መቀዶኒያ፡ ዋሕዲ ኣድመጽቲ ንህዝበ-ውሳነ ምቕያር ስም መቀዶኒያ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎ
ወግዓዊ ስም ናይ መቀዶኒያ ናብ ሰሜናዊ መቀዶኒያ ንምቕያር ዝተኻየደ ምድማጽ ውሳነ ህዝቢ [ረፈረንደም] ቁጽሪ ንምድማጽ ዝወጸ ህዝቢ ብምውሓዱ ተግባራውነቱ ኣጠራጣሪ ኮይኑ።
እቲ ዝድለ ቁጽሪ ኣድመጽቲ ሓምሳ ሚእታዊት ክኸውን እንከሎ፡ ኣፈናዊ ውጽኢት ከምዘመልክቶ ግን ሓደ ሲሶ መቀዶናውያን ጥራይ ኣድሚጾም ኣለዉ።
እንተኾነ ግን 90 ሚኣታዊት ናይቶም ዘድመጹ እወ ንምቕያር ስም ስለዘድመጹ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር'ታ ሃገር "ድምጺ ብዙሃን" ክኽበር ንባይቶ'ታ ሃገር ሓቲቱ`ሎ።
እቲ ረፈረንደም ነቲ ምስ'ታ ናይ ባዕላ መቀዶኒያ ተባሂላ እትጽዋዕ ዞባ ዘላታ ግሪኽ ዝጸነሐ ናይ ነዊሕ እዋን ምስሕሓብ ንኸብቅዕ ዝዓለመ'ዩ ነይሩ።
ግሪኽ እቲ ህዝበ-ውሳነ እንተደኣ ተዓዊቱ፡ መቀዶኒያ ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረትን ወተሃደርዊ ቃል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክን [ኔቶ] ንከይትኸውን ሒዛቶ ዝጸንሐት መርገፂ ደው ከምተብሎ ተሰማሚዓ ነይራ።
ዛጊት፡ ልዕሊ 85 ሚእታዊት ናይ ድምጺ ተቖጺሩ'ሎ፡ እንተኾነ ግን 36 ሚእታዊት ብቑዓት ኣድመጽቲ ጥራይ ኣብቲ ምድማጽ ብምስታፎም፡ ፕረሲደንት'ታ ሃገር ዝርከቦም ፈተወቲ ሃገር ኣንጻር'ቲ ናይ ሰንበት ረፈረንደም ዝገበርዎ ጎስጓስ ድርኺት ከይሃለዎ ኣይተረፈን።
ቀዳማይ ሚኒስተር ዞራን ዛየቭ ባይቶ ነቲ እማመ እንተድኣ ድጋፍ ነፊግዎ፡ ጊዜኡ ዘይኣኸለ ምርጫ ክግበር ክጽውዕ ምዃኑ ኣጠንቂቑ።
"ከምዝተጸበናዮ ርኡይ፣ ሓቀኛን ዝጭበጥን ብዝሒ ንእወ ዘድመጹ ሃልይና ኮይኑ፡ እቲ መጻኢ ንጹር'ዩ"ኢሉ ንሱ ብድሕሪ'ቲ ናይ ሰንበት ምድማጽ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ።
"ድምጺ ኣባላት ባይቶ፡ ሓላፍነታዊ መስርሕ ምጽምባር ናብ ኔቶን ሕብረት ኤውሮጳን ንምቅልጣፍ ብዘየወላውል መንገዲ እወ ክኸውን ኣለዎ" ድማ ኢሉ።
ንምንታይ'ዩ ምቕያር ስም ኣድልዩ?
መቀዶኒያ፡ ዮጎዝላቪያ ኣብ 1991 ኣብ ዝተበታተነትሉ እዋን'ያ ናጽነት ኣዊጃ፡ ግሪኽ ግን ንስም'ታ ሓዳስ ጎረቤታ ተቓዊማ።
እቲ ምስሕሓብ ግን ጥንታዊ'ዩ ምኽንያቱ እዛ ናይ ሕጂ መቀዶኒያን ሰሜናዊት ግሪኽን ኣካላት ናይ'ታ መቀዶኒያ ተባሂላ ትፍለጥ ዝነበረት ኣውራጃ ሮማን ስለዝነበራ። ክልቲኤን ድማ ትውፊታት ናይቲ ቅድሚ ክልተ ክፍለ-ዘመን ዓቢ ሰብ ዝነበረ ኣለክሳንደር ዘ ግረይት ምዃነን ይገልጻ።
ተቓውሞ ግሪኽ ድማ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነታ ሓዳስ ሃገር "ሪፓብሊክ መቀዶኒያ ናይ ዩጎዝላቪያ ነበር" ኢሉ ንኽጽውዓ ቀሲብዎ'ዩ።
ኣብ 2008 ድማ ግሪኽ ንፈተነ መቀዶኒያ ንኣባልነት ኔቶን ሕብረት ኤውሮጳን፡ ናይ ምቅዋም መሰላ ተጠቒማ ዓጊታቶ።
እቲ መፍትሒ ውጥን እንታይ'ዩ ነይሩ?
ሰሜን ዝብል ቃል ኣብ'ቲ ቅዋማዊ ስማ መቀዶኒያ ምውሳኽ ዝብል'ዩ ነይሩ።
ካብ 1991 ኣትሒዙ ብዙሓት ኣማራጺ ኣስማት ቀሪቦም ነይሮም ግን ተነጺጎም። ኣብ መቀዶኒያ ዓሚ ዝተገብረ ናይ መንግስቲ ለውጢ ግን ዕቱባት ዘተታት ንኽግበሩ ሓጊዙ'ዩ።
"ዜጋታትና በዚ ሽግር'ዚ ሓሚሞም'ዮም" ኢሉ ሚኒስተር ሓበሬታ መቀዶኒያ ዳምጃን ማንቸቭስኪ።
"እዚ ሽግር'ዚ ንመቀዶኒያ ንነዊሕ እዋን ጾር ኮይኑዋ ጸኒሑ፡ ንቕድሚት ክንስጉም ድማ ኣይኽኣለናን"ኢሉ ንሱ።
ንመቀዶኒያ እንታይ'ዩ ክጠቕማ?
ግሪኽ፡ መቀዶኒያ ኣባል ኔቶን ሕብረት ኤውሮጳን ንከይትኸውን ክትገብሮ ዝጸንሐት ተቓውሞ ደው ከተብል'ያ።
"ስምና ክንቅይር ስለዝደለና ኣይኮናን ንቕይር"ኢሉ ሚስተር ዛየቭ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ።
"መጻኢና ኣብ ሕብረት ኤውሮጳን ኔቶን ስለዘገድሰና ኢና ስምና ንቕይር ዘለና" ኢሉ። እዚ ድማ ብፍላይ ንሓድሽ ወለዶ መቀዶኒያ ብዝያዳ የገድሶ።
"መንእሰያት ሓደ ርብዒ ናይ ህዝቢ መቀዶኒያ'ዮም፡ ገለ ካብቶም ኣዝዮም ዝተገለሉ ክፋል ህዝቢ ድማ'ዮም" ኢሉ ኣባል ናይ'ቲ ዩዝ ኢንተርናሽናል ፎረም ዝኾነ ዶና ኮስትራኖቫ።
"ብትሑት ደረጃ ትምህርቲ፡ ልዑል ሸቕሊ ኣልቦነትን ድሩት ዕድላት ንምዕባለን ድማ ይሳቐዩ ኣለዉ። ምዕቡል ሃዋሁ ንኽረክቡ ድማ ይህንጠዩ" ድማ ኢሉ።
እቶም ተቃዉሞታት'ከ እንታይ'ዮም?
ዓበይቲ ኤውሮጳውያን ፖለቲከኛታት ኣድመጽቲ ነቲ ለውጢ ክድግፉ ከምዝደፋፍእዎም ብምጥቃስ፡ እታ ሃገር ብግሪኽን ብሕብረት ኤውሮጳን ተዳሂላ'ያ ይብሉ ተቓወምቲ ናይ'ቲ ረፈረንደም።
መራሒ ቀንዲ ሰልፊ ተቓውሞ ህሪስቲያን ሚኮስኪ እቲ እማመ "ንመቀዶኒያ ከዋርዳ'ዩ" ከምዝበለ ይንገረሉ።
ፕረሲደንት ጆርጅ ኢቫኖቭ ድማ ሓደ ካብቶም ኣብ'ቲ ረፈረንደም ኣይንሳተፍን ኢና ዝበሉ ሰባት'ዩ። ነቲ እማመ ድማ "ታሪኻዊ ነፍሰ-ቅትለት" ኢሉዎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ ሩስያ መቀዶኒያ ናብ ዓንኬል ምዕራባዊ ዓለም ሸታሕታሕ ንከይትብል ተቓውሞ ኣንጻር'ቲ ምቕያር ስም ክተለዓዕል ጸኒሓ ተባሂላ ተወቒሳ። ሩስያ ግን ነቲ ወቐሳ ነጺጋቶ።