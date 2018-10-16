ንግዳዊ ርክባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕቶ ከልዕል ጀሚሩ
ብዛዕባ እቲ ዳግም ዝተሓደሰ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኢና ክነድህብ። ህዝቢ ኤርትራ ናፅነት ይሕሸኒ ኢሉ ዓርሱ ምስ ወሰነ ኣብ መንጐ ክልቲኤን ሃገራት ዝህልው ንግዳዊ ርክብ ብግልፂ ኣይተነፀረን ነይሩ። ሎሚ'ውን እቲ ርክብ ሕቶ ከልዕል ጀሚሩ።
ክልተ ሃገራት ካብ ኰና በየናይ ገንዘብ ይጠቐማ? ዝብል እንተዀነ ዳሓር እዩ መልክዕ ክሕዝ ጀሚሩ ነይሩ። ዕዳጋ ብኸመይ ይመራሕ? ዝብል እውን ሓላፍዘላፍ ነይርዎ።
ኰታስ ቁጠባዊ ርክብ ክልቲኤን ሃገራት ብዘየማትእ መንገዲ ሳኣን ምንፃር ጐንፂ ንክውላዕ ሓደ ምኽንያት ኾይኑ፤ ህይወት ህዝቢ ከም ቈፅሊ ረጊፉ።
ብድሕሪኡ ሓደ ግዜ ዝቐይነነ ርክብ ኣይኰነን ዶ ክቐንዕስ ይትረፍ ዝያዳ እናጐበጠ ስለዝኸደ ህዝቢ እናተሃሰየ ከደ።
"ዝሓለፈ ሓሊፉ" እዩ ኢልካ ብቕሊሉ ዘይርሳዕ በሰላ ገዲፉ ሓሊፉ። ሎሚኸ? ንፋስ ኢዱንያ ተረኺቡ ህዝቢ ኡፈይ ምስ በለ እቲ ቅድሚ ሎሚ ጠንቂ ህውከት ኰይኑ ዝነበረ ርክብ ኣፀቢቑ ንኽሕደስን ፀገም ከይደግስን እንታይ ይግበር'ሎ? ኢልና ንዝትየሉ እዋን ይኣክል'ሎ።
ካብ ኤርትራ ታይ ይመፅእ፡ ታይ ይኸይድ'ሎ?
ኤርትራውያን 'ታይ ሒዝኩም ትመፅኡ ኣለኹም' ኢልካ እንተሓቲትካ ብኢድካ ሃሰስ ኢልካ ብዛዕባ ዝትንከፍ ንብረት ኣይኰነን ዘቐድሙ። ኣይተ ገብረመስቀል ናብ መቐለ ንምንታይ ከም ዝመፀአ ይዛረብ። "ኣነ ህዝቢን ዓዲን ክርእይ፣ሰላም ከስተማቕር እየ መፂኤ፤ብተመሳሳሊ ህዝቢ ትግራይ እውን ናብ ኤርትራ ይመፅእ'ሎ። ብርግፅ እቲ ዝነበረ ኩነታት ንኤርትራ ሃስይዋ እዩ፤እቲ ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ ሰላም ኤርትራ ብፅቡቕ ንኽትግስግስ ክጠቕማ እዩ፤ምሉእ ተስፋ ኣለኒ"
ኣይተ ገብረመስቀል ዝተፈላለዩ ዓይነታት ጫማ ሒዙ ከምዝመፅአ ብዓይነይ ዋላ እንተረኣኹ ካብ ኣንደበቱ ንኽረክቦ ጥራሕ እንታይ ሒዝኩም መፂኹም በልኩዎ።
"ካብ ኣስመራ ኣብ እንዳ ጫማ ኢና ንሰርሕ፤ ካብ ዱባይ ዘእተውናዮ ጫማ ሒዝና መፂእና ኣለና፤ካልኦት እውን ኣቑሑት ኤሌክትሮኒክስ ይመፅእ'ሎ።
ካብ ኢትዮጵያ ድማ ስሚንቶ፣ብሎኬት፣ሞራለ፣ዝኣመሰለ ይኸይድ'ሎ። ኣብቲ እንዳ እኽሊ እውን ዘወርወር ኢለ ነይረ ። ዋጋ ብናቕፋ ክርእዮ እንተለኹ ይንክይ'ሎ። ፃዕዳ ጣፍ ሰለስተ ሽሕን ሰለስተ ሚኢትን ዝሽይጥ ዝነበረ ኣብዚ ሕዚ እዋን ክልተ ሽሕን ሓሙሽተ ምኢቲን ይሽየጥ ኣሎ። ንሓደ ብሎኬት ሰላሳን ሰለስተን ይሽየጥ ነይሩ ሕጂ ዕስራን ሓሙሽተን ይሽየጥ ምህላዉ ኣረጋጊፀ ኣለኹ፤ካብቲ መጀመርታ እዋን ዝሽየጠሉ ዝነበረ ወሪዱ'ሎ" ይብል።
በየናይ ገንዘብ ይለዋወጡ
ሰላምን ዕርቅን ምስ ወረደ ናቕፋን ብርን ማልጣ ማልጣ ይቕየር ምንባሩ ኣብ ከተማ ዘላምበሳ ዝዋገዩ ዝነበሩ ሰባት ረኺበ ኣረጋጊፀ እየ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ሚኢቲ ናቕፋ ብሓደ ሚኢትን ሰማንያን ብር ይቕየር ኣሎ። ኣብ ዓዲ ግራት ገንዘብ ዝልውጡ ሰባት ሓደ ምኢቲ ብር ብሓደ ምኢቲን ሓምሳን ከምዝቕይሩ ነጊሮምኒ። ካብ ዓዲ ግራት ናብ ዘላምበሳ ኣብ ዝወስድ ቦታ ኣብ ቀርሰበር ድማ ብሚኢትን ስሳን ከምዝቐየሩ ሓቢሮምለይ። ሎምዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝሓተትክዎን ኣደ ኸዓ ሚኢቲ ናቕፋ ብ200 ብር ከምዝቐየራ ነጊረናኒ። እዚ ንምንታይ ከመይን ኰይኑ ኢልካ ሓቲትካ ትሑዝ መልሲ ኣይርከበሉን። ምኽንያቱ ኣብ መፅናዕቲ ዝተደረኸ እንተይኰነስ ተዋገይቲ ብሃበተረኽበ ዝተመንዎ እዩ። ኰታስ ኩነታት ቅጥዒ ክሕዝ ከምዘለዎ ይጠልብ ምህላዉ ባዕሉ ይዛረብ 'ሎ።
ኣብዚ ጉዳይ ከም መጠን ክልተ ሃገር ምዃነን እቲ መተዓዳደጊ ገንዘብ ክንፀር ከምዘለዎ ርዱእ እዩ። ኰይኑ ግና ብወገን ክልቲኦም መንግስታት ን20 ዓማውቲ ተዓፅዩ ዝነበረ እስኪ ቁሩብ ይንፈሰሉ ኢሎም ዘፅነሕዎ ዋኒን ይመስል።???
