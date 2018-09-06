ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራ ንዝነበረ ኤምባሲኣ ዳግማይ ከፊታቶ

  • 6 ሴፕቴምበር 2018
ኣስመራ Image copyright YEMANE GEBREMESKEL

ኢትዮጵያ ድሕሪ ኵናት ክልቲኤን ሃገራት ዝተዓፀወ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲኣ ሎሚ ብዕሊ መሊሳ ከፊታቶ።

ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳይያስ ኣፍወርቅን፡ ባንዴራ ኢትዮጵያ ብምስቃል እዮም ነቲ ኤምባሲ ብዕሊ ከፊቶምዎ።

ቅድም ክብል፡ ብሰንኪ ግጭት ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተዓጽዩ ዝነበረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ድሕሪ 20 ዓመታት፡ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ነይሩ ስርሑ ዝጀመረ።

ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ፡ ንኣቶ ሬድዋን ሑሴን ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኾይኑ ከገልግል ከምዝሸመት ዝዝከር እዩ።

Image copyright YEMANE GEBRESKEL

ቅድም ኢሉ ኣብ ኣየርላንድ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኮይኑ ከገልግል ዝፀንሐ ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ድሕሪ ዒስራ ዓመት እዩ ናብ ኤርትራ በዓል ሙሉእ ስልጣን ኣምባሳደር ኮይኑ ይኸይድ ዘሎ።

ኣብ 1971 ዓ.ም ኣብ ዞባ ስልጤ ዝተወለደ ኣቶ ሬድዋን ሑሴን፡ ቅድም ክብል ሚኒስትር መናእሰይን ስፖርትን ከምኡ ድማ ብመዓርግ ሚኒስተር ሓላፊ ቤትፅሕፈት ጉዳያት ኮሚዩኒኬሽን መንግስቲ ኮይኑ ሰሪሑ'ዩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት