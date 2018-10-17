ሓሙሻይ ዓመት ሕክምና ዩኒቨርስቲ ዓዲ ግራት ብጽበት መምሃሪ ቦታ ናብ ኣኽሱም ግዒዞም።
ተምሃሮ ሕክምና ዩኒቨርስቲ ዓዲ ግራት ብግዚያውነት ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣኹሱም ግዒዞም።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲ ግራት ብዘጋጠመ ፅበት ማእኸል ተግባራዊ ትምህርትን ሕፅረት መምህራንን ሓምሻይ ዓመት ተምሃሮ ሞያ ሕክምና ትምህርቶም ንኸየቋርፁ ናብ ኣኹሱም ግዒዞም።
ግዚያዊ ፕረዝደንት ዩኒቭሲቲ ዓዲ ግራት ዶ/ር ገብረ መስቀል ገብረጻዲቕ "ተማሃሮ ትምህርቶም ኣየቋረፁን" ኢሎም::
ኣመራርሓ ዩኒቨርሲቲ ዓዲ ግራት ላዕለዎት ሰብ ሞያ ሕክምና ካብ መቐለን ጎንደርን ካልኦት ከባብታት እናምፀአ የምህር ነይሩ::
ኮይኑ ግና ብመሰረት መምርሒ ፋይናንስ መንግስቲ ፌደራል፡ ናይ ባዕሉ ማእኸል ሕክምና ዘይውንን ሓኪም ሰሪሑ ካብ ዝረኽቦ ተወሳኺ እቶት ክልተ ሚኢታዊ ናብ መንግስቲ ክኸፍል ይግደድ ነይሩ::
ኣብዚ ሕዚ እዋን ብመሰረት ዝወፀአ ሓዱሽ መምርሒ ፌደራል መንግስቲ ሓደ ብዓል ሞያ ጥዕና እቲ ዝረኸቦ ተወሳኺ እቶት ናብ መሃይኡ ተደሚሩ 35 ሚኢታዊ ንመንግስቲ ይኸፍል ይብል::
ብሰንኪ እዚ እቶም ሰብ ሞያ ከምህሩ ኣይተባብዑን: እዚ ድማ ንቲ ብሃገር ደረጃ ዝረአ ዘሎ ሕፅረት መምህራን ከምዝጋድዶ ዶ/ር ገብረ መስቀል ይገልፁ::
ተምሃሮ ድማ ዝተማለአ ትምህርታዊ ኣገልግሎት ክረኽቡ ኣይከኣሉን::
እቲ ዩኒቨርሲቲ ምስ ሆስፒታል ዓዲ ግራት ብምልፋን ማእኸል ማእኸል ተግባራዊ ትምህርቲ ሃኒፁ'ሎ:: ኮይኑ ግና ውሽጣዊ ናውቲ ምምላእ ከም ዝተርፎ እቶም ግዚያዊ ፕረዚደንት ኣረዲኦም::
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣመራርሓ ዩኒቨርሲቲ ዓዲ ግራት ስንቅን ክራይ ገዛን ተምሃሮኡ ከፊሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ብግዚያውንት ንኽመሃሩ ከም ዝወሰነን ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ከምዝብገሱን ዶ/ ር ገብረ መስቀል ንቢቢሲ ተዛሪቦም::
እቶም ተምሃሮ ሳየንስ ጥዕና 78 ኮይኖም ኣብ ኣክሱም ንኣርባዕተ ኣዋርሕ ጥራሕ ክፀንሑ እዮም::
ዩኒቨርሲቲ ዓዲ ግራት ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣትሒዙ ፕረዚደንትን ምክትሎምን ካብ ስልጣኖም ምስተኣለዩ ኣብ ልዕሊ ስሩዕ ሓላፍነቶም ደሪቦም ብዝሰርሑ ግዚያዊ ፕረዚደንትን ምክትልን ይምራሕ ምህላዉ ይፍለጥ::
ነቲ ዩኒቨርሲቲ ብዋናነት ዝመርሕ ቦርድ፡ ተቐላጢፉ ፕረዚደንትን ምክትሉን ክቖፅር ብዘይምኽኣሉ፡ ኣብ ምምሕዳራዊ ስራሕቲ እቲ ትካል ዓቢ ፅልዋ ይፍጠር ምህላዉ ይዝረብ።