ኣመሪካ፡ ዝበርተዐ ዝተብሃለሉ ህቦቡላ ኣጥቒዕዋ
ኣግራብ ዝቡርቑቕ፡ ገዛውቲ ዘዕኑ ኣዝዩ ብርቱዕ ህቦብላ ንገማግም ሰሜናዊ ምዕራብ ፈሎሪዳ ኣጥቒዑ።
እዚ ብሚካኤል ዝፍለጥ ህቦቡላ፡ ሮቡዕ ኣብ ስዓታት ድሕሪ ቐትሪ ኣብ ስዓት 125 ኪሎ ሜትር እናተሓንበበ እዩ ንፈሎሪዳ ኣጥቒዕዋ።
ክሳብ ሕጂ ተረኺቡ ብዘሎ ሓበሬታ ሓደ ሰብ ብገረብ ተጸቒጡ ከምዝሞተ ሰብ መዚ ፈሎሪዳ ኣፍሊጦም።
እዚ ማይ ዝተሓወሶ ብርቱዕ ህቦቡላ፡ ንኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ነበርቲ ፈሎሪዳ፡ ኣላባማ ከምኡ'ውን ጆርጅያ ቐረብ ኤለክትሪክ ክቋረጾም ምኽንያት ኮይኑ ኣሎ።
- ሄሪዩኬን ፍሎረንስ ንምብራቓዊ ገማግም ኣሜሪካ ኣጥቂዑ
- መቐመጨአን ንምዕባይ ዝጽዕራ ደቂ ኣንስትዮ ይሞታ ኣለዋ
- ጸገም መገሻ ኣፍሪቃውያን ናብ ኣፍሪቃ እንታይ'ዩ?
እዚ ህቦቡላ ብሰሉስ ደረጃ ክልተ እኳ እንተነበረ፡ ብረቡዕ ግን ኣብ ስዓት 250 ኪሎ ሜተር ይሕንበብ ብምንባሩ ናብ ደረጃ ሓሙሽተ ህቦቡላ ምዕባዩ ሜትሮሎጂ ኣመሪካ ሓቢሮም።
ጸብጻባት፡ ኣብ 1851 ደረጃ ኣርባዕተ ህቦቡላ ንፈሎሪዳ ኣጥቒዕዋ ምንባሩ ይሕብሩ።
ሮይተርስ ብወገኑ፡ ህቦቡላ ሚካኤል ሳልሳይ ዝበርተዐ ንመላእ ኣመሪካ ዘጥቐዐ ህቦብላ ኢልዎ ኣሎ፡ ህቦቡላ ካሚላ ኣብ 1969 ንሚሲስፕን ከባቢኣን ዘጥቐዐ ብካልኣይ ክሳራዕ እንከሎ፡ ኣብ 1935 ንፍሎሪዳ ዘጥቀዐ ሌበርዳይ ህቦቡላ ከኣ ብቀዳማይ ይስራዕ።
ኣመሓዳሪ ፈሎሪዳ ሪክ ስኮት "ዘይግመትን ዘሰንብድን" ኢሉ ድሕሪ ምግላጹ፡ እዚ ናይ ሕጂ፡ ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመት ካብ ዝተራኣዩ ህቦቡላ እቲ ዝኸፈአ ምኳኑ ተዛሪቡ።
እዚ ብሚካኤል ዝፍለጥ ብርቱዕ ህቦቡላ፡ ኣብ ሁንዱራስ 6፡ ኣብ ኒካራጓኣ 4 ከምኡ'ውን ኣብ ኢልሳልቫዶር 3 ሰባት ከምዝቐተለ ተፈሊጡ ኣሎ።
ኣብ ገማግም ኣፓላቺኮላ ማዕብል ክሳብ 2.5 ኪሎሜትር ብራኸ ክፈጥር ተራእዩ።
ኣብ ግዝኣታት መላእ ፍሎሪዳ፡ ኣላባማ፡ ጆርጅያን ሰሜን ካራሊናን ሰዓታት ህጹጽ ግዜ ተኣዊጁ'ሎ።
ኣብያተ ትምህርትን ቤትጽሕፈታትን ንዝቕጽል ሓደ ሰሙን ክዕጸዉ ምኳኖም ተፈሊጡ ኣሎ።