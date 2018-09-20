ኤፍሬም ማዴቦ፡ "ካብ ኣርበኞች ግንቦት ሰባት ተነፂሉ ዝወፅእ ኣካል የለን"
ሎም ቅነ፡ ኣካል ምንቅስቓስ ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ዝነበረ ሓይሊ 'አርበኞች ግንባር' ካብቲ ውድብ ከምዝፍለ ክዝረብ ቀንዩ እዩ።
ውሃቢ ቃል ግንቦት ሸውዓተ፡ ኣይተ ኤፍሬም ማዴቦ ግን ''ልሙድ ናይ ማሕበራዊ መራኸብታት በለካ ለኽዓካ" እዩ ኢልዎ።
"ናብ ዓዲ እንትንኣቱ፡ እቲ ዝመፀ ውድብ 'ምንቅስቓስ ኣርበኞች ግንቦት ሰባት' ንሓድነትን ንዲሞክራስን እዩ። ኣርበኞች ግንቦት ሰባት ዝበሃል የለን። ካብ ውሽጢ ተነፂሉ ክወፅእ ዝኽእል ኣካላ የለን። ተዋሂዶም እዮም" ክብል ኣይተ ኤፍሬም ንቢቢሲ ገሊፁ።
ንብዙሕ ዓመታት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ኣብ መዝገብ 'ፈፀምቲ ራዕዲ' ሰፊሩ ዝፀንሐ እዚ ውዳበ ኣብ ኤርትራ ዓስኪሩ እዩ ምንቅስቓስ ክገብር ፀኒሑ።
ድሕሪ ምምፃእ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ፡ ካብ መዝገብ ራዕዲ ተሰሪዙ፡ ዕጥቃዊ ቃልሲ ደው ኣቢሉ ናብ ዓዲ ከምዝኣተወ ዝዝከር እዩ።
ኣይተ ኤፍሬም፡ ውድቦም ናብ ኢትዮጵያ ምስተመለሰ ቅድሚ ሕዚ ብሕቡእ ይንቀሳቀሱ ንዝነበሩ ኣባላቱ ምስቲ ኣመራርሓ የላልዮም ምህላዉ ገሊፁ።
"የግዳስ አርበኞች ግንቦት ሰባት ቅድሚ ክልተ ወርሒ ካብ ዝነበሮ ኣብ ዝሓሸ ጥንካረ እዩ ዘሎ" ኢሉ።
ብቴሌፎን ዘዘራረብናዮም ተወካሊ 'ኣርበኞች ግንባር'፡ መፃኢ ሰንበት ዕላዊ መግለፂ ከምዝህቡ ብምግላፅ፡ ቅድሚኡ ዝኾነ ይኹን ርኢቶ ከምዘይህቡ እዮም ምላሽ ሂቦምና።