይብል ኣብርሃም።
ወሲኹ ድማ፡ "ሓደ ኣብ ህይወተይ ዘይርሰዖ፤ ኣብ መገዲ እናሃለና እቶም ናይ ኤርትራ ሰራዊት ካብ ድፋዕ እናወፁ ሰላምታ እናቕረቡልና፤ ኣጀኾም እናበሉና ነይሮም" ይብል ።
ካብኡኸ
ካብኡ ኮፍ ኢሎም ሓፂር ኣኼባ ገይሮም፡ ካብ ክልቲኡ ዝተውፃእፅኡ እቶም ዓበይቲ ዓዲን መራሕቲ ሃይማኖትን ድማ ብዛዕባ ሰላምን ዕርቅን ተዛሪቦም። በቲ ዝተገብረ ሕጉሳት ምዃኖም፡ ብፍላይ ብዘይ ዝኾነ ኢድ ኣእታዊነት ባዕሎም መፂኦም ከምዚ ምግባሮም ብጣዕሚ ከምዘሐጎሶምን እዚ ተቐፃፂሉ ክቕፅል ከምዘለዎን ተዛሪቦም ይብሉ ኣባላት ጉጅለ ሰላም።
ኣብርሃም ናብቲ ቦታ ምስ ከዱ ዝተዓዘቦ እንትዛረብ ከምዚ ይብል።
"እቲ ሰላም ተጋሩ ጥራሕ ኣይኮናን እንደልዩ። ኩሉ ሰብ እዩ ዝደልዩ። እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣሕዋትና ኤርትራውያን'ውን፡ እቲ ህዝቢ ኾነ ዋላ እቲ ሰራዊት እቲ ሰላም ብጣዕሚ እዩ ደልዩዎ። እቲ ህዝቢ ነቲ ሰላም ካብ ማንም ንላዕሊ ከምዝደልዮ ኢና ብኣካል ሪእና"።
እዚ ምርድዳእ መስተ ገብረ እቲ ዝተጀመረ ጠጠው ከይብል በዚ ዋዒ ክቕፅል ከምዘለዎ ተስማሚዖም።
ኣቦይ ተወልደ ዝበሃሉ ኤርትራዊ፡ ኣብታ እዋን ሓደ ብዕራይ ተመፃቢዖም ይብል። ካብ ራማ እንትብገሱ አቶም ኣባላት እቲ ጉጅለ ሓሙሽተ ብዕራይን ብዙሓት ኣጣልን ኣዋፂኦም ምንባሮም ይዛረብ።
ብወገን ትግራይ'ውን ቀንዲ መኽየዲና እዚ እዩ ነይሩ። መዓልቲ ቆሪፅካ ምምፃእ።
እቲ ዝገጠሞም ግና ካብኡ ዝዛየደ ኮይኑ ረኺቦሞ።
ኣብ መዋዳእታ፡ እቶም ሽማግለታት እንታይ ንግበር ኢሎም ዘትዮም ኣብ መወዳእታ ንዕለት 24 መዓልቲ ተቖሪፁ፡ ክልቲኦም ኣሓት ህዝብታት ማእኸል ቦታ ተመሪፁ ክራኸቡ።
ነዚ ናይ ፍቕሪ ሰላም ዝዕጅብ ሓደ ባንዲ ካብ መቐለ ከምዝመፅእ፤ ኣጣልን በጊዕን'ውን ተገዚአን ብኽልቲኡ' ወገን ሙሉእ ምድላው ከምዝተገበረ ምፍላጥ ተኻኢሉ።
ግንባር ዛላምበሳ
ብተመሳሳሊ ቁፅሮም ካብ 46 ዝዛይድ ካብ ዛላምበሳ ዝነቐሉ ነበርቲ እቲ ከባቢ፤ እቲ ን20 ዓመት ዝተተኸለ ሓፁር ኣፍሪሶም ኣብ ሰገር ምስ ዝርከቡ ነበርቲ ኣሕዋት ህዝብታት ንምርኻብ ፃዕሪ ከምዝገበሩ ምርግጋፅ ክኢልና።
ምክትል ምምሕዳር ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ፈረደ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣፍልጦ ኣለዎም።
ካብ ኩሎም መራሕቲ ሃይማኖት ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ዝተኻተቱዎ ጉጅለ ከምዝኾነ ገሊፆሙልና።
"ኣብቲ ግንባር ዘሎ ኣዛዚ ሰራዎት እዩ ተቐቢሉዎም። ተቐቢሉ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ብሓደ መስዋእቲ ዝኸፈሉን፡ ብፍላይ ኣብ ሳሕል ሓቢሮመን ዝተቐበሩ እዮም ኢሎም፤ እቲ ሰላምን ሕውነትን ኩላትና ንደልዮ እዩ ኢሎም ቆፀሮ ሒዞም መሊሶሞም ኢሎም" ኢሎምና።
ሓድሽ ዓመትን ባዓል ቅድስ ዮሃንስን ከምቀደሞም ብሓበባር ከውዕሉዎ ድማ እቶም ናይ ሰላም መዝሙር ሰኒቖም ዝመፁ ነበርቲ ፃውዒት ገይሮም ተመሊሶም።
ኣብ ኢሮብ ከባቢ'ውን፡ ብፍላይ ኣብ ኩሉ ግንባር ዞባ ምብራቕ'ውን ምርኻብ ተጀሚሩ እዩ ኢሎምና።
እቲ ዕርቀ ሰላም ዕላዊ ምዃኑ ስዒቡ ብፍላይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኣስመራ ኣብ ዝተገዓዝሉ እዋን፡ ነበርቲ አስመራ ናብ አደባባይ ወፂኦም ሓጎሶም ገሊፆም።
ከምኡ ድማ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ናብ ኣዲስ አባባ ኣብ ዝተጓዓዝሉ እዋን፡ ኢትዮጵውያን ሓጎሶም ገሊፆም እዮም። እዚ ናብ መሬት ኣይወረደን፤ ከምኡውን እቲ ከይዲ ንክልል ትግራይ ዘመሓድርን ናየዕቲ ግንባር ፈጣርን መስራትን ዝኮነ ህወሓት ዘግለለ እዩ ብዝብል ካብ ግዱሳት ክልቲኡ ወገን ነቐፌታ ክስማዕ ፀኒሑ እዩ። ናየዕቲ ሰላምን ዕርቅን ሓቀኝነት'ውን ኣብ ሕቶ ኣሳጢሕዎ ነይሩ።