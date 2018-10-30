ሳትላይት ተሌቬዥን ኤርትራ ካብ ጀርመን ክፍነው እዩ
ኣብ ዝተፈለላያ ሃገራት ኣውሮጳ ዝርከቡ ኤርትራውያንን ግዱሳት ሞያውያንን ብሓባር ዘቖሙዎ ሳተላይት ቴሌቭዥን ናብ ኤርትራ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ፈነወ ክጅምር እዩ።
'መስትያት ቤትና' ዝብል ቻነል ዘካይድ ተቐማጢ ሃገረ ጀርመን፡ ዘካርያስ ክብረኣብ፡ ኣብታ 'ኤሬሳት' ዝብል ስያመ ዝተዋህባ ቴሌቭዥን ፕሮግራሙ ሒዙ ካብ ዝኣተዉ ሓደ'ዩ።
"ጉጅለ ኤሬሳት፤ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ናይ ምፅሓፍ፣ ምቅንባርን ከምኡ እውን ሞያ ጋዜጠኝነት ዘለዎም ሰባት ብወለንታ ኣበርክቶ ንክገብሩ ዝተኣኻኸቡ እዮም'' ክብል ብዛዕባ ኣባላት ጉጅለ ኤሬሳት ይገልፅ።
ዋንነት ኤሬሳት ናይ ህዝቢ ከምዝኾነ ዝገልፅ ኣይተ ዘካርያስ፡ እቲ ሓበሬታ ንከይረክብ ዝተዓፈነ ህዝቢ ካብ ደገ ሓበሬታ ንኽፍነወሉ ዕላማ ከምዘለዎም ተዛሪቡ።
"እዚ መደብር ተሌቬዥን ካብ ኤርትራውያን ናብ ኤርትራውያን እዩ። ንኤርትራውነትን ናይ ኤርትራ ሉኣላውነትን ብዘይፃረር መንገዲ፡ ንብሄራትን ሃይማኖትን ዘኽብር'' እዩ ዝበለ ኣይተ ዘካርያስ፡ ምጥያሽ እዛ ተሌቬዥን፡ ነቲ ኣብ ሞንጎ ደምበ ተቓውሞ ዘሎ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልይ ዘፅብብ ከምዝኾነ ገሊፁ።
እዚ ኣብ ኤርትራን መላእ ዓለምን ብመገዲ ኦይ-ቴል ዝዝርጋሕ ቴሌቭዥን፡ ካልእ ኣማራጺ ሓበሬታ ክኸውን ተስፋ ኣሎ።
እታ ቴለቪዥን ዝተፈላለዩ ግዱሳት ኤርትራውያን ብዝተፈላለዩ ቻነላት ዝፍንውዎ ዝነበሩ መደባት ኣኻኺባ ክትሰርሕ እትዳሎ ከምዘላ'ውን ዘካርያስ ሓቢሩ።
ኮይኑ ግና፡ እዚ ምትእኽኻብ መን'ዩ ዝመርሖ? ክንብል ንኣይተ ዘካርያስ ሓቲትናዮ። ዝኾነ ይኹን ሕቡእ ትካል ኣብ ድሕሪ እዛ ተሌቬዥን ከምዘየለ ድማ ኣፍሊጡ።
"ዝኾነ ትካል ወይ ድማ ዝኾነ ማሕበር ወይ ዝተሓብአ ጉጅለ ብድሕሪ እዛ ጉጅለ የለን። ኣብ ደገ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ተዘራሪቦም፡ ከምዚ ኢልና እንተጀመርና እሞ፡ ካልኦት ከኣ እንተሰዓቡናስ ከመይ ይመስል ብዝብል ዝተጀመረ እዩ'' ይብል።
ብዙሓት ማዕከናት ዜና፡ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ዓፈና-ማዕበል (ጃሚንግ) የጋጥመን'ዩ። ኣዳለውቲ ኤሬሳት'ከ ብኸመይ ተዳልዮምሉ ኣለው?
"ዓፈና-ማዕበል ከጋጥም ከምዝኽእል ሓሲብናሉ ኢና። ምኽንያቱ እቲ ንሕና እንፍንዎ ንመንግስቲ ኤርትራ ደስ ዝብሎ ነገር ዘይክኸውን ስለዝኽእል፡ ከምኡ ዓይነት ፈተናታት ከጋጥም ይኽእል እዩ" ኢሉና።
ግን ድማ ነዚ ከጋጥም ዝኽእል ፀገም ብቴክኒክ ንምፍታሕ እኹል ምድላው ከምዝተገበረ ኣይተ ዘካርያስ ሓቢሩ።
እዛ ቴሌቭዥን-ሳት ብቋንቋታት ትግርኛ፣ ዓፋርን ዓረብኛን ካብ ሃገረ ጀርመን መደባታ ክትፍኑ እያ።