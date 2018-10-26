ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ፡ ሰባት ብዛዕብኣን እንታይ ይብሉ?
ኣምባሳደር ሳህለወርቅ ዘውዴ፡ ትማሊ ፕሬዝደንት ኮይነን ምስ ተመረጻ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ፡ ዝፈልጡወን ሰባት ብዛዕብአን ዝተፈላለዩ ሓሳባትን ርእይቶታትን ይህቡ ኣለው።
ብፍላይ ድማ ኣምባሳደር ሳህለወርቅ ዘውዴ፡ ብስራሕንነዊሕ እዋን ዝፈልጡወን ሰባት ብዛዕብአን እንታይ ይብሉ?
"ጸባየ ሰናይ'የን"
ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ፡ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ'ዮም።
ንሶም፡ ኣምባሳደር ሳህለወርቅ ዘውዴ ዝሰርሓሎም ጉዳያት ወጻኢ፡ ኣምበሳደርነትን ካልኦት ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ጽፍሕታትን ዓሞቕቲ ምንባሮም የልዕሉ።
"ውጽኢታዊ ስራሕ ካብ ሞንጎ ዝሰርሑ ናይ ወጻኢ ጉዳይ ሰራሕተኛታት ሓንቲ እየን" ብምባል ድማ ይገልጹወን።
ሓዳሽ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ፡ ኣምባሳደር ሳህለወርቅ ዘውዴ፡ ኣብዚ ሕዚ እዋን፡ ብሓላፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶንዮ ጉተረስ፡ ፍልይቲ ተወካሊት ሕብረት ኣፍሪቃ ኮይነን ተሸይመን ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ክሰርሓ ጸኒሐን።
ኣምባሳደር ዲና፤ "ኣምባሳደር ሳህለወርቅ ዘውዴ፡ ሓላፍነተን ብዝግባእ ሞያዊ ብቕዓት ዝፈጸማን ጸባየ ሰናይን'የን" ብምባል እንትገልጹወን፡ ብስርሐን ብቕዕቲ ምዃነን ብምምስካር'ዩ።
ካብዚ ሓሊፉ፡ እተን ፕሬዝደንት ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኬንያ ኣብ ዝዳለው ፕሮግራማት፡ ብምስታፍ ምድላዋት ብምድማቕ'ውን ይፍለጣ ።
ኣባል፡ "የለው ሙቭመንት" ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ምንቅስቓስ ደቂ ኣንስትዮ ረድኤት ከፍለ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብየዒ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፉ ቀረባ ሰሙናት ኣብ ዝገበሮ ሹመት ካቢኔ ሚኒስትራት ዝነበረ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ብምዝኽኻር፡ ሹመት እተን ፕሬዝደንት'ውን ብኣንጻር ተሳትፎን ውክልናን ደቂ ኣንስትዮ ኣድላዪ'ዩ ትብል።
"ቅድም ኢሎም ኣብ ዝነበሩ ዓመታት፡ ብኣፍና 50 ሚኢታዊት እቲ ሕብረተሰብ እየን ንብል ጸኒሕና። ኮይኑ ግና ርኢናየን ኣይንፈልጥን ነይርና። እዚ ግና ንዓይንና ሓድሽ'ዩ። ብሕጂ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዝህልወን እጃም ልዑል'ዩ"
ብኻልእ ወገን ኢላ ረድኤት፡ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ላዕለዋይ ክፍሊታት መሪሕነት መንግስቲ ክጽንበራ ምግባር፡ መሪሕነትን ደቂ ኣንስትዮ እናተላመድና ክንመጽእ'ውን ዝገብር'ዩ።
ኣቶ ዘሩባቤል ጌታቸው ሰራሕተኛ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኮይኑ፡ ናይሮቢ ተመዲቡ ስራሕ እንትጅምር'ዩ ዝፈልጠን።
"ኣምባሳደር ሳህለወርቅ ኢትዮጵያውነተን እዚ'ዩ ኢለ ክገልጾ ኣይክእልን። ትሕትና ዝተላበሳን የኣንጋዲት ጋሻን'የን ምባል እኽእል" ይብል።
ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝነበረን ጻንሒት፡ ምስጉን ስራሕቲ ከምዝሰርሓ ዝዛረብ ኣቶ ዘሩባቤል፡ ናብ ናይሮቢ መጺኡ ስራሕ ካብ ዝጅምር ናብዚ ኣብ ናይ ስራሕ ዕድሚአን ዘኻዕበትኦ ልምድን ተሞኩሮን ብምክፋል፡ ሓደሽቲ ዝሕግዛን ዘተባብዓን ኣምባሳደር ከምዝነራ ይዛረብ።
"ኣቦ ሒዙዎ ዝነበረ ወንበር፡ ኣደ ክትርከቦ ከላ ሚዛናውነት'ዩ ዝፈጥር"
ወይዘሮ ኣበባ ገብረስላሰ፡ ኣብ ኢትዮጵያ 1997 ዓ.ም ተኻይዱ ኣብ ዝነበረ መረጻ ብውልቀን ናብ ውድድር ቀሪበን ዝነበራ ፈላሚት ጓል ኣንስተይቲ እየን።
ንሰን ኢትዮጵያ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ምሻማ ኣዝዩ ከምዘሐጎሰን ይዛረባ።
"ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ ነገር'ያ። ኣብቲ ከይዲ ሰላም ድማ ጽቡቅ እጃም ክህልዋ'ዩ እየ ዝብል። ኣቦ ሒዙዎ ዝነበረ ወንበር፡ ኣደ ክትርከቦ ከላ ሚዛናውነት'ዩ ዝፈጥር" ዝብላ ወይዘሮ ኣበባ፡ ኣደ ኩሉ ነገር ብፍላይ ንሰላም ዝምልከት ነገር ምስ ውላዳ፣ ኣሚናን ዘትያን ስለ እትትልሞ ንምስፋን ሰላም ጽቡቕ'ዩ እየ ዝብል ኢለን።
እተን ማዕረ ተመረጽቲ ደቂ ኣንስትዮ ምህላወን ጽቡቕ'ዩ ዝብላ ወይዘሮ ኣበባ፡ በዝሒ ጥራሕ ዘይኮነ ዓቕሚ'ውን ክመጣጠን ኣለዎ ዝብል ርኢይቶ'ውን ኣለወን።
ዝተፈለየ ነገር'ኳ እንተዘይመጽአ፡ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ግዕዝይና፡ ኣብ ምቅላስ ጽቡቕ ነገር ክሰርሓ'የን ኢለ እኣምን ኢለን።
ኣደ ንስለ ሰላም ትጽሊ፤ ዝክኣላ ፈቲና ድማ ፍትሒ ተምጽእ። ስለዚ ኣደ ብምዃና ነገራት ክቕየሩ'ዮም ኢለ ተስፋ ይገብር ኢለን ወይዘሮ ኣበባ።
መንእሰይ ፍጹም ብርሃነ፡ብወገኑ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ቅድም ኢሉ ኣብ ዝገበሩዎ ሺመት ካቢኔ ሚኒስትራት 50 ሚኢታዊት ደቂ ኣንስትዮ ክኸዉን ምግባሮም ጽቡቕ'ኳ እንተኾነ ዓብዪ ነገር'ዩ ኢልካ ግና ምውሳድ ኣይከኣልን'ዩ ዝብል።
"ብዙሓት ተጓይኻ ዝግበሩ ነገራት ኣለው። ግና ቁም ነገር ክህልዎም ኣለዎ። ብዙሓት መብጽዓታት ይእተው'ዮም። ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሽመት ምምጽአን ግና ነዚኦም ኩሎም ዝምልስ ክኸውን ኣይክእልን" ይብል።