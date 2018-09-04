ሓጸርቲ ዜናታት ሰሉስ ምሸት
ዓለምና ኣህጉርናን ኣብዚ ዕለት እንታይ ኣአንጊደን?
- ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ዳዉሮ፡ ልዑል ዝናብ ብዘስዓቦ ሓደጋ ምህማም መሬት፡ 12 ሰባት እንትሞቱ፡ ካልኦት ኣርባዕተ ሰባት ከቢድ ሓደጋ ከምዝበጽሖም ፋና ጸብጺቡ። ካብቶም ዝሞቱ ናይ 10 ሰባት ኣስክሬን ተረኺቡ ኣሎ።
- ጉጅለ ልኡኽ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዑደት ከም ዘካየደ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረመስቀል ብትዊተር ሓቢሩ። እቲ 44 ኣባላት ዝሓቖፈ ጉጅለ ምስ መራሕቲ ኮንፈደረሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ከም ዝተራኸበን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ብምብጻሕ ትካላት ከም ዝተዓዘበን'ውን ገሊጹ።
- ጃፓን ኣብ ውሽጢ ዕስራን ሓሙሽተን ዓመታት ተርእዩ ዘይትፈልጥ ከቢድ ህቦብላ ነፋስ ኣጋጢሙ ብውሑዱ ሽድሽተ ሰባት ሞይቶም፤ ሓደ ሚእትን ስሳን ሰባት ድማ ተጎዲኦም። እዚ ኣብ ምዕራባዊ ጃፓን ዘጋጠመ ጀቢ ዝበሃል ከቢድ ህቦብላ ኣብ ሰዓት ሓደሚእትን ሰብኣን ክልተን ኪሎሜትር ዝጎዓዝ እንትኸውን፡ ኣብታ ሃገር ሓያል ዝናብን ምህማም መሬትን ኣስዒቡ። ሰብ መዚ እታ ሃገር በዚ ህቦብላ ግዳያት ዝኾኑ ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ጃፓናውያን ናብ ካልእ ከባቢ ክጣየሹ ኣዚዞም ኣለዉ።
- ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል፡ ብኣማኢት ዝቑፀሩ ሰባት ብሰብመዚ ደቡብ ሱዳን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይሳቐዩ ከምዘለዉ ገሊፁ። መብዛሕትኦም እሱራት ድማ ተቓወምቲን ምስ ተቓወምቲ ርክብ ዘለዎምን ብዝብል ዝተጠርጠሩ ከምዝኾኑ ኣምነስቲ ሓቢሩ።
- ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፡ መራሒ ተቓዋሚ ውድብ ጃን ፒሬ ቤምባ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ኣብ ዝግበር መረፃ ንከይወዳደሩ በይኑ። እቲ ቤት ፍርዲ ነዚ ዝወሰነ፡ ጃን ፔሬ ቤምባ ብዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኵናት ተኸሲሶም ብምንባሮም እዩ።
- ጣልያን ነዚ ሕዚ ኣብ ሊቢያ ዝረኣይ ዘሎ ሕድሕድ ኩናት ፈረንሳይ ብክፋል ተሓታቲት እያ ክትብል ኮኒና። ሚኒስትር ምክልኻል ጣልያን፡ ኤልዛቤታ ትሬንታ፡ ነቲ ሕዚ ኣብ ሊቢያ ዝረኣይ ዘሎ ሕድሕድ ኵናትን ምስኣን ሰላምን ብክፋል ኢድ ኣእታውነት ፈረንሳይ ስለዝነበረ ተሓታቲት እያ ኢለን። ፈረንሳይ ኣብ ክልተ ሽሕን ዓሰርተ ሓደን ኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን ኣብ ሊቢያ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ንክውሰድ ፀቕጢ ዝገበረት፡ ንናይ ባዕላ ረብሓ ክትብል እያ ኢለን።
- ኣብ ብራዚል ዕድመ ፀገብ ሙዝየም ሪዮ ዴ ጀኔሮ ብባርዕ ምውዳሙ ስዒቡ፡ ፕረዚደንት እታ ሃገር ሚካኤል ቴመር፡ እዚ ክልተ ሚእቲ ዓመታት ዘቑፀረ ሃገራዊ ቤተ-መዘክር ዳግማይ ንምህናፅ፡ ትካላትን ባንክታትን ሓገዝ ክገብራ ተላብዮም።
- ዓለምለኸ ዳይነት ሽምግልና፡ ግብጺ ንልፍንታዊ ኩባኒያ ጥልያንን ስፔይንን ክልተ ቢሊዮን ዶላር ካሕሳ ክትኸፍል ፈሪዱ። ግብጺ ኣብ እዋን ቀዉዒ ዓረብ፡ ብመሰረት ዝኣተወቶ ዉዕሊ ነቲ ኩባኒያ ነዳዲ ብዘይምቕራባ እዩ ነዚ ተፈሪዳ። እዚ ጉዳይ ቅድሚ ኣርባዕተ ዓመት ብማሕበር ጋዝ ስፔይን ናብ ፍርዲ ዝተወሰደ እንትኾን፡ ግብጺ ብዘጋጠማ ዘቤታዊ ሕጽረት ሓይሊ ከየቕረበት ከምዝተረፈት'ዩ ዝግለጽ። ይኹን'ምብር፡ ግብጺ ምስቲ ኩባኒያ ዝኣተወቶ ዉዕሊ ኢንቨስትመንት ኣየክበረትን ክብል'ዩ ወሲኑ።
- ቖልዑ ኣባላት ተቓዋሚ ሰልፊ ብምስራቕ ዝተኸሰሰ ወዲ 85 ዓመት ስፔናዊ ዶክተር፡ ሎሚ መዓልቲ ኣብ ማድሪድ ናብ ቤት ፍርዲ ቐሪቡ። ደገፍቲ መራሒ እታ ሃገር ዝነበሩ ፍራንሲስኮ ፍራንኮ፡ ቅድሚ ዓሰርታት ዓመታት ፖለቲከኛታት ጸጋማይ ክንፊ ስፔይን ዝወደለዱዎም ቖልዑ፡ ኣብ መዕበዪ ህጻናት ክዓብዩ ይገብሩ ነይሮም።