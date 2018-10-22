ኣሜሪካ፡ ኣብ መካነ እንስሳ ኢንዲያናፖሊስ፡ ብሰለስተ ውሉዱን ሰበይቱን ተቐቲሉ
ኣብ ኣሜሪካ፡ ሓንቲ ኣንስተይቲ ኣንበሳ፡ ኣቦ ለስተ ደቃ ንዝኾነ ኣንበሳ ኣብ መንበሪኦም ቐቲላ።
12 ዓመት ዝዕድሚኣ ዙሪ፡ 10 ዓመት ንዝኾኖ ንያክ እንትተጥቅዕ፡ ሰራሕተኛታት መካነ እንስሳ ኢንዲያናፖሊስ ካብ መጥቃዕቲ እታ ኣንበሳ ከናግፉዎ ኣይከኣሉን።
እዞም ኣናብስ ኣብ ሓደ መካነ እንስሳ ንሸሞንተ ዓመት ዝነበሩ እንትኾን፡ ኣብ 2015 ሰለስተ ኾራኹር ኣፍሪዮም'ዮም።
እቲ መካነ እንስሳ ብፌስቡክ ከምዝገለጾ፡ እንታይ ከምዝተፈጠረ እቶም ሰራሕተኛታት ምጽራይ ከምዝገብሩ'ዩ።
"ንያክ ፍሉይ ኣንበሳ'ዩ ነይሩ፤ ምሒር ክንናፍቖ ኢና" ይብል እቲ መካነ እንስሳ ኣብ ዝጸሓፎ።
እታ ኣንበሳ፡ ክሳብ ምንቅስቓስ ጠጠው ዘብል ብኽሳዱ ሓኒቓ ተሳቕዮ ዝነበረት እንትኾን፡ ዓርሱ ንምድሓን ብዝገብሮ ዝነበረ ጻዕሪ ግና፡ ክዕወት ኣይክኣለን።
ኮይኑ ግና፡ ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ዝተዓዘብናዮ ርኡይ ዘይምቅድዳው ኣይነበረን'ዩ ዝብል መግለጺ እቲ መካነ እንስሳ።