ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዯጵያ ሹመት ሚንስትራት ኣፅዲቑ
ቀዳማይ ሚንስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሓደሽቲ ሚንስትራት ሸይሞም። ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ድማ ነቲ ኣዋጅ ሹመት ብሙሉእ ድምፂ ኣፅዲቑ።
እቲ ዝቐረበ ሓደሽ ሓሳብ አዋጅ ከምዘመላኽቶ፡ ናይ ስራሕ ዕድል ፈጠራ፡ ዱርን ንብረት ኣየርን ከምኡ ድማ ጉዳያት ኢነቨስትመንት በደረጃ ኮሚሽን ካብ መንጎ ዝጣየሹ ቤት ዕዮታት ይርከቡዎም።
ቅድም ክብል ብደረጃ ሚንስቴር ዝተጣየሱ ኣብይተ ዕዮ 28 ነይሮም፤ በቲ ሓድስ ኣወዳድባ ድማ ናብ 19 ክወርድ ተጌሩ'ሎ። ብሄራዊ ኮሚሽን ፕላን መበል 20 ኮይኑ ቆይሙ'ሎ።
ኣብ ሓድሽ ካቢነ ቀዳማይ ሚንስትር ኣብዪ፡ 50 ሚኢታዊት ማለት 10 ሚንስትራት ደቀ ኣንስትዮ ኮይነን ኣለዋ።
ካብ መንጎአን እቲ ባይቶ ኢንጅነር ኣይሻ መሓመድ፡ ፈላሚት ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር፡ ወይዘሮ ፈተለወርቕ ገብረእግዚኣብሄር ሚኒስትር ንግድን ኢነዱስትርን ከመኡ ድማ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል- ሚኒስትር ሰላም ገይሩ ሸይሙ።
ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ፌዴራል ፈሪሱ፡ በቲ ቤት ፅሕፈት ክትግበሩ ዝፀንሑ ዕዮታት ድማ፡ ኣብ ውሽጢ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብዝጣየሽ ቢሮ ፕረስ ክትግበሩ ምዃኖም ተሓቢሩ።
በዚ መሰረት፦
1. ኢንጂነር አይሻ መሃመድ- ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር
2. ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል- ሚኒስትር ሰላም
3. ኣይተ አህመድ ሽዴ- ሚኒስትር ገንዘብ
4. ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ - ሚንስትር ጉዳያት ወፃኢ
5. ኣይተ ኡመር ሁሄን- ሚኒስትር ሕርሻ
6. ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረእግዚአብሄር- ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትን
7. ወይዘሮ አዳነች አቤቤ- ሚኒስትር እቶት
8. ዶክተር ጌታሁን መኩሪያ -ሚኒስተር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጅን
9. ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ- ሚኒስተር ትራንስፖርት
10. አቶ ጃንጥራር አባይ-ሚኒስተር ከተማ ልማዓትን ኮንስትራክሽን
11. ዶክተር ስለሺ በቀለ - ሚንስትር ማይ፣ መስኖን ኢነርጂን
12. ዶክተር ጥላዬ ጌቴ- ሚኒስትር ትምህርቲ
13. ዶክተር ሳሙኤል ሁርኮ- ሚኒስተር ማዕድንን ነዳጅን
14. ኣይተ ብርሃኑ ፀጋዬ - ሚንስትር ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ
15. ሚንስትር ሓለዋ ጥዕና - ዶክተር ኣሚር ኣማን
16. ዶክተር ሂሩት ወልደማርያም- ሚኒስተር ሳይንስን ላዕለዎት ትምህረቲ
17. ወይዘሪት ያለም ፀጋይ አሰፋ- ሚኒስተር ደቂ ኣንስትዮ፣ ህፃናትን መናእሰይን
18. ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ- ሚኒስትር ሰራሕተኛን ማህበራዊን ጉዳይ
19. ዶክተር ሂሩት ካሳው - ሚኒስትር ባህልን ቱሪዝምን
20. ዶክተር ፍፁም አሰፋ - ኮሚሽነር ኮሚሸን ፕላንን ልምዓትን ኮይኖም ተሸይሞም።