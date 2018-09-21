ድሬዳዋ፡ ኣብ መንበሪ ገዛውቲ ዝተገበረ ምልክት ስግኣት ፈጢሩ
ገለ ነበርቲ ከተማ ድሬዳዋ ኣብታ ከተማ ዝተፈጠረ ጎንፂ'ኳ እንተዘይሃለወ ከቢድ ስግኣት ኣንፅላልዩ ከምዘሎ ንቢቢሲ ተዛሪቦም።
ሶሬሳ ዝተብሃለ ነባሪ ብፍላይ ምስቲ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ቡራዩን ዘጋጠመ ኩነታት ብምዝማድ ነበርቲ ኣብ ስግኣት ኣትዮም ከምዝርከቡ ሓቢሩ።
"እቲ ብዛዕባ ምልክት ተገይሩ ዝበሃል ሓቂ እዩ፤ ምልክት ናብ ዝተገበረሎም ቦታታት ፖሊስ ኣትዩ'ሎ" ኢሉ።
ካልእ ሽሙ ክግለፅ ዘይደለየ ነባሪ እታ ከተማ ብወገኑ ግሪክ ኣብ ዝተብሃለ ከባቢ መናእሰይ ዝኾነ ፀገም ከይፍጠር ከክትትል ይገብሩን እናተዘዋወሩ ይሕልዉን ከምዝተዓዘበ ተዛሪቡ።
"መጥቃዕቲ ክፍፀም'ዩ ብዝብል እዩ ተሰጊኡ ዘሎ። ምልክት ክግበርን ዝተገበሮን ኣይረኣኹን። ክበሃል ግን ሰሚዐ ኣለኹ" ኢሉ።
ፖሊስ እንታይ በለ?
ኣብ ኮሚሽን ፖሊስ ድሬዳዋ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚዩኒኬሽን ሳጂን ባንታለም ግርማ፡ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ቡራዩን ዘጋጠመ "ኣብ ድሬዳዋ እውን ክፍፀም'ዩ" ዝብል ስግኣት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ክዝርጋሕ ምፅንሑ ገሊፆም።
"ነባሪ ከተማ ድሬዳዋ ድማ ካብዚ ዝነቅል ስግኣቱ ብዝተፈላለየ መገዲ ገሊፁ።" ዝበሉ ሳጂን ባንታለም ኣብ ገለ ገዛውቲ ምልክት ከምዝተገበረ ኣረጋጊፆም።
"እቶም ምልክታት እንታይ እዮም? መልእኽቶም? ንመን ዝተገበሩ እዮም? እንታይ ንምፍፃም'ዩ ተሓሲቡ? ዝብሉ ምፅራይ እናተገበረ እዩ" ኢሎም።
ይኹን ደኣ'ምበር ጥቕዓት ንምፍፃም ዝተገበሩ ምልክታት ከምዝኾኑ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ይግለፅ ስለዘሎ ህዝቢ ናብ ስግኣት ከምዝኣተወ ሓቢሮም።
"ከምዝቲ ዝተብሃለ ግን ኣብ ከተማና ናይ ብሄር፣ ሃይማኖት ይኹን ናይ ጉጅለ ጎንፂ ኣይተፈጠረን። ምስ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ እውን ዘተ እናተገበረ እዩ" ክብሉ ንቢቢሲ ተዛሪቦም።
እቲ ዘረባ ካበይ ከምዝመፀ ዝፀረየ ነገር ከምዘየለ ብምሕባር፡ ኩሉ ሰብ "ተባሂሉ" ወይ "ሰሚዐ" እናበለ ይዛረብ ከምዘሎ'ውን ኣረዲኦም።
ምልክት "3"
ሳጂን ባንታለም ከምዝበልዎ ነቲ ምልክት ዝገበሩ ኣካላት ንምርካብ ምፅራይ እናተገበረ እዩ።
ኣብ ገለ ገዛውቲ ምልክት ቁፅሪ "3" እዩ ተፃሒፉ። ኣብ ዝተወሰኑ ድማ ከቢብ ምስሊ ተሳኢሉ።
"ምስ ሕብረተሰብ ኮይና ኣብ ዝገበርናዮ ምፅራይ እቲ ምልክት ንዝኾነ ብሄር ዘነፃፀረ ኣይኮነን። ኣብ ናይ ኣምሓሩ፣ ኦሮሞ፣ ተጋሩ፣ ጉራጌ ኮታስ ኣብ ኩሉ እዩ ተገይሩ።" ኢሎም።
ሶሬሳ'ውን ነዚ ኣብ ዘረጋግፅ ሓሳብ'ዩ ሂቡ።
"ምልክት ዝተገበረሎም ገዛውቲ ናይ ኣምሓራ፣ ኦሮሞ ወይ ድማ ሶማሌ ብዝብል ከምዝተፈለዩ መረጋገፂ የለን። ብሄር ፈሊኻ ዝተገበረ ምልክት'ዩ ኣይተበሃለን። መን ከምዝገበሮን መዓዝ ከምዝተገበረን ኣይፍለጥን" ክብል ተዛሪቡ።
እዚ ናይ ምድንጋር ተግባር፡ ህዝቢ ብዝተጋገየ መረዳእታ ናብ ጎንፂ ንኽኣቱ ዝተፈፀመ ከምዝተፈፀመ ዝሓበሩ ሳጂን ባንታለም ህዝብን ፖሊስን ሰሚሮም ይከታተልዎ ከምዘለዉ ገሊፆም።
"እቲ ምልክት ዝተርኣየሉ ከባቢ "ቀበሌ 02" ኮይኑ ካብ ዝተፈላለዩ ብሄራት ዝመፁ ኢትዮጵያውያን ዝነብሩሉ ቦታ እዩ" ክብሉ ድማ ወሲኾም ሓቢሮም።
ሕዚ ዘሎ ኩነታት
ነባሪ ከተማ ድሬዳዋ ዝኾነ ሶሬሳ ዝተቛረፀን ዝተኣጓጎለን ስራሕቲ ከምዘየለ ገሊፁ።
"ንግዲ ከም ቀደሙ እናቐፀለ እዩ። ትማሊ ጥራሕ ኣብ ከባቢ ቦሩ 'ብግዘ እተዉ' ኢሎም ዓፃፅዮሞ እምበር ህዝቢ ብሰላም እናተንቀሳቐሰ እዩ" ኢሉ።
ሳጂን ባንታለም "ሎሚ መዓልቲ'ውን ኣብቶም ከባብታት ዝርከቡ መናእሰይን ወለድን እቲ ዝበሃላ ዘሎ ነገር ንዕኦም ከምዘይገልፅን ንዘይሕጋዊ ተግባር ዝተዳለወ ኣካል እንተሃልዩ'ውን ካብ ተግባሩ ክቑጠብ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ።" ኢሎም።