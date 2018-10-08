ፕረዚደንት ዶክተር ሙላቱ፡ ቐጸልቲ ኣንፈታት መንግስቲ፡ ንባይቶ ወከልቲ ህዝብን ፌደሬሽንን ኣስሚዖም
ሓበራዊ ባይቶ ወከልቲ ህዝብን ፌደረሽንን፡ ኣፈጻጽማ ሕሉፍ በጀት ዓመትን (2010 ዓ.ም) ቐጸልቲ ኣንፈት ትኹረት መንግስቲ እዚ ሓድሽ በጀት ዓመትን ሰሚዑ።
ነቲ ሓበራዊ ጉባኤ ዝኸፈቱ ፕረዚደንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ፡ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኣፈጻምማ ብምቕራብ፡ መንግስቲ ዝሓዞም ኣንፈታት ትኹረት'ውን ኣመላኺቶም።
እቶም ፕረዚደንት ኣብ ዘረበኦም፤ ሕሉፍ በጀት ዓመት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈለየ መዘውር ለውጢ ዘእተወ'ዩ ነይሩ ዝበሉ እንትኾን፡ ተነጺሮም ዝነበሩ ዓበይቲ ማሕበረ ቑጠባዊ ጉዳያት ብምኽንያት እቲ ዝነበረ ሃገራዊ ዘይምርግጋእ፡ ምፍጻም ኣይተኽኣለን ኢሎም።
ብልክዕ ብዙሕነት እተተአንግድ ሃገር ንምህናጽ ዝተገበረ ምንቅስቓስ፡ ንሕቶታት ህዝቢ ምላሽ ኣብ ምሃብ ከምዘይተሰርሐን ዘይፍትሓውነት ክነግስ ከምዝተገበረን ተዛሪቦም።
ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ኣብ ክንዲ እናገፍሑ እናጸበቡ፣ ህዝቢ ትርጉም ዘለዎ ምንቅስቓስ ሲቪክ ማሕበራት ከይህሉ ተገይሩ ጸኒሑ'ውን ኢሎም።
"ፖለቲካዊ ኩነታት እታ ሃገር ንምልዋጥ ሕዚ ዜጋታት ተሳተፍቲ ዝኾንሉ ባይታ ተፈጢሩ'ዩ" ዝበሉ ፕረዚደንት ዶክተር ሙላቱ፡ "ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ዜጋታት ካብ ማእሰርቲ ምፍታሕ፣ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ንምፍጣር ድማ ኣብ ደገ ዝነበሩ ሓይልታት ናብ ሃገር ክኣትው ንምግባር ብባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ናይ ምሕረት ኣዋጅ ምጽዳቑ ዓበይቲ ዓወታት ነይሮም" ክብሉ ከም ኣብነት ብምልዓል ተዛሪቦም።
ካብዚ ሓሊፉ፡ ብደረጃ ዞባ ሰፋሕቲ ዲፕሎማሲያውን ፖለቲካውን ለውጢታት ክመጽኡ፡ መንግስቲ ትኹረት ሂቡ ከምዝሰርሐ ብምግላጽ፡ ኤርትራ ምስ ሶማሊያን ጅቡትን ዝነበረን ጸገም ክፍታሕ ኢትዮጵያ ዝገበረቶ ጻዕሪ ልዑል ነይሩ ኢሎም።
ኣብዚ በጀት ዓመት (2011) ትኹረት ዝወሃቦም ጉዳያት እንታይ'ዮም?
- ደሕንነትን ሰላምን ዜጋታት ዝፈታተን ዘሎ ሕግን ስርዓትን ዘየኽብር ምንቅስቓስ ዝዓግት ልዕልነት ሕጊ ምርግጋጽ
- ዲሞክራሲያዊ ምህዳር ንምስፋሕ ዝተጀመረ ምንቅስቓስ ክቕጽል ምግባር
- ናጽነት ሚዲያን ሓሳብኻ ብናጽነት ምግላጽን ምጥንኻር
- ምምሕያሽ ሕጊ መረጻ ኣብ ሓጺር ግዘ ምዝዛም
- ናጻ ዕዳጋ ምፍጣርን ኣብ ምህዞን ን ቴክኖሎጅን ዝተደረኸ ስራሕ ምስራሕን
- ዘተኣማምን ንግዲ ወጻኢ ምትዕርራይን ከይዲ ኣባልነት ትካል ንግዲ ዓለም ብዝግባእ መገዲ ክዕወት ምንጣፍን
- ዞባዊ ምትእስሳርን ውህደትን ምጥንኻር፣ ቱሪዝም ብፍላይ ድማ ኮንፈረንስ ቱሪዝምን ዋሕዚ በጻሕቲ ዓድን ምዕባይ