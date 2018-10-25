"ናብ ክልልና ዝመፅኡ ተምሃሮ ናብ ስድራኦም ይኣትዉ ምህላዎም ይእመኑ"ኣሰደቸ
ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከባ ዩኒቨርሲቲታት ንትምህርቲ ዝመፅኡ ዘለዉ ተምሃሮ ካብ ስድራኦም ናብቲ ካልእ ትግራዋይ ስድራኦም ይኣትዉ ምህላዎም ኣሚኖም ክመፅኡ ዶ/ር ደብረጽዮን ፀዊዖም::ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ኣብ ዝሃቡዎ መግለፂ፡ "ንሕና ማዕረ ከም ደቅና ክንሕብሕቦም ኢና" ኢሎም።
ኣብ ልዕሊ ኣብ ካልእ ክልል ዝመሃሩ ተጋሩ ተምሃሮ መጥቃዕቲ እንተዝፍፀም እውን ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ምሳና ዘለዉ ተምሃሮ ደቂ ካልእ ብሄር ሕነ ኣይንፈድን እንትብሉ እውን ኣፍሊጦም::እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ፀገም ብዝተፈጠረ ቁፅሪ ናብ ብሄርን ሃይማኖትን እናላገብካ ጎንፂ ምውላዕ ክተርፍ ኣለዎ ኢሎም።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተፈላላዩ ላዕለዋይ ደረጃ ቤት ትምህርታት፡ ብሰንኪ እቲ ዝነበረ ዕግርግር ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ተምሃሮ ዝዓለመ መጥቃዕትታት ተፈጺሙ እዩ።
ሕጂ'ውን ካብ ኣብ ትግራይ ክልል ወፃኢ ዝርከባ ዩኒቨርስታት ዝተመደቡ ተምሃሮ፡ ንድሕንነቶም ከም ዝሰግኡ እናገለፁ ይርከቡ።