ባይቶ ክልል ትግራይ ሓለፍቲ ቢሮን አመሓደርቲ ዞባታትን ኣፅዲቑ
ባይቶ ክልል ትግራይ ሎማዓንቲ ሾመንተ ሓለፍቲ ቢሮን አመሓደርቲ ዞባታትን ኣፅዲቑ። ካብ መንጎኦም እቶም ሹመኛታት ሓለፍቲ ቦሮታት፡ እቶም ሸሞንተ ሓደሽቲ እንትኾኑ ናይ ሰለስተ ሓደሽቲ አመሓደርቲ ዞባታት ሹመት ድማ ድማ ኣፅዲቑ።
ሓለፍቲ ቢሮ ኮይኖም ካብ ዝተሸሙ ትሸዓተ ሓደሽቲ ሰበ ስልጣናት፡ እተን ሽዱሽተ ደቀንስትዮ እየን።
ካብ መንጎአን፡ ወ/ሮ ሊያ ካሳ ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ኮይነን ተሾይመን።
ወ/ሮ ገነት ኣረፈ ሓላፊት ቢሮ ጉዳያት መንኣሰይን ስፖርትን፡ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ድማ ሓላፊት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኮይነን ተሸይመን።
ከምኡ እውን ወ/ሮ ኣልማዝ ገብረእግዝኣብሔር ሓላፊት ቢሮ ኮንስትራክሽንን ትራንስፖርትን: ወ/ሮ ብርኽቲ ገብረመድህን ሓላፊት ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን: ዶ/ር ፀጋ ብርሃነ ሓላፊት ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኮይነን ክሰርሓ ተሸይመን::
ኣብ መንግስቲ ፌደራል ሚኒስትር፡ ሚኒስትሪ ልምዓት ኢኮኖሚን ገንዘብን ዝነበሩ፡ ዶ/ር ኣብርሃም ተኸስተ ብደረጃ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትርን ኮይኖም ተሸይሞም።
ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን ምንግስትን ዝነበሩ ኣይተ ረዳኢ ሓለፎም ብወገኖም ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኮይኖም ተሸይሞም።
ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ክልል ትግራይ ኮይነን ንነዊሕ ዓማውቲ ዘገልገላ ወ/ሮ ቅዱሳን ነጋ ካብ ሓላፍነት መንግስቲ እንትሰናበታ፡ ብምክትል ኣፈጉባኤ ዝነበሩ ኣይተ ሩፋኤል ሽፋረ ድማ ተተኪአን ኣለዋ:።ኣይተ ቴድሮስ ገብረእግዝኣብሔር ሓላፊ ቢሮ ሃብቲ ማይ፡ ምክትል ኣማሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ዝነብሩ ኣይተ ተክኤ ምትኩ ድማ ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ኮይኖም ተሸይሞም።
ኣይተ ኢያሱ ተስፋይ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእኸል ከምኡ እውን ኣይተ ርስቁ ኣለማው ኣመሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ኮይኖም ክመርሑ ሽመቶም በቲ ቤት ምኽሪ ፀዲቑ።ኣማኸርቲ ርእሰ ምምሕዳር ኮይኖም ዝሰርሑ ሰባት ብዶ/ር ደብረጽዮን ብቐጥታ ከምዝሽየሙ ምፍላጥ ተኻኢሉ።