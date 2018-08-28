ተቖፃፀርቲ ትራፊክ ኣየር፡ ኣብ ከተማታት መቐለ፣ ኣዲስ ኣበባን ባህርዳርን፡ ኣዲሞም
ተቖፀፀርቲ ትራፊክ ኣየር፡ ትማሊ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ከተማታት መቐለ፣ ኣዲስ ኣበባን ባህርዳርን፡ ኣድማ ስራሕ ደው ምባል ገይሮም።
ኣብዘን መዕርፎ ነፈርቲ ዝሰርሑ ተቖፃፀርቲ ትራፊክ ኣየር ኢትዮጵያ፡ ምስ ወሰኽ መሃያ፣ ኣፍልጦን ጥቕማ ጥቕምን ብዝተተሓሓዘ፡ እዮም ኣድማ ስራሕ ኣካይዶም።
በዓል መዚ ሲቪል ኣቭየሽን ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ጀነራል ኮሎኔል ወሰንየለህ ሁነኛው፡ " ክሳብ ሕዚ ከምዚኦም ዝመሰሉ ሕቶታት ኣይቐረቡልናን" ይብሉ።
"ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ሕቶታት፡ ካብ ኣወሃህባ ብርኪ (ሬቲንግ) ዝተሓሓዙ እዮም ነይሮም፤ እዞመ ሕቶታት ድማ ብዓለም ለኻዊ ኣሰራርሓ ዝምለሱ እዮም።
ነዚ ድማ ኮሚቴ ዝተጣየሸ እንትኸውን፡ ንባዕሎም እውን ኣባላት ጌርናዮም ኢና' ብምባል ኮሎኔል ወሰንየለህ የረድኡ።
ኣፍልጦ ናይ ምሃብ ጉዳይ እውን ተወሳኺ ከምዝኾነ ዝገልፁ ኮሎኔል ወሰንየለህ፡ 'መንግስቲ ናይ ኣየር ተቖፃፀርቲ ስራሕ አፍልጦ ብምሃብ፡ ብዝተወሰነ መልክዑ፡ ልዕል ዝበለ መሃያ ይኸፍል ኣሎ' ኢሎምና።
40 ዕጡቓት ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ መቐለ ኣብ ቁፅፅር ውዒሎም
ምጅማር ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንኤርትራ እንታይ ረብሓ ኣለዎ?
እቲ ናይ ድሕሪ 20 ዓመታት በረራ ሎሚ መዓልቲ ክካየድ'ዩ
ኢትዮጵያ ኣብ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ብርኪ (ብፅሒት) ክህልዋ'ዩ
ኣብዚ ጉዳይ ምስዞም ሰራሕተኛታት ኣብ ምርድዳእ ክብፃሕ ዘይከኣለ ግና፡ እቲ ኣፍልጦ ምስ ገንዘብ ስለዘተሓሓዝዎ ከምዝኾነ ይገልፁ።
"|እታ ሃገር ክትከፍል ብትኽእልሉ ዓቕሚ፡ መፅናዕቲ ኣካይድና ኮሚቴ ኣጣይሽና ኢና። ንሳቶም እውን ኣባል ኮይኖም እዮም። ይኹን እምበር፡ 1 ሽሕ ሚእታዊት (ዓሰርተ ዕፅፊ) መሃያ ወሰኽ ይገበረልና እዮም ዝብሉ ዘለዉ" ኢሎምና።
እቶም ሓላፊ ካብዚ ብተወሳኺ፡ " መሃያ ንኢሱና፤ መንግስቲ ብዘደለናዮ መጠን እንተዘይከፊሉና፡ ክንእድም ኢና ኢልካ መነግስቲ ምግዳድ ግቡእ ድዩ? ኣብ ካልእ ዓለም ኸ እዚ ኣካያዳ ኣሎ'ዶ? ብምባል ይሓቱ።
እዞም ተቖፃፀርቲ ትራፊክ ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ጀሚሮም፡ መረረቶም ይገልፂኡ ከምዝነበሩ ብምግላፅ ሕቶ ዘቕረብናሎም እቶም ሓላፊ፡ መንገስቲ ብመሰረት ዝገብሮ ወሰኽ መሃያ፡ እዞም ሰብ ሞያ ተረባሕቲ ከምዝነበሩ ይገልፁ።
ይኹን እምበር ወሰኽ 1 ሽሕ ሚእታዊት ንክህሉ እንትሕተት ምርኣይ ቦኽሪ እዝኖም ከምዝኾነ ተዛሪቦም።
'' ዋላ እኳ መንግስቲ ሓደ ሽሕ ሚእታዊት (ዓሰርተ ዕፅፊ) ዝብል ሓሳብ እንተዘይተቐሎ፡ ብመሰረት ዝተጣየሸ ኮሚቴ ግና መፅናዕቲ የካይድ ኣሎ እዩ" ኢሎም።
እሞ ናይዞም ተቖፃፀርቲ ትራፊክ ኣድማ፡ ኣብ ስራሕ እቲ መንገዲ ኣየር ዝፈጠሮ ፅልዋ ይህልው'ዶ ንዝብል ሕቶና እንትምልሱ፡
"ኣብቲ ኣድማ ዘይተሳተፉ ሰብ ሞያ፣ ቅድሚ ሕዚ ኣብቲ መንገዲ ኣየር ተቖፃፀርቲ ትራፊክ ኣየር ዝነበሩ ግና ኣብ ካልእ ስራሕ ተመዲቦም ክሰርሑ ዝፀንሑ ብምስልጣንን ከምኡ እውን ካልኦት ሰብ ሞያ ካብ ሃገራት ወፃኢ ብብምፃእ፡ እቲ ስራሕ ብዘይ ሓደ ኣበር ንክስራሕ ንገብር ኣለና" ክብሉ ሓቢሮም።
እሞ እዚ ኣማራፂ እዚ ዘላቒ መፍትሒ ድዩ ? ንዝብል ሕቶ ቢቢሲ፡
"ካብ ዓቕሚ መንግስቲ ንላዕሊ ዝኾነ ወሰኽ መሃያ ንዝሓተተና በዓል ሞኣ፡ ካልእ እንሕዘሎ መንገዲ ኣይክህልወናን፤ ካልእ ኣማራፂ እውን የለን፤ ስለዚ እዚ ፀገም ኣይኾነናን" ክብሉ ምላሽ ሂቦም።
ቢቢሲ ንኣመራርሓ ማሕበር ሰብ ሞያ ተቖፃፀርቲ ትራፊክ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንምርካብ ዝገበሮ ፃዕሪ ኣይሰመረን።