እንግሊዝ፡ ምምንጣል ሞቕሽሽ ዘትርፍ ሕጊ ከምዝወፅእ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ቴሬዛ ሜይ ኣፍሊጠን
ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኢንግሊዝ ተሬዛ ሜይ ንመተኣናገድቲ ኣብያተ-ብልዒ ዝወሃብ ሞቕሽሽ (ቲፕ) ፡ ንባዕሎም ዘትርፉ ሰብ ዋና፡ ካብዚ ተግባሮም እዚ ንክኽልከሉ ዝገብር ሕጊ ከምዝወፅእ ኣፍሊጠን።
ኣብታ ሃገር ብቅልጣፈ ፒዛ ዘቕርቡ ፕሬዞ፣ ስትራዳን ዚዚን፡ ዝእክብዎ ሓፈሻዊ ክፍሊት ኣግልግሎት ንሰራሕተኛታታቶም ንከከፋፍሉ ከምዝድንገግ እተን ቀዳመይቲ ሚኒስትር ሓቢረን።
ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እዚ ስጉምቲ ንክውሰድ ተወሲኑ ዘሎ፡ ሓደሓደ መሳሰይቲ ኣብያተ-ምግቢ፡ ዝርከብ ሞቕሽሸ ተቐናኒሱ ስለዝኽፈሎም፡ ሕርቃኖም ብምግላፆም እዩ።
• ኣብ ናይጀርያ ብሓደ ‘ኣፕ’ ኣንጻር ብኽነት-ምግቢ ምቍርቛስ
ውድብ ሌበር ግና መንግስቲ እታ ሃገር ናተይ ፖሊሲ እዩ ቀዲሑ ብምባል ዘለዎ ቅርታ ይገልፅ።
መራሒ እቲ ውድብ ጀርሚ ኮርቢን፡ ቅድሚ ሕዚ ውድብ ሌበር ብሓደሓደ ነጋዶ እታ ሃገር ዝግበር ምምንጣል ሞቕሽሽ ንክተርፍ፡ መተኣናግድቲ ዝረኽብዎ ሞቕሽሽ ዋላ ሓደ እንከየትረፉ ንክወስዱ ዝገብር ሕጊ ከፅድቕ እየ ምባሉ ይዝከር።
ቀዳመይቲ ሚኒስትር ሜይ ስጡም ሕጊ ብምውፃእ ኣብ ኢንግሊዝ፣ ስኮትላንድን ዊልስን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ዝግበር ወፅዓ ንምትራፍ ከምዝሰርሓ ገሊፀን።
ቀዳመይቲ ሚኒስትር እታ ሃገር ነዚ ሓድሽ ድንጋገ ከምዝትግበር ገሊፀን ዘለዋ፡ ሓደ ኣማኻሪ መንግስቲ ዝኾነ ትካል፡ ዓማዊል ዝህብዎ ሞቕሽሽ፡ ንሰብ ዋና እንተይኮነስ፡ ንኣሳሰይቲ ክወሃብ ከምዝግባእ ምስ ኣፅንዐ፡ ድሕሪ ሰለስተ ዓመት እዩ።
ኣብ ዓዲ እንግሊዝ፡ ኣብ ዘለዋ 150 ሽሕ ሆቴላት ኣስታት 2 ሚልየን ሰራሕተኛታት ተቖፂሮም ይርከቡ።