ቀዳማይ ሚንስትር ኣብዪ ኣሕመድ፡ ውሱናት ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ተቖጢዖም ምንባሮም ተዛሪቦም
ፕረዚደንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ፡ ቅዋም መንግስቲ ብዝምልከት ንባይቶ ህዝቢ ዝሃቡዎ ኣንፈት ምሃቦም ስዒቡ፡ ሽዑ ካብ ኣባላት ንዝቐረቡ ሕቶታት ብቐዳማይ ሚንስትር ኣብዪ ኣሕመድ መልስን መብርህን ተዋሂቡ።
መንግስቲ ኣብ ቁጠባ፣ ፖለቲካን ማሕበራዊ ጉዳያትን ዝሓዞ ትልምን ኣንፈትን ኣመልኪቶም እውን መብርሂ ሂቦም።
ብዛዕባ እቶም ናብ ቤት ፅሕፈቶም ዝመፁ ኣስተራት 200 ዝኮኑ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ፡ እቲ ኩነታት ሓደገኛ ከም ዝነበረ ሓቢሮም።
ሽዑ መንግስቲ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ እንተዝውሰድ፡ ዝኸፍአ ሓደጋ ምሰዓበ ነይሩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚንስትር፡ ነቲ ዝተጀመረ ለውጢ ዘተኣጓጉል ክኸውን ይኽእል ከም ዝነበረ ተዛሪቦም።
ኩሎም ኣንፃር ብኽፍኣት ዝመፁ እዮም እንተዘይተበሃለ'ኳ፡ እቲ ለውጢ ክተዓናቐፍ ዝደልዩ ሒደት ኣካላት ብድሕሪ እቲ ፍፃመ ከም ዝነበሩ ገሊፆም።
እቶም ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል፡ ኣብቲ ሽርሒ ንዝነበሩ ኣባላት እናፈለዩ ሓበሬታ ይህቡ ከም ዘለዉ ሓቢሮም።
በቲ ተግብር ከም ዝሓረቑ ብምሕባር፡ "ድሕሪ እቲ ፍፃመ፡ ውሽጠይ ሕርር ኩምትር እናበለ ብፍሽኽታ ተዓጂበ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ሂበ" ኢሎም።
መንግስትና ተተንኪፉ ብዝብል ንሂሩ ዝተበገሰ ህዝቢ ስለዝነበረ ንዕኡ ምርግጋእ ብምንባሩ ከምኡ ከም ዝገበሩ ኣብሪሆም።
"ከይቐተልናዮ ተሪፉ" ዝብሉ ሰባት ከም ዘለዉ እውን ኣብቲ ንኣባላት ቤት ምኽሪ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ተዛሪቦም።
"እቲ ለውጢ ክተኣጓጎል ይሰርሑ ዘለዉ ኣካላት ካብ ተግባሮም ክዕቀቡ ምግባር የድልይ" ኢሎም።