መሸጣ ሪጋ ነዳዲ
እቲ ዶብ ምስ ተኸፈተ ሰብ ዋና መኻይን መካይኖም ጅጅ እናበሉ ንኽኣትዉን ክውፅኡን ፍርቂ መዓልቲ ጥራሕ እያ ወሲዳትሎም፤ንሱ እውን እቲ ምትሕውዋስ ብዕሊ ክሳብ ዝእወጅ እዮም ተፀብዮም። ኣብታ ዕለት ድሕሪ ፋዱስ ምንቅስቓስ መካይን ተጀሚሩ።
ኣብ መቐለ ER ዝብል ታርጋ ዘለወን መካይን ብበዝሒ ምርኣይ ንቡር ኰይኑ'ሎ። ምስተን ኣብ መቐለ ዝፀነሓ ተሓዊሱ እታ ከተማ ብሓንቲ እግራ ጠጠው ኢላ'ላ። ብፍላይ ካብ ኤርትራ ዝመፅኣ መካይን ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ጠጠው ኢለን ምንባረን ወነንተን ይዝረቡ።
በዚን ክንድዚን ኣብ መዐደሊ ነዳዲ ነዊሕ ሪጋ ዝሓዙ ሰባት ይረኣዩ። ኣብቲ መጀመርታ እዋን ነዳዲ ብመካይን ምምላእ ጥራሕ እንተይኰነ ነጋዶ ክልቲኤን ሃገራት ነዳዲ ብጀሪካንን በራሚልን መሊኦም መካይን ፅዒኖም ናብ ኤርትራ የግዕዙዎ ምንባሮም ብግልፂ ተራእዩ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ነዳዲ ብሓገዝ መንግስቲ ተደጕሙ ዝኣቱ ምስ ምዃኑ ንምንታይ ተፃዒኑ ይኸይድ'ሎ ዝብል ሕቶ ኣልዒሉ እዩ።
ስሞም ክፀርሑ ዘይደለዩ ወነንቲ መዐደሊ ነዳዲ ናፃ ዕዳጋ እዩ ብዝብል ሓሳብ ክዕድግ ንዝመፀአ ክንዲ ድላዩ መጠን ብዝደለዮ ዓይነት ኣቕሓ ከምዝሸጡ ይኣምኑ።
ነዊሕ ኣይፀነሐን ካብ ቀደሙ ሪጋ ዘይበትከሉ መዐደሊ ነዳዲታት መቐለ ብዝበኣሰ ክሳብ ክሳድ ዝዀልል ኣማዕዲኻ ዝረአ ሪጋ ተዘርገሐ። ሕፅረት ነዳዲ ኣጓኒፉ። ህዝቢ ክሳብ ፀሓይ ትፀድቕ ኣብ ሪጋ ተሰሪዑ ወዓለ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብታ ከተማ ካብ ዝርከባ መዐደሊ ነዳዲ ዳርጋ ኣብ ክልተ ጥራሕ እዩ ነዳዲ ተራጊፉ ዘሎ። ኣብ ካልእ ምስ ዘይምርጋፉ እቲ ሪጋ ብኢሱዎ'ሎ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ጭንቂ እዋን ወጋሕታ ፀላም ናብ ሪጋ ወፂኦም ኣብ ቅድሚት ዝተረኸቡ ሰብ ባጃጅ ይሸጡ ኣለዉ። ሎምዓልቲ ልቡ እናተሃንፈፀ መፂኡ ሪጋ ክሸጠልካ ዝበለኒ ዛዋሪ ባጃጅ ዋጋ ሓደ ሪጋ 500 ቕርሺ ምዃኑ ዓይኑ እንተይሓሰየ ነጊሩኒ። ዝጨነቖ ሪጋ ይዕድግ።
ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ስራሕ ይፅበየና'ሎ
ኣይተ ሳምሶን ኣብርሃ ኤርትራዊ እዩ። ኣብ መቐለ ሰናይ ኣቀባብላ ስለዝረኸበ ንኻልኣይ ግዜ ከምዝመፀአ ነጊሩኒ። "እቲ መጀመርታ ዝመፃእናሉ ምስ ሓውና ህዝቢ ትግራይ ክንላለ ሰላም ክንበሃሃል እዩ፤ ብድሕሪኡ ግና ንግዲ ጀሚርና ኣለና፤ካብዚ ንብረት ፅዒንና ንኣስመራ ንመላለስ ኣለና። ጣፍ፣ፊኖን ብሽኩትን ከምኡ'ውን ስሚንቶን ልካኦት ንልምዓት ዘገልግሉ ናውቲ ንወስድ ኣለና፤ ካብ ኣስመራ ድማ ዕሹግ ሕሩጭ ፀባ፣ኣቑሑት ኤሌክትሮኒክስን ኣባጊዕን ይኣትዋ ኣለዋ" እዩ ዝብል።
ኣይተ ፋሲል መንገሻ ብግዲኡ "እቲ ዶብ ምኽፋቱ ንቲ ህዝቢ ዝያዳ ዕግበት ገይርሉ፤እቶም ዝበዝሑ ሕጂ ተራኺቦም ዘለዉ መንኣሰይ እቲ ዶብ ክዕፀው እንተሎ ደቂ ሓሙሽተን ሽዱሽተን ዝነበሩ እዮም፤ዋላ ሓንቲ ዝፈልጥዎ ነገር የብሎምን፤ስለዚ ተሃንጥዩ ክርእይ ይተሓዋወስ'ሎ።" ይብል።
ብካልእ ገፁ ድማ ኤርትራ ኣፍደገ ባሕሪ ምስ ምህላዋ ካብ ዱባይ ዝኣትው ኣቕሑት ኣብ ኤርትራ ይሓስር'ዩ ዝብል መካትዒ የቕርብ። "ኣብዚ ድማ እኽሊ'ሎ ኣብዚ ብፅቡቕ ዋጋ ይሽየጥ። ስለ'ዚ እቲ ናፃ ምዃኑ ነቲ ህዝቢ ጥዒምዎን ኣሐጕሱዎን። ግዳስ ክዕፀው ይኸውን እዩ ዝብል እናሰመዐ ስክፍታታት የሕድር'ሎ። እቲ ናይ ቀረፅ ኣከፋፍላ ንክልቲኦም መንግስታት እዩ ዝምልከት፥ ብዝዀነ ግን እቲ ዶብ ከምዘይዕፆን እቲ ርክብ ብኸመይ ከምዝቕፅል ንህዝቢ እንተዝንገር ዝያዳ ምረገዐ ነይሩ" ብምባል ሻቕሎቱ ይገልፅ።
ኣይተ ሳምሶን ብተወሳኺ "ናብ መቐለ ንመጀመርታ ግዜ እየ መፂኤ፤ዝሓሸ ምንቅስቓስ ድማ ይርእይ ኣለኹ። ኣብ ኤርትራ ድማ ካብዚ ንላዕሊ ዝተዓፃፀፈ ስራሕ ይፅበየና ከምዘሎ ኣነ ይኣምን። ደጊም ኣብ ኤርትራ ሰሪሕና ኸማን እንተኺኢልናዮ እብል። ሰላም እንተሃልዩ ኩልግዜ ስራሕ ክመፅእ ይኽእል እዩ። ብፍላይ ወደባት ስራሕ እንተጀሚሮም ዓብዪ ስራሕ ክህልው እዩ ኢለ እፅበ" ብምባል ዝረኣዮ ትስፍው መፃኢ የንፀባርቕ።
ወይዘሮ ለተብርሃን ኢትዮጵያዊት ነጋዲት ጣፍ እየን። ቅድሚ እቲ ዕርቂ ክልተ ሽሕን ሽዱሽተ ምኢትን ቅርሺ ዝነበረ ውፁእ ፃዕዳ ጣፍ ድሕሪ እቲ ዕርቂ ፡ ክሳብ ክልተ ሽሕን ትሸዓተ ሚኢትን በፂሑ ምንባሩ ገሊፀናለይ። "ሎምቕነ ድማ ናብታ ዝነበረታ ናብ ክልተ ሽሕን ሽዱሽተ ሚኢትን ተመሊሳ ኣላ'' ኢለናኒ።
ህዝቢ ክልቲኡ ሃገር ፀሓይ ወፂኣትሉ ኣብ ማእኸል ፅርግያ ዕዳጋ ይለዋወጥ'ሎ። እቲ ንግዳዊ ርክብ ገና ኣብ ብርኪ ቡቕሊ እንተሎ መልክዕ እንተዘይሒዙ ግና ናብታ ዝነብራ ናብ ጭቃ ከምዝርግረግ ብዙሓት ለባማት ሃዬ ይብሉታ ኣለዉ።
ሰብ ሞያ ቁጠባ እንታይ ይብሉ?
ሙሁር ስነቑጠባ ዶክተር ተስፋማርያም መሓሪ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት፡ ብሰንኪ ምዕፃው ዶብ ብሕቡእ ክራኸብ ዝፀንሐ ህዝቢ፡ ሕዚ ግን ኣግሂዱ ክራኸብን ክተዓዳደግን ምጅማሩ ይዛረብ።
"ብፍላይ ኣብ ትግራይ ብኽልቲኡ ወገን ከምዝተሓጎሱሉ እየ ዝዕዘብ፤ ብፍላይ ነጋዶ ንዕድላት ስለዝሪኡ ናይ ሸቐጣት ካብን ናብን ምስግጋር ትፅቢት ዝግበሮ እዩ" ኢሉ።
ኣብ ሕጊ ቁጠባ 'ሓደ ዋጋ' ዝብል ፍልስፍና ከም ዘሎ ዝዛረብ ዶክተር ተስፋማርያም፡ ሓደ ዕዳጋ ክህልወካ ከሎ ሓደ ዓይነት ዋጋ ከም ዝፍጠር የረድእ።
"ናይዚ ውፅኢት ከኣ ዝኾነት ትኹን ኣቐሓ ኣብ ትግራይን ኣብ ኤርትራን ብተመሳሳሊ ዋጋ ትሽየጥ። ምናልባት ኣብ ትግራይ ክባር፡ ኤርትራ ድማ ሕሱር ዋጋ እንተነይራርዋ ግድን ናብ ሓደ ዓይነት ዋጋ ትመፅእ" ይብል።
እዚ ማለት ከኣ ህዝቢ ብዝሓሰረ ዋጋ ይረኽቦ ዝነበረ ነገር ክኸብሮ፡ ብኣንፃሩ ብኽባር ይረኽቦ ዝነበረ ክሓስረሉ ከም ዘኽእል ገሊፁ።
እቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ግዜያውን ዘይስሩዕን ከም ዝኾነ ብምዝኽኻር "አቲ ንግዳዊ ርክባት ሕጋዊ መስርሕ እንተዘይወፂኡሉ ግን ናብ ዘይምቅዳው ከእቱ ዝኽእል'ዩ" ክብል ይዛረብ።
መንቀሊ እቲ ኲናት ብዝምልከት ምስቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ከተሓሕዞ ከሎ ድማ "እተን ሃገራት ብሰንኪ ምሕታም ሓድሽ ገንዘብ፣ መጠን ሸርፍን መተዓዳደጊ ገንዝብን ናብ ጎንፂ ንኽኣትዋ ምኽንያት ከምዝኾነን ይፍለጥ" ኢሉ።
"ኤራትራ ባጤራ ክተሕትም ከላ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ዝነበረ ቀይራቶ፤ ሽዑ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ገንዘብ ኢትዮጵያ ተኸዚኑ ተሪፉ" ዝብል ተስፋማርያም፡ ናብ ኲናት ዝተኣተወ እዚ ቁጣባዊ ዘይምርድዳእ ከምዝኾነን ጉዳይ ዶብ ከም ምኽንያት ከምዝቐረበን ኣረዲኡ።
ዶክተር ተስፋማርያም፡ ካብ ሕዚ ንደሓር ድማ ተመሳሳሊ ዘይምርድዳእ ከይፍጠር ኣብ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ክልትኤን ሃገራት ክግደሳ ከምዘለወን ይሕብር።