ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ንሰራዊት ዓቃቢ ሰላም ኢትዯጵያ መዳልያ ሸሊሙ
ሰራዊት ዓቃቢ ሰላም ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ሱዳን ንዝነበሮ ኣበርክቶ ካብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሽልማት ረኺቡ።
ኣዛዚ 605 ኣባላት ዘለዉዎ ቦጦሎኒ ኢትዮጵያ፡ ኮሎኔል ሙሉጌታ ንጉሴ "ኣፀጋሚ ኣብ ዝኾነ ቦታን ኩነታት ፀጥታን ንተልእኹኡ ተፈታቲንዎ ነይሩ" ኢሎም።
ኣባላት እቲ ዓቃቢ ሰላም ግን ነቲ ፈታኒ ኩነት ተፃዊሮም ብስነምግባርን ሞያዊ ሓላፍነትን ልእኾም ከም ዝፈፀሙ ኣረዲኦም።
ሰራዊት ዓቃቢ ሰላም ኢትዮጵያ፡ ጥቓ እቲ ኣብ ጁባ ዝርከብ መዓስከር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣዕቊቦም ንዘለዉ ሰላማዉያን ዜጋታት'ዩ ዝሕሉ።
ሓለዋ ካብ ምግባር ብተወሳኺ፡ ኣብታ ከተማ ጎንፂ ንኸይፍጠር'ውን ይቆፃፀር ነይሩ።
ወኪል ምኽትል ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ሙስጠፋ ሶማሬ፡ እቲ ሰራዊት ኣብ ህይወት ደቡብ ሱዳናውያን ኣወንታዊ ከም ዘምፀአ ተዛሪቦም።
ኣብ ዝተዋፈረሉ ኩሉ ብፅቡቕ ከም ዝለዓል ብምሕባር፡ "ንፈተናታት እትፃወሩሉ ዓቕልን ውፉይነትኩምን እንእድ" ኢሎም።
ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ክረጋገፅ ካብ ምግባር ብተወሳኸዒ ኣብ ሞንጎ ተፃረርቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ቀፃልነት ዘለዎ ሰላም ክረጋገፅ ገይራ።
ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ፡ ፍሰሃ ሻዉል "ሰላም ደቡብ ሱዳን ነዓና'ውን እዩ። ናይ ኢትዯጵያ ሰላም ከኣ ንደቡብ ሱዳናውያን ይምልከት'ዩ። እቲ ትሰርሕዎ ዘለኹም ስራሕ ንሱ እዩ" ኢሎም።
ኢትዯጵያ ኣስታት 8 ሺሕ ሰራዊት ናብ ዓቃቢ ሰላም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘዋፈረት ኮይና፡ እዚ ከኣ ኣብ መላእ ዓለም ካብ ዘሎ ሰራዊት ዓቃቢ ሰላም ነቲ 8 ሚኢታዊት ብፅሒት ይሕዝ።