ፔትራ ላዝሎ፡ ንስደተኛታት ብእግራ ዝቐልዐት ሃንጋርያዊት ሰኣሊት፡ ነጻ ተባሂላ
ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሃንጋሪ፡ ነታ ኣብ 2015 ኣብ ዶብ ሃንጋሪ ካብ ፖሊስ ይሃድሙ ዝነበሩ ስደተኛታት ብእግራ ክትዕንቅፍን ክትረግሕን ብቪድዮ ዝተቐድሐት ሰኣሊት ብገበን ክትክሰስ ከም ዘይከኣል ኣፍሊጡ።
ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ እታ ሃገር፡ ፔትራ ላዝሎ ንሰለስተ ዓመታት ክተእሰር እዩ በይኑላ ነይሩ።
እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ግና፡ ብሰሉስ ኣብ ዝወዓሎ መጋባእያ፡ ንሳ ብንእሽቶ በደል እምበር ብገበን ክትክሰስ ኣይግባእን ብምባል ነጻ ኣውጺእዋ።
እቲ ኣተኩሮ ብዙሓት ዝሰሓበ ተግባራ፡ "ብስነ-ምግባር፡ ጌጋን ውጉዝን እኳ እንተነበረ"፡ ብምጥሓስ ሕጊ ዘኽስስ ከም ዘይኮነ እቲ ቤት ፍርዲ ገሊጹ።
እቲ ኣብ ዶብ ሃንጋርን ሰርብያን ኣብ መስከረም 2015 ዘጋጠመ ፍጻመ፡ ስደተኛታት ንናይ ፖሊስ ቀጽሪ ጥሒሶም ኢዮም ሓሊፎም።
ኣብቲ ህሞት ኣብ ዝተወስደ ተንቀሳቓሲ ስእሊ፡ ሚስ ላዝሎ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክትቀልዓን ንሓደ ንእሽቶ ቆልዓ ዝተሰከመ ኣቦ ክትዕንቅፎን ኢያ ትርአ።
እቶም ስደተኛታት መብዛሕትኦም ካብቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝነበረ ዕግርግር ሃዲሞም ናብ ምዕራብ ኤውሮጳ ንምብጻሕ ዝፍትኑ ኢዮም ነይሮም።
እታ ሰኣሊት ኤን1ቲቪ ምስ ዝተባህለ መደበር ተለቪዥን ሃንጋሪ ትሰርሕ ዝነበረት ኮይና እቲ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብብዝሒ ምስ ተዘርግሐ፡ ካብ ስርሓ ተሰጕጋ'ያ።
እቶም ዝዓንቀፈቶም ኣቦን ወድን ኣብ ስፐይን ዑቕባ ብምርካቦም፡ ኣብኡ ይነብሩ ኣለው።