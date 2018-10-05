ሽልማት ኖቤል፡ ዕዉታት ኖቤል ሰላም 2018 ተፈሊጦም
ዴኒስ ሙክዌጄን ዲያ ሙራድን ናይ 2018 ዕውታት ኖቤል ሽልማት ሰላም ኮይኖም ተሮቒሖም፡ እዞም ክልተ ተሰለምቲ ኖቤል ኣብ ብኲናት ዝተጠቕዐ ከባቢ ጾታዊ መጥቃዕተ ንምክልኻል ብዝገበርዎ ኣስተዋጽኦ እዮም ነዚ ሽልማት እዚ ክዓትሩ ክኢሎም።
ወዲ ጎንጎ ዶክተር ዴኒስ ሙክዌጄ፡ ክኢላ ሕክምና ማህጸን ክኸውን እንለሎ፡ ጾታዊ መጥቃዕቲ ንዝበጽሐን ደቂ ኣንስትዮ፡ ሕክምናዊ ሓገዝ ብምግባር ዓቢ ኣስተዋጽኦ ክገብር ዝጸንሕ እዩ።
ተጣባቒት ሰብኣዊ መሰላት ኢራቓዊት ዲያ ሙራድ ብወገና፡ ቅድሚ ኣርባዕተ ዓመታት ብእስማላዊ ዕጡቓት ጅሆ ተታሒዛ ጾታዊ መጥቃዕቲ ዝበጽሓ ኮይና፡ ኣብ ካልእ ደቀኣንስትዮ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ንኸይወርድ ክትቃለስ ዝጸንሐት እያ።
እዚ ሽለማት ብሓሙሽተ መረጽቲ ደያኑ ዝተኻየደ ኮይኑ፡ 331 ሕጹያት ንውድድር ቀሪቦም ነይሮም።
ካብዚኦም እቶም 216 ወልቀ ሰባት ክኾኑ እንከለዉ፡ እቶም 115 ማሕበራትን ጉጅለታትን ምዃኖም ኮሚቴ ምርጫ ኖቤል ጠቒሶም።
ብመሰረት ኣሰራርሓ ሽልማት ኖቤል፡ ኣስማት ሕጹያት ድሕሪ 50 ዓመታት እዩ ዕላዊ ኮይኑ ንህዝቢ ዝግለጽ።
መራሕቲ ሰሜንን ደቡብን ኮርያ፡ ካብቶም ንክዕወቱ ግምት ተዋሂብዎም ዝነበሩ እዮም።
መራሒ ሰሜን ኮርያ ዋላ እኳ ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብተደጋጋሚ ክወቀስ እንተ ጸንሐ፡ ምስ መዘንኡ መራሒ ደቡብ ኮርያ፡ ንዓመታት ዝነበረ ወጥሪ ከህድኡ ምኽኣሎም፡ ነዚ ሽልማት ክበቕዑ እዮም ዝብል ግምት ጸኒሑ እዩ።
እቲ ካልእ ነዚ ሽልማት ክወስድ እዩ ተባሂሉ፡ ግምት ተዋሂብዎ ዝጸንሐ ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ እዩ።
ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ፡ ምስ ሰሜን ኮርያ ዝነበረ፡ ንዓመታት ዝቀጸለ ምፍጣጥ፡ ናብ ዝሓሸ ኩነት ከስግሮ ምኽኣሉ እዩ ኣብዚ ግምት ክኣቱ ገይርዎ